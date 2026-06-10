【R HOTEL】「走る・整える・泊まる」をつなぐ体験へ。CRAFT × Leaps & Bounds × RE. OSAKA NAGAI PARK ランニングイベントを開催！

株式会社R Hotels & Resorts Management

株式会社 R Hotels & Resorts Management（本社：東京都中央区、代表取締役 包 怡萱）の運営する「R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK」では、スウェーデン発のスポーツブランド「CRAFT」、ランニングチーム「Leaps & Bounds」とともに、長居公園エリアを拠点としたランニングイベントを開催いたしました。

今回のイベントでは、CRAFTが提案するランニングカルチャー、Leaps & Boundsが生み出すコミュニティ、そしてRE.が目指す“走る・整える・泊まる”という滞在体験が交わることで、ランニングを軸にした新たなライフスタイル体験を提供しました。

また、今後は第二弾として、ホテル宿泊を組み合わせた合宿型ランニングイベントも計画しています。

▪️CRAFT × Leaps & Bounds × RE. ランニングイベント

イベント参加者の皆様

今回開催したイベントでは、「R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK」、スウェーデン発のスポーツブランド「CRAFT」、ランニングチーム「Leaps & Bounds」が連携し、長居公園エリアを拠点としたランニングイベントを実施しました。

イベント当日は、R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARKをスタート地点として、参加者全員で長居公園までジョグを行いながらセッションを開始。移動時間もコミュニケーションの時間として活用し、参加者同士が自然に交流できる空気感の中でイベントがスタートしました。

長居公園到着後は、ストレッチに加え、ランニング時に必要となる身体の使い方や動きを意識したドリルトレーニングを実施。走る前に身体を整え、スピードは落ちても、綺麗なフォームのまま走り続けられるための基礎づくりを行います。

喜多さんのレクチャーのもと、ドリルを行うメンバーの皆様

その後は、フルマラソンのタイム別にグループを分け、一定時間ごとにペースの変化をつけながら走るランニングセッションへ。速いペースとリラックスしたペースを繰り返しながら、それぞれの走力に合わせて長居公園でのランニングを楽しみました。

「Pacer 2」を着用しペース走をする参加者の皆様

イベント内では、CRAFTのランニングシューズ試履き体験も実施。参加者には、CRAFTの「Pacer 2」を実際に着用した状態でご参加いただきました。

「Pacer 2」は、軽量性とスムーズな推進力を兼ね備えたランニングシューズで、テンポ走やロングラン、日常的なトレーニングまで幅広く対応するモデル。安定感のある履き心地と自然な足運びが特徴で、今回のイベントでは参加者の皆様にはCRAFTならではの走行感を体感いただいています。

また、Leaps & Boundsによるランニングセッションを通じて、走力や経験を問わず、参加者同士が自然に交流できるコミュニティイベントを実現。

ランニング後には、ホテル館内のSAUNA & SPAや、ストレッチが行えるZENルーム、そしてラウンジスペースもご活用いただき、走った後の身体を整えながら参加者同士が交流できる時間もご提供。「走る・整える・泊まる」を軸としたRE.の滞在コンセプトを実際に体感いただける機会となっています。

▪️CRAFTと共同制作したオリジナルランニングMAPを配布

イベント終了時の皆様

今回の取り組みに合わせ、CRAFTと共同で、長居公園エリアを楽しむためのオリジナルランニングMAPを制作しました。

MAPには、ホテルから長居公園までのルートに加え、長居公園1周約2.8kmのランニングコース情報を掲載。あわせて、公園内のトイレや自動販売機の位置も記載しており、初めて長居公園を走る方でも安心してランニングを楽しめる内容となっています。

大会前後の調整ランや、旅先でのモーニングラン、日常的なジョギングまで、幅広いシーンで活用いただけるMAPとして制作しました。

RE.では、“走る場所”だけではなく、「この街で走る楽しさ」そのものを体験いただける滞在を目指しています。

▪️レンタルシューズ・レンタルウェアについて

RE. × CRAFT ランマップ

R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARKでは、ランニングやトレーニングをより気軽に楽しんでいただけるよう、CRAFTのランニングシューズのレンタルサービスを展開しています。

レンタルシューズには、CRAFTの「Pacer 2」を採用。軽量性とスムーズな推進力を兼ね備え、テンポ走やロングラン、日常的なトレーニングまで幅広く対応するモデルです。

実際に長居公園で走りながらシューズの履き心地を体験いただけるだけではなく、気に入ったアイテムはホテル館内で購入いただくことも可能です。

「まずは実際に履いて、走ってみてほしい」というCRAFTの想いのもと、RE.では多くの方にランニングシューズを気軽に体験いただける場づくりを目指しています。

また、レンタルウェアとして、RE.オリジナルのドライTシャツも貸し出し。長居公園の自然をモチーフにしたデザインと機能性を兼ね備え、ランニングやトレーニング時にも快適に着用いただけます。

▪️RE.オリジナルグッズについて

レンタルTシャツ・レンタルパンツ

イベント内では、希望者にRE.ドライTシャツの貸し出しも行いました。

そのほかRE.オリジナルグッズのラインナップには、スポーツシーンでも着用可能なドライ素材のオリジナルTシャツや、日常使いしやすいコットン素材のTシャツをはじめ、シューズケース、ポーチ、ステッカーセットなどを展開しています。

RE. ドライTシャツ（全2色）は、ホテル近隣に位置する長居公園の草木をモチーフにデザイン。

ランニングやトレーニング時にも快適に着用できる機能性を備えながら、ホテル館内でのレンタルウェアとしても採用しています。

RE. ドライTシャツ（グレー）RE. ドライTシャツ（ネイビー）RE. ドライTシャツ（ネイビー）背面RE. ドライTシャツ（グレー）前面

また、RE. オリジナルTシャツ（全2色）は、長居公園に咲く花々をモチーフに、少しサイケデリックなニュアンスを加えたグラフィックを採用。

フロントはワンポイント、背面には大胆なバックプリントを施し、日常でも着用しやすいデザインに仕上げました。

RE. オリジナルTシャツ（シルバーグレー）前面RE. オリジナルTシャツ（シルバーグレー）背面RE. オリジナルTシャツ（カーキ）前面RE. オリジナルTシャツ（カーキ）背面

RE. オリジナルシューズケースには、ホテルブランド名である「RE」から始まる、“RELAX”“REFRESH”などの前向きな言葉をグラフィックとして配置。

言葉を重ねながら流れるようにレイアウトすることで、風やランニング時の躍動感を感じられるデザインに仕上げています。

ランニングシューズやウェアの持ち運びにも便利なアイテムです。

RE. オリジナルシューズケース

RE. オリジナルポーチ（全2色）は、Tシャツにも使用した花のグラフィックを、より柔らかく可愛らしい印象に落とし込んだデザインを採用。

見た目以上に収納力のあるマチ付き仕様となっており、持ち運びに便利なハンドルも付属しています。

RE. オリジナルポーチ（左:スモークブルー・右:スモークピンク）

RE. オリジナルステッカー（5枚1セット）は、ホテルロゴやオリジナルグッズに使用したグラフィックをもとに、5種類のデザインで展開。

PCやスマートフォンケースにも取り入れやすいサイズ感で、RE.の世界観を日常の中でも楽しめるアイテムとなっています。

RE. オリジナルステッカー（全5種）

RE.では、「走る時だけ」のアイテムではなく、ランニング・サウナ・日常をシームレスにつなぐプロダクトとして、機能性とファッション性を兼ね備えたオリジナルグッズを展開しています。

▪️次回は“泊まる×走る”をテーマにした宿泊型イベントを予定

次回イベントでは、RE.のホテル宿泊を組み合わせた合宿型ランニングイベントを計画しています。

イベント初日は、チェックイン前後に長距離ランニングセッションを実施し、その後はSAUNA & SPAやZEN、GYMを活用しながら、身体を整える時間を提供。

翌日は、チェックアウト前に通常練習セッションを実施し、ランニングからリカバリーまでを含めた滞在体験を予定しています。

「走るだけで終わらない」

RE.ならではのランニングイベントとして、今後も継続的なコミュニティ形成を目指してまいります。

▪️今後の展望

R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARKは、宿泊施設としてだけでなく、ランナーやアクティブなライフスタイルを送る人々が集い、つながる拠点として、今後もさまざまな取り組みを展開してまいります。

▪️CRAFTについて

CRAFT（クラフト）(https://www.craftsports.jp/static_page/about-us)は、1977年創業のスウェーデン発スポーツブランドです。

北欧の過酷な自然環境下でも高いパフォーマンスを維持するために研究開発された機能性と、洗練されたデザイン性を兼ね備え、現在は世界32か国で展開しています。

ランニング・サイクリング・クロスカントリースキーなど、さまざまなスポーツカテゴリーで高機能ウェアやシューズを展開しており、日本国内では2025年より株式会社エスキュービズムがランニングシューズの総代理店として販売を開始。ベースレイヤー、Tシャツ、ソックスなどのアパレルアイテムも展開しています。

また、世界のトップアスリートを支えるブランドとしても高い評価を受けており、2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックではノルウェー代表選手団へウェアを提供。クロスカントリースキーで金メダルを獲得したヨハネス・クレボ選手もCRAFTのウェアを着用して出場しました。

高い機能性に加え、スポーツをより身近に楽しむためのプロダクト展開やコミュニティづくりにも取り組んでいます。

▪️Leaps & Boundsについて

Leaps & Bounds（リープスアンドバウンズ）(https://moshicom.com/user/261417)は、「走ること」を通じたコミュニティ形成を大切にするランニングコミュニティです。

『怪我なく、そして飛躍する』。

競技レベルや経験を問わず、ランニングをもっと自由に、もっと身近に楽しめる場づくりを目指し、グループランやイベントなどを通じて、多様なランナーがつながる機会を創出しています。

■ホテル概要

R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK ロゴ

■施設名

R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK（アールホテル アールイー オーサカナガイパーク）

■住所

〒558-0003 大阪府大阪市住吉区長居2丁目13番13号

Google Map：https://maps.app.goo.gl/qRAAhRxvEyoeSFEW9(https://maps.app.goo.gl/86G71ALuqSy2wPgs7)

■アクセス

JR阪和線「長居」駅 徒歩1分

大阪メトロ御堂筋線「長居」駅 徒歩3分

■公式予約サイト

https://r-hotel.jp/ja/hotel/detail/39?tripla_booking_widget_open=search

【周辺施設】

長居公園 徒歩3分

長居植物園 徒歩13分

チームラボ ボタニカルガーデン 大阪 徒歩13分

開業：2026年2月16日（月）

構造：SRC造

階層：地上10階建

用途：ホテル

客室数：客室81室（シングル/ダブル/クイーン/ツイン）

共用施設・設備：エレベーター 2基 / ラウンジ / 1Fトイレ 2室（男女共用）/ 無料Wi-Fi / SPA（大浴場・サウナ・水風呂・外気浴スペース） / ZEN（ヨガルーム） / GYM（ジムスペース） / コインランドリー/アメニティーバー/自販機/製氷器/ウォーターサーバー/Wi-Fi

利用時間：

SAUNA & SPA：7:30-10:00/16:00-24:00

GYM&ZEN：7:30-24:00

運営：株式会社 R Hotels & Resorts Management(https://rhotelsgroup.jp/)

企画・デザイン・プロデュース：蒼樹株式会社(https://soowood.co.jp/)

基本設計デザイン：株式会社トサケン(http://tosaken-inc.com/)

SAUNA&SPA プロデュース：SAUNA OOO(https://ooo-sauna.com/)

施工：円築株式会社(https://enchiku.com/)

WEB：https://r-hotel.jp/ja/hotel/detail/39

instagram：

R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK 公式アカウント：https://www.instagram.com/rhotelrenagai/(https://www.instagram.com/rhotelrenagai?igsh=MWo4ZzVmaGQyOGJ1Mg%3D%3D&utm_source=qr)

R HOTELS & RESORTS公式アカウント：https://www.instagram.com/rhotelsandresorts

■R HOTELSとは

R HOTELS ブランドロゴ

R HOTELSは、「つながり、感じるホテル」として、各地に新たな発見と深いつながりを提供するユニークな空間を展開しています。私たちのホテルでは、ただ宿泊するだけでなく、その地域の文化や伝統に触れ、心に響く体験を提供します。訪れるすべてのゲストにとって新しい発見がある場所として、R HOTELSのスタッフは各地の文化を深く理解し、ゲスト一人ひとりとのつながりを大切にしています。また、それぞれの施設は、エリアごとの特徴を取り入れたデザインを採用しています。現在、全国で14施設のホテル・旅館を運営しています。

R HOTELS 公式サイト: https://r-hotel.jp/

R Hotels & Resorts 公式サイト：https://rhotelsgroup.jp/ja