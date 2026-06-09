ビアードパパが手がける、東京土産の新鋭シュークリームブランド「Dessert Choux（デセール・シュー）」が、エキュート品川に6月15日から6月28日までの期間限定で初登場。

株式会社DAY TO LIFE

シュークリーム専門店「ビアードパパ」などのスイーツブランドを展開する株式会社DAY TO LIFE（代表取締役社長：杉内健吉、本社：大阪府大阪市）は、エキュート品川 JR品川駅 改札内1F ひとときテラスにて、2026年6月15日（月）から6月28日（日）までの期間限定で、新ブランド「デセール・シュー」のポップアップストアを出店いたします。期間中、「デセール・シュー」に出会えるのは全国でもエキュート品川だけ。

◆STORY

"デセール"とはフランス料理のコースを締めくくるデザートのこと。いつもは気軽な存在の"シュー"を、今日は特別な一皿にドレスアップ。ひとくち食べれば、すべてを忘れてその味に夢中になる。日常の中にほんの少しの特別を。そんな想いから、新しいシュークリームをつくりました。このひとくちで、あなたはもう「シューに夢中。」

◆商品ラインナップ

◆シューもっち

クラッシュナッツをトッピングして焼き上げたクッキーシューの優しい食感の後には、ジャンドゥーヤの濃厚でなめらかな口どけと、もっちりとしたおもちの食感を楽しめます。それはまるで"手のひらサイズのデセール"です。

ラインナップ：3個入855円/6個入1,680円/9個入2,520円

◆パヴェ・ド・シュ―

"フルール・ド・セル＝塩の花"と呼ばれる南仏カマルグ産の完全天日塩を使用。丁寧に炊き上げたキャラメルとアーモンドスライスをシュー生地にトッピングし、香ばしく焼き上げました。濃厚で深みのある味わい、驚きのくちどけに出会える焼菓子。

ラインナップ：5個入890円/ 8個入1,480円/ 16個入2,960円

◆ムームーシュー

MOU(ムー)とはフランス語で"やわらかい"という意味。

ミルク感たっぷりのフレーバークリームをまるで雲のようなもっちり食感のシュー生地でやさしく包み込みました。

ラインナップ：3個入1,170円

※写真はイメージです。 ※すべて税込価格です。

◆売場情報

【ショップ名】Dessert Choux(デセール・シュー)

【販売期間】2026年6月15日(月)～2026年6月28日(日)

【場所】エキュート品川 JR品川駅 改札内1F ひとときテラス

【営業時間】月～土曜 8:00～22:00／日曜・祝日 8:00～21:00

＜お問い合わせ先＞

株式会社 DAY TO LIFE 外販事業部

TEL：0120-178-438(平日 10:00～17:00) MAIL：info@dessert-choux.com

◆ブランドコンセプト

デセール・シューに託した想い

街角のケーキ屋さん、デパートの専門店、コンビニ。シュークリームはいつもあなたのそばにいました。だれからも愛されるこのお菓子に世の中がこれ以上望むものはないのかもしれません…

それでも、ビアードパパ(R)を通じて長年シュークリームと向き合ってきた私達だからこそシュークリームの新たな可能性をあきらめません。

シュークリームからシューデセールへ

●株式会社DAY TO LIFEについて

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。"スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。"をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団。

会社名称：株式会社DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社麦の穂）

代 表 者：代表取締役 杉内健吉

従業員数：正社員225名 アルバイト2,658名 グループ正社員485名（2026年2月時点）

所 在 地：〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

電話番号：06-6361-7000

Ｕ Ｒ Ｌ：https://daytolife.co.jp

【事業内容】飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売

【本件に関する報道機関各社・お客様からのお問い合わせ先】

お問い合わせフォーム https://www.daytolife.co.jp/contact/(https://www.daytolife.co.jp/contact/)