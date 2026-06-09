千葉県佐倉市の子どもたちの学びがネパールへ学びを届ける

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクトは、2026年6月、ネパール・ルンビニ州の学校において、日本の学校で子どもたちが制作した教材を活用した教育支援活動を実施しました。

今回の活動では、千葉県佐倉市立王子台小学校の児童が制作した「絵合わせカード」や紙コップを使ったけん玉、佐倉市立間野台小学校の児童が制作した折り紙作品、さらに佐倉味噌とレシピ教材が、ネパール・ルンビニ州の学校や首都カトマンズの日本料理店で活用されました。

ネパールで活用された王子台小学校の教材

佐倉市は昨年度の「世界とつながる学びプロジェクト」において、シリアやカンボジア難民キャンプでの教育支援活動に参加してきました。今年度も市内の複数の学校が参加し、日本の子どもたちの学びを世界各国へ届ける取り組みを継続しています。

身近な素材から学びを生み出す、日本の教育をネパールへ

シリアに届いた佐倉市教育委員会のオリジナル缶バッジカンボジア難民キャンプで活用された佐倉市臼井中学校のアクリルたわし

今回、なかよし学園はネパール政府教育関係者の招待を受け、ルンビニ州の学校で日本の教育を紹介する授業を実施しました。活動は政府アドバイザーUsa Giri氏の招待により行われ、現地12校で展開された日本型教育紹介の一環として実施されました。活動内容は教育省大臣にも報告されています。

Madrasa Kadariya Ahl-e-Sunnat Misbahul Uloom校では、「日本の紹介」をテーマにした異文化交流・体験授業を行いました。芝浦工業大学柏中学校が作成した日本紹介BOOKを用いて、日本の暮らしや文化を伝えたうえで、佐倉市立王子台小学校の児童が制作した絵合わせカードを使い、ネパールの子どもたちと遊びながら学ぶ時間をつくりました。

芝浦工業大学柏中学校作成の「日本紹介BOOK」で日本の文化や風習を教える中村雄一代表

絵合わせカードは、葉っぱや身近な自然物を使って作られた手作り教材です。子どもたちはカードをめくり、同じ模様を探しながら、観察力、記憶力、集中力を働かせます。高価な教材や特別な機器がなくても、身の回りにあるものを使って学びを生み出せることを、ネパールの子どもたちと先生方に伝えました。

王子台小学校作成の絵合わせカードで遊ぶネパールの生徒達

また、紙コップを使ったけん玉も紹介されました。日本の児童が身近な材料を使って遊びを作り出す姿は、現地の先生方にとっても新鮮な学びとなりました。

現地教職員からの声「日本の教育を初めて見た」

王子台小学校作成のけん玉に喜ぶネパールの生徒王子台小の児童に海外実装教材を手渡されるなかよし学園

授業を見学した現地校の教職員からは、次のような感想が寄せられました。

「日本の教育を初めて見ました。高価な教具ではなく、身の回りにあるものを使って、大人が作る商品の原型を子どもたちが作っていることは、とても素晴らしいと思いました。私たちは教科書を教えることでいっぱいですが、創造性やものづくりを通して仕組みを学ぶなかよし学園の授業は、生徒だけではなく先生たちもとても興味を持って聞いていました。」

なかよし学園が届けているのは、単なる教材ではありません。日本の子どもたちが学び、考え、作ったものが海を渡り、世界の教室で実際に使われる体験です。そして、その反応が日本の学校へ戻ることで、日本の子どもたち自身も「自分たちの学びが世界の役に立つ」という実感を得ることができます。

佐倉味噌とレシピがカトマンズへ、日本の食文化を伝える教材に

初めて見る日本の教育に驚きと感動を伝えるネパールの先生達

今回、佐倉市立間野台小学校の児童が作成したレシピ教材と佐倉味噌は、首都カトマンズの日本料理店「播磨」に届けられました。

間野台小作成の地元佐倉味噌とレシピ

レシピには、焼きおにぎりと味噌汁の作り方が、日本語と英語でわかりやすくまとめられています。現地では実際に佐倉味噌を使って焼きおにぎりが作られました。今後は、現地の料理人がネパールの食文化に合わせたアレンジを加え、日本の食文化と現地の食文化をつなぐ新しい学びへと発展していく予定です。

味噌は、日本の発酵文化を象徴する食材です。食を通じて文化を伝えることは、言葉を超えた国際理解の入口になります。子どもたちが作ったレシピが、ネパールの料理人の手によって実際の料理となることで、学校での学びが地域社会へ広がる可能性も生まれました。

折り紙を通じて伝えた平和と日本文化

ネパールで佐倉味噌の焼きおにぎりが完成した

なかよし学園の中村里英事務局長は、各学校で折り紙教室を行いました。佐倉市立間野台小学校の児童が送った折り紙作品や折り紙のプレゼントは、ネパールの子どもたちに大きな驚きと喜びをもって受け取られました。

授業では、まず広島平和記念資料館発行の「はじめてのヒロシマ」を活用し、日本の戦争の歴史を伝えました。この教材は、兵庫県加古川市の両荘みらい学園と、長崎県壱岐市の筒城小学校の児童によって翻訳されたものです。

日本が戦争の被害を受け、焼け野原から復興し、教育とものづくりによって発展してきた歩みを伝えたうえで、なかよし学園は日本文化や日本の教育の特徴を紹介しました。そして、戦後80年を迎える日本の歩みの中に、これから発展を目指すネパールの教育にとって重要なヒントがあることを伝えました。

その後、中村里英事務局長は平和のシンボルとして折り鶴を作成し、現地の先生方に折り方を伝えました。複雑な折り鶴は先生方が熱心に学び、今後は先生たち自身が生徒へ教えていくことが期待されています。子どもたちは比較的簡単な折り紙から体験し、日本の児童が送った折り紙作品に感動していました。

教育支援は「届けて終わり」ではなく、現地で再現される学びへ

子ども達だけでなく教職員にもワクワクと希望を与える中村里英の授業

なかよし学園の教育支援の特徴は、教材を届けて終わりにしないことです。

日本の子どもたちが作った教材を、なかよし学園が現地で授業化し、ネパールの子どもたちや先生方が実際に体験します。その後、現地の先生方や子どもたちが自分たちの学校で再現できる形にすることで、教育効果は一回限りの授業にとどまらず、学校内に広がっていきます。

紙コップ、葉っぱ、折り紙、味噌、レシピ。どれも特別に高価なものではありません。しかし、それらを教材として活用することで、創造性、観察力、文化理解、手仕事、科学的思考、平和への想像力を育むことができます。

これは、なかよし学園が大切にしている「世界とつながる学び」の本質です。日本の子どもたちの学びが世界の教室で活用され、その成果がまた日本に還ってくる。その循環によって、日本と世界の子どもたちが互いに学び合う教育の形が生まれています。

代表コメントなかよし学園プロジェクト代表 中村雄一

ネパールの各学校で授業を続けるなかよし学園

佐倉市の子どもたちが作った絵合わせカードや紙コップけん玉、折り紙、レシピが、ネパールの子どもたちの学びになりました。これは、単なる国際交流ではありません。日本の教室で生まれた小さな工夫が、世界の教育現場で「質の高い教育」として機能したということです。

ネパールの学校では、教科書中心の学びが多く、先生方も限られた環境の中で一生懸命に教育を行っています。その中で、日本の子どもたちが身近な素材を使って遊びや教材を作り、そこから仕組みを学んでいる姿は、現地の先生方にとって大きな刺激になりました。

戦後80年の日本は、教育とものづくりによって発展してきました。高価な機材がなくても、身の回りのものに疑問を持ち、考え、作り、試すことで、未来を変える力は育ちます。今回、佐倉市の子どもたちの学びがネパールに届いたことは、世界とつながる学びの大きな成果です。

これからも、なかよし学園は日本の学校、自治体、行政機関と連携しながら、子どもたちの学びを世界の平和と発展につなげていきます。

事務局長コメントなかよし学園プロジェクト事務局長 中村里英

ネパールのムスリム学校でシリアでの活動を紹介する中村雄一代表

ネパールの子どもたちは、日本の子どもたちが作った折り紙やカードを、本当に大切そうに手に取っていました。一枚の紙、一つの手作り教材が、こんなにも子どもたちの目を輝かせるのだと、改めて感じました。

折り鶴を折ると、先生方がとても熱心に見てくださり、自分たちも覚えて子どもたちに教えたいと言ってくださいました。日本の子どもたちが作ったものが、ネパールの先生に伝わり、これからまた子どもたちへ広がっていく。その瞬間に立ち会えたことは、とても大きな喜びでした。

佐倉市の子どもたちの学びは、確かに海を越えて届いています。折り紙も、レシピも、絵合わせカードも、ただの作品ではなく、相手を思う気持ちが込められた平和の教材です。これからも、日本の子どもたちが「自分にも世界のためにできることがある」と感じられる機会を、世界中の教室でつくっていきたいと思います。

今後の展望

輝く女性リーダーとして生徒達に大人気の中村里英事務局長

なかよし学園は、今後も日本各地の学校、教育委員会、自治体、企業、行政機関と連携しながら、「世界とつながる学びプロジェクト」を推進していきます。

日本の子どもたちが学び、考え、作った教材を、シリア、カンボジア難民キャンプ、ネパールをはじめとする世界各国の教育現場に届け、現地の子どもたちの学びに活用していきます。

また、現地での活用の様子を日本の学校へフィードバックすることで、日本の子どもたちが自分たちの学びの価値を実感し、次の行動へつなげる循環をつくっていきます。

「願う平和」から「行動する平和」へ。

なかよし学園は、子どもたちの学びを通じて、世界と日本をつなぐ教育支援活動を続けていきます。

団体概要

これからも世界中で平和活動を行うなかよし学園

団体名：特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

事業内容：世界とつながる学び（CoRe Loop）を軸とした探究・平和・包摂教育プログラムの企画運営／国内外の教育・食・心のケア支援 等

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト（事務局）

E-mail：peace.office@nakayoshigakuen.org