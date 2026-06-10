【新感覚】LISEN 厚さわずか20mm吸盤式マグネットスマホホルダー夜間でも迷わない発光リング搭載のプレミアム車載ホルダー

株式会社UI

5つの主要特徴（商品の強み）

1. 厚さわずか20mmの超薄型設計＆高級亜鉛合金

折りたたむとわずか20mmという、驚異のロープロファイル設計。使わない時はダッシュボードに美しく溶け込み、視界を一切遮りません。素材には高級亜鉛合金を使用し、車内のインテリアを格上げする洗練された質感を実現しました。

2. 強力N52ネオジム磁石 × 抜群の吸引力

ホルダーの心臓部には、工業用握力を誇る超強力な「N52ネオジム磁石」を採用。走行中の激しい振動や急ブレーキでも、スマートフォンを素材問わずしっかり固定。デバイスの落下を防ぎ、常に安定したナビゲーションを提供します。

3. フル1080° 3軸回転で理想のビューを実現

縦横の切り替え（ポートレート／ランドスケープ）はもちろん、3軸による驚異の「1080°回転」に対応。工業用ギアを組み込んだツイストロック機能により、片手で調整するたびに心地よいシャープな機械音とともに、精密な位置でガチッとロックされます。

4. 残りなし・損傷なし！多様な表面に完璧な接着

「すべてのダッシュボードに対応」を掲げ、剥がした跡が残らない安心の吸盤式。柔らかいレザーや質感のあるプラスチックはもちろん、同梱の3M製プレートを使用すれば、車内だけでなく家庭内の大理石、タイル、木材、ガラスなどあらゆる場所へ設置可能です。

5. 暗闇でも安心の「発光ロケータリング」

磁気リング部分には蓄光・発光機能を搭載。夜間のドライブや暗い車内でもホルダーの位置がひと目でわかり、手元を迷わせることなくスムーズにスマホを脱着できます。

★幅広い互換性

iPhoneシリーズ： iPhone 12以降のMagSafe対応モデルであれば、ケースなし、またはMagSafe対応ケース越しにそのまま完璧にピタッと吸着します。

Android / その他スマホ： 付属の磁気リングを使用することで、あらゆるAndroidブランドのスマートフォンでも問題なくご使用いただけます。

★製品仕様（スペック）

製品名：LISEN 吸盤式マグネットホルダー

素材：高級亜鉛合金 ＋ PC（ポリカーボネート）

サイズ：直径 約 68 mm （折りたたみ時厚さ：20mm）重量約 180g

本体カラー：ブラックのみ（一部シルバーの画像を使用しております。）

主な機能：1080°3軸回転、ツイストロック、発光リング、N52磁石

生産国：中国

★こんな方におすすめ！

ダッシュボードにシール跡や傷をつけたくない方

スマホの角度をミリ単位で、縦横自由に調整したい方

車内の雰囲気を壊さない、高級感のあるアルミ・メタリック調のホルダーをお探しの方

夜間のスマホ脱着をもっとスムーズにしたい方

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