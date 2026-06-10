Solafune、世界最大級のテックイベントVivaTech 2026（仏・パリ）に出展

株式会社Solafune

株式会社Solafune（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：上地 練、以下Solafune）は、2026年6月17日～20日にフランス・パリで開催される世界最大級のスタートアップ・テクノロジーイベント「VivaTech 2026」に、JETROが主導する「JAPAN VILLAGE」の一員として出展します。Solafuneはこれまで、グローバル・サウス諸国のニーズを踏まえ、様々な社会課題に寄り添いつつ、各国政府機関・国際機関との協業や企業活動における共創の事業基盤を構築してきました。東京都が推進する「SusHi Tech Global Startups」の選出企業として、今回欧州で開催されるVivaTech 2026へ出展し、アフリカ市場での基盤を更に強化しつつ、欧州・東南アジア等、新たな市場での事業も加速させていきます。

Solafuneは2026年、東京都が有望なグロース期スタートアップを支援する「SusHi Tech Global Startups」77社の1社（リリース時）に選定され、さらに第1期成長加速プログラム10社にも選定されました。東京都はSusHi Tech Globalの活動の一環としてVivaTech 2026へのスタートアップ出展を支援しており、同プログラムでの活動の一環として、今回のVivaTech 2026出展企業として選ばれました。

■ VivaTech 2026 出展概要

・ イベント名：VivaTech 2026（Viva Technology）※今年で開催10周年

・ 開催期間：2026年6月17日（火）～ 6月20日（金）

・ 開催地：Paris Expo Porte de Versailles（パリ、フランス）

・ 出展エリア：JAPAN VILLAGE（JETROブース内）

・ 規模感：60カ国以上・4,200社超の出展企業・4,000名超の投資家が参加

・ 展示内容：Planetary Intelligence OS のデモンストレーション



■ VivaTech とは

VivaTechは、スタートアップとテクノロジーに特化した欧州最大の国際カンファレンスです。毎年6月にパリで開催され、今年で10周年を迎えます。

▽VivaTechについてはこちら

https://vivatech.com/

■”SusHi Tech Global”及び”成長加速プログラム”とは

東京都が推進する、グローバルな成長が期待される有望なスタートアップを選抜・支援するプログラムです。

Solafuneは「SusHi Tech Global Startups」77社の1社に選定され、さらに第1期成長加速プログラム10社にも選定されました。事業戦略や海外展開に関する集中的な支援を受けながら、世界市場への飛躍を目指します。

▽本プログラムに関する詳細はこちら：

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026032407

【株式会社Solafuneについて】

Solafuneは、「Hack The Planet.」をMissionに掲げるテクノロジー企業です。衛星データ（GEOINT）をはじめ、OSINT（オープンソースインテリジェンス：公開情報の収集・分析）・SIGINT（シグナルインテリジェンス：電波・通信信号の傍受・解析）など多様な情報をAIで統合解析し、資源、防災、農業、インフラ監視、防衛など幅広い分野で政府機関や国際機関等の対策意思決定や民間企業のビジネス展開を支援しています。こうした取り組みの総体を「Planetary Intelligence OS」と位置づけ、テクノロジーによる社会基盤の再定義と、新たな可能性の創出を目指しています。今後は、アフリカ市場のさらなる拡大に加え、欧州・東南アジアなど新たな市場での事業展開も加速させていきます。

会社名：株式会社Solafune

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング28階

代表者：代表取締役CEO 上地 練