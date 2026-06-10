【建設業経営者向け】建設業に特化した弁護士とのマッチングサイトをリリース

株式会社マッチング

■サイト名 弁護士マッチング

■サービスサイトURL https://bengoshimatching-kensetsu.com

建設業特有の課題に対応できる弁護士との出会いを支援

企業経営において、適切な専門家との出会いは事業の成長や課題解決を左右します。

しかし、専門家選びは知人からの紹介や限られた情報に依存することも多く、本当に自社に合った専門家へたどり着くことは簡単ではありません。

株式会社マッチングは、経営者と専門家の新たな出会いを創出し、企業がより良い選択をできる環境づくりを目指し『弁護士マッチング』の提供を開始しました。

サービス開発の背景

建設業界では、契約トラブルや未払い、追加・変更工事、労務問題など、専門的な法務対応が求められる場面が数多くあります。そのような課題に対応するためには、法律知識だけでなく、建設業界特有の商慣習や取引構造を理解した弁護士の存在が重要です。

しかし実際には、「どの弁護士に相談すればよいか分からない」「建設業に詳しい弁護士を見つけられない」といった声も少なくありません。一方で、建設業分野に豊富な経験を持つ弁護士が存在していても、その強みや実績が十分に伝わらず、本来支援を必要としている企業との出会いにつながっていないケースもあります。

私たちは、こうした情報格差を解消し、建設業経営者と建設業界を理解する弁護士との新たな出会いを創出するため、『弁護士マッチング』を開発しました。必要なときに適切な専門家へ相談できる環境を整えることで、企業が安心して事業成長に挑戦できる社会の実現を目指しています。

サービス詳細

建設業経営者と建設業に精通した弁護士をつなぐプラットフォーム

本サービスは、建設業経営者と建設業界に精通した弁護士との出会いを支援するマッチングサイトです。

登録している弁護士は建設業に特化した弁護士のみで、会員は建設業経営者もしくは個人事業主に限られます。会員は問題や課題ごとに自社に合った弁護士を選択することができ、ミスマッチが起こりにくい環境を提供しています。

また、建設業分野を取り扱う弁護士にとっても、自身の経験や強みを必要とする企業へ届ける機会を創出します。

当サイトは、経営者と弁護士が出会うための場と仕組みを提供するものであり、法律相談や案件の紹介・斡旋を行うものではありません。マッチング後は、当事者間で直接やり取りを行っていただき、正式な法律相談や委任契約はサイト外で進めていただく仕組みとなっています。

私たちは、公正で透明性のある出会いの機会を提供することで、建設業経営者と弁護士双方にとって有益なマッチング環境の構築を目指しています。

■サービスの特徴

・建設業に精通した弁護士のみ登録

・建設業経営者、弁護士はシステム利用料として毎月定額制で利用可能

・マッチング後は弁護士と直接連絡を取り、正式な法律相談へ進行

・サイト運営者は法律相談、案件紹介・斡旋、委任契約に関与しない

■主な機能

建設業経営者は会員登録を行うことで、弁護士に相談したい問題や事業課題などの内容を投稿することができます。建設業に精通した弁護士が閲覧し、解決に向けての方向性を示します。自社の課題や相談内容に応じた弁護士が選択できたらマッチングすることができます。

マッチング後は弁護士と直接やり取りを行い、正式な法律相談や委任契約は当事者間で進めていただきます。

また、利用料金は月額定額制としており、相談内容ごとに専門家との接点を持てる環境を提供しています。

『弁護士マッチング』は出会いの場と仕組みを提供するサービスであり、法律相談、案件の紹介・斡旋、委任契約には一切関与しません。

サービスの詳細やご相談は、公式サイト（弁護士マッチング 建設業界特化型マッチングサイト(https://bengoshimatching-kensetsu.com/)）よりお問い合わせください。

今後の展開

『弁護士マッチング』は、株式会社マッチングが目指す「経営者と専門家をつなぐプラットフォーム構想」の第一歩です。

今後は、建設業経営者と建設業に精通した弁護士との出会いをさらに広げるとともに、経営者が抱える様々な課題に対し、必要な専門家へアクセスできる環境づくりを進めてまいります。

私たちは、専門家の価値が正しく伝わり、必要とする企業が最適な専門家と出会える社会の実現を目指しています。その出会いが企業の成長と挑戦を支えると信じ、経営者が安心して未来へ挑戦できるプラットフォームの構築に取り組んでまいります。

（代表 三田 洋樹）

会社概要

代表取締役：三田 洋樹

設 立 ：2025年2月

本 社 ：東京都中野区中央2‐5‐20

事業内容 ：情報提供業