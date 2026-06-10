水みらい広島代表取締役社長交代のお知らせ

水ing株式会社

水ing株式会社（社長：安田真規、住所：東京都港区）、広島県が出資する株式会社水みらい広島は、 6月9日に開催された同社株主総会及び取締役会において、代表取締役社長交代を決議しましたのでお知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134915/table/120_1_564f99b6f88f007ae9e107f00b724d47.jpg?v=202606100451 ]水みらい広島 代表取締役社長 藤井輝典

【略歴】

1965年4月 東京都生まれ

1988年3月 関東学院大学工学部土木工学科卒業

1988年4月 荏原インフィルコ（株）入社

2012年4月 荏原エンジニアリングサービス（株） 営業本部 プラント営業統括 資源化営業室長

2019年4月 水ingエンジニアリング(株) 営業本部長

2021年11月 水ing（株）支店統括本部長

2026年4月 水ing（株）支店統括本部長 兼(株)水みらい広島 担当部長



【関連サイト】

水みらい広島公式WEBサイト(https://www.mizumirai.com/)

水ing（すいんぐ）グループについて

水ing(読み︓すいんぐ)は、「生命の源である『水』を通じていつまでも社会に貢献し続ける『ing』」を経営理念に掲げ、水処理施設（浄水場、下水処理場、汚泥再生処理センター、し尿処理場、民間施設等）の設計・建設から運営、維持管理までをトータルに手掛けています（運転・維持管理の拠点は国内約300か所）。

“水の先をつくれ。” というブランドメッセージのもと、地域の暮らしの課題に目を向け、安全安心な水環境を提供し続けるとともに、水を通じて、暮らしと街の未来を支えています。

水ing公式WEBサイト :https://www.swing-w.com