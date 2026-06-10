人生100年時代、「私はこの時代のために、この年齢で生きている」

株式会社フウ未来生活研究所

人生100年時代と言われる今、

「この先どう生きたらいいのだろう」

「まだ自分にできることがある気がする」

「人生後半をもっと自由に生きたい」

そんな思いを抱える人が増えています。

未来食つぶつぶ創始者・大谷ゆみこは、こうした時代に向けて、

「私は、この時代のために、この年齢で生きている。」

というメッセージを掲げ、

トークライブツアー

「70代日本女性の宇宙的役割」

を全国で開催しています。

40年以上続く探究から生まれた問い

未来食つぶつぶ創始者・大谷ゆみこの探究は、

「私は何者なのか？」

「どうすれば、人はもっと自由に、調和して生きられるのか」

という問いから始まりました。

1982年、日本の伝統食・雑穀との出会いをきっかけに未来食の探究が始まり、

1995年には生命のしくみに沿った食スタイルをまとめた著書

『未来食～環境汚染時代をおいしく生き抜く～』を出版。



以来40年以上にわたり、

食・

言葉・

意識・

生き方。

そのつながりを実践を通して伝え続けています。



その探究に共感した人々によって、現在は全国120カ所を超えるつぶつぶ料理教室が活動し、著書は40冊以上、累計発行部数は40万部を超えています。

なぜ今、「70代日本女性」なのか

戦後の復興、高度経済成長、消費社会の拡大、女性の社会進出。

70代女性は、日本が大きく変化していく時代を実際に生きてきた世代です。



大谷ゆみこは、その世代を

「日本が内側から変容していく時代を生きてきた目撃者であり、当事者」

と捉えています。

長い人生経験を持つ女性たちが、これからの社会にどのような役割を果たしていくのか。

それは70代だけの話ではなく、これから年齢を重ねていくすべての世代に関わる問いでもあります。

全国各地で広がるトークライブツアー

今回のトークライブツアーは、大谷ゆみこの問いや活動に共鳴した全国の実践者たちによって企画されています。

北海道から九州まで、各地で食や暮らしの実践を伝えてきた主催者たちが、それぞれの地域で開催を担い、全国へと広がっています。



北海道・帯広、

福岡、

熊本・玉名、

長野・軽井沢、

山梨・身延、

静岡・藤枝・焼津、

神奈川・川崎・相模原、

滋賀・米原、

和歌山、

埼玉・小川町、

三重・四日市

など、全国各地で開催予定です。

各地の主催者たちは、それぞれの地域で食や暮らしの実践を伝えてきた人たちです。



今回のトークライブは、何かを学ぶための講演会というよりも、

ここまで生きてきた一人ひとりの経験を持ち寄り、

「ここから、どう生きるか」

を見つめ直し、響き合う場として開催されます。

先行開催された名古屋会場では

先月開催された名古屋会場では、

「未来に希望が持てた」

「加齢への見方が変わった」

「これからが楽しみになった」

など、多くの感想が寄せられました。

参加者からは、

「モヤモヤが晴れ、未来に希望を持つことができました」（50代）

「世界情勢や自然環境など不安な情報があふれていますが、

これからの想いで地球も私も変わっていけると感じ、ワクワクした気持ちになりました」（60代）

「加齢にネガティブな感情があったので参加しました。ハッと思わされることがあり、

参加して良かったです」（40代）

といった声も届いています。

年齢を重ねることを不安や衰えとして捉えるのではなく、

これからの人生をより自由に創造していく可能性として見つめ直す時間となっています。

東京・早稲田開催概要

【イベント名】

大谷ゆみこトークライブツアー＠早稲田

「70代日本女性の宇宙的役割」



【日時】

2026年6月22日（月）13:00～16:00

【会場】

風の舞う広場

新宿区弁天町143-5

https://yamatonadeshiko.tsubutsubu.jp/p/waseda-location

【詳細・申込ページ】

https://yamatonadeshiko.tsubutsubu.jp/p/YnsMBSbq1dKI

■ 主催

未来食・つぶつぶ料理教室早稲田本校

（株式会社フウ未来生活研究所）

雑穀と野菜を中心とした、植物性100％・砂糖不使用の

日本生まれの食文化を伝える料理教室。

料理教室やセミナー、イベントを通じて、

都会でも実践できる「自然と調和した暮らし」の知恵を発信しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

つぶつぶ料理教室早稲田本校 坂野純子

〒 162-0851 東京都新宿区弁天町143-5

Tel 03-3203-2090

Fax 03-3203-2091

メール info@tubu-tubu.net