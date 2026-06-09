【発売見合わせに関するお詫びと訂正あり】『ハッチポッチステーション』当社オリジナルプライズ・カプセルトイ第二弾！ ６月12日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

【カプセルトイ商品 発売見合わせに関するお詫びと訂正】

株式会社イオンファンタジー

報道関係 各位

2026年6月10日 株式会社イオンファンタジー

当社オリジナルカプセルトイ商品『ハッチポッチステーション 刺繍バッジ』 発売見合わせに関するお詫びとお知らせ

平素は弊社店舗にご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、株式会社イオンファンジーで2026年6月12日(金)より順次展開を予定しておりました、当社オリジナルカプセルトイ用商品『ハッチポッチステーション 刺繍バッジ (全5種)』におきまして、一部の商品に品質上の不具合が判明いたしました。弊社ではお客様の安全と安心を最優先に考え、万全を期すために、急遽、本商品の販売を見合わせることと致します。本商品を楽しみにお待ち頂いていたお客さまには、ご迷惑をおかけ致しますことを深くお詫び申し上げます。

■対象商品

・商品名: ハッチポッチステーション 刺繍バッジ(全5種/カプセルトイ商品)

・価格: 498円(税込)

・当初の導入予定店舗: モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、TOYS SPOT PALO (トイズスポットパロ)、カプセル横丁

※なお、同時期より展開予定のプライズゲーム用景品（ぬいぐるみパペット等）および関連SNSキャンペーンにつきましては、予定通り実施・展開いたします。

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、1996~2002年にかけてNHK教育テレビ（現・Eテレ)で放送され、大人気を博したパペット番組『ハッチポッチステーション』のプライズゲーム用景品「ハッチポッチステーション ぬいぐるみパペット&トランクぬいぐるみ」と、カプセルトイ用商品「ハッチポッチステーション 刺繍バッジ」を「モーリーファンタジー」、「PALO」をはじめとするアミューズメント施設等において６月12日（金）より順次展開いたします。

◆展開店舗一覧・詳細はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#hachipochi2(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#hachipochi2)

また、オリジナルプライズ用景品&カプセルトイ用商品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagram で「ハッチポッチステーション パペット全種コンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■『ハッチポッチステーション』のキャラクターたちがそのまま飛び出してきたようなアイテムたちが登場！

パペットによるバラエティーショー『ハッチポッチステーション』のオリジナルプライズとカプセルトイ第二弾！第一弾の「ジャーニー」、「ミス・ダイヤ」に加えて「エチケットじいさん」と「トランク」が新しく登場します。プライズでは、細部までこだわり、番組パペットを忠実に再現した「ぬいぐるみパペット」と「トランク」のぬいぐるみ全４種類、カプセルトイでは、キャラクターたちと名前がデザインされたかわいい「刺繍バッジ」全５種類を展開いたします。『ハッチポッチステーション』の世界を楽しめるアイテムたちです。

「ハッチポッチステーション」プライズゲーム用景品 概要

景品：

ハッチポッチステーション ぬいぐるみパペット&トランクぬいぐるみ 全４種

展開期間：2026年6月12日(金) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arced、モーリーオンライン

「ハッチポッチステーション」 プライズゲーム用景品

ハッチポッチステーション ぬいぐるみパペット&トランクぬいぐるみ 全４種

ジャーニー：たて約40cm、ダイヤ、エチケットじいさん：たて約35cm、トランク：たて約30cm

「ジャーニー」、「ミス・ダイヤ」、「エチケットじいさん」の可愛らしいパペットぬいぐるみと、「トランク」のぬいぐるみ。細部までこだわり、番組パペットを忠実に再現しています。

「ハッチポッチステーション」かぷえぼ限定カプセルトイ用商品 概要

商品：

ハッチポッチステーション 刺繍バッジ 全５種

価格：498円（税込）

修正前：展開期間：2026年6月12日（金） ～ 無くなり次第終了

修正後： 展開期間：【発売見合わせとなりました】

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、カプセル横丁

「ハッチポッチステーション」かぷえぼ限定カプセルトイ

ハッチポッチステーション 刺繍バッジ 全５種

たて約５.6cm 価格：498円（税込）

『ハッチポッチステーション』に登場するキャラクターたちの刺繍バッジ。

ジャーニー、ミス・ダイヤ、エチケットじいさん、トランクの全５種類。

◼ 「ハッチポッチステーション パペット全種コンプリートセット」が当たるSNS キャンペーンを開催！

モーリーファンタジー公式X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをしていただいた方の中から抽選で各３名さま計６名さまに、「ハッチポッチステーション パペット全種コンプリートセット」をプレゼントいたします。詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法：下記１.２.のいずれかの方法でご応募ください。

１.モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

２.モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」

応募期間：2026年６月９日(火) 17:30 ~６月21日(日) 23：59

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。

（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

モーリーオンラインお友だち登録はこちら：https://lin.ee/mKiwcMd

■ 完全キャッシュレス決済・抗菌施工の「回さない」カプセルトイマシン「かぷえぼ」

「かぷえぼ」は、抗菌シート施工されたタッチパネルの操作のみでカプセルトイが払い出しされる当社オリジナルの「回さない」カプセルトイマシンです。

「電子マネー・QR コード決済の完全キャッシュレス」

「ハンドル非接触、抗菌シート施工のタッチパネル操作だけでOK」

「モーリーファンタジー・PALO 限定カプセルトイがゲットできる」

という３つの特長を備え、衛生意識の高まりからますます利用者が増加するキャッシュレス決済に対応しており、手元に100円玉が無くてもスムーズにカプセルトイをゲットできます。

※画像はイメージです。

※一部、本景品および本商品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品および商品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。