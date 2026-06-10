日本の食品着色料市場調査レポート2036：市場規模、競争環境、および成長要因
KD Market Insightsは、「日本の食品着色料市場の将来動向および機会分析（2026年～2036年）」と題する市場調査レポートを発表しました。本レポートの調査対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、および市場投入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
日本の食品着色料市場：天然色素が牽引する業界変革
日本の食品着色料市場は、高度に発展した国内食品・飲料産業の中で成熟しながらも進化を続ける重要な市場セグメントです。食品着色料（フードカラー）は、食品や飲料に鮮やかで魅力的な色彩を付与し、見た目を向上させるために使用される添加物です。食品着色料には、ビートルート抽出物（赤色）、ターメリック（黄色）、スピルリナ（青緑色）など植物・動物・鉱物由来の天然着色料と、天然色を再現するために化学的に合成された合成着色料があります。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
日本の消費者は健康志向やウェルネス意識を高めており、クリーンラベル製品への需要が拡大しています。その結果、市場は合成着色料から天然着色料への移行が進み、今後10年間にわたり安定した成長が期待されています。
市場規模と成長見通し
日本の食品着色料市場は着実な成長を続けており、今後も安定した拡大が見込まれています。KD Market Insightsによると、同市場は2036年までに4億2,860万米ドル規模に達すると予測されており、2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1％で成長すると見込まれています。
主な成長要因
1. 天然・クリーンラベル製品に対する需要の急増
日本市場を牽引する最大の要因は、天然由来およびクリーンラベル食品への消費者需要の高まりです。日本の消費者は以前から人工着色料による健康リスクに対する意識が高く、大手食品小売業者も天然由来原料を使用した製品を優先的に取り扱う方針を強化しています。この健康志向は新型コロナウイルス感染症の流行以降さらに強まり、合成着色料よりも果物、野菜、植物由来の天然着色料を選好する傾向が顕著になっています。
2. 食品・飲料産業の拡大
日本の多様で革新的な食品加工産業は引き続き成長しており、幅広い用途で食品着色料への需要を生み出しています。特に製パン、製菓、乳製品、飲料分野は重要な需要先となっています。視覚的に魅力のある製品は消費者の購買意欲や市場での差別化に直結するためです。また、高付加価値商品や職人品質を重視したプレミアム製品の増加も、高品質で安定性の高い着色料への需要を押し上げています。
3. 天然着色料開発における技術革新
抽出技術および安定化技術の継続的な進歩により、天然着色料の商業利用が拡大しています。DIC株式会社などの日本企業は、スピルリナ由来の天然青色着色料（フィコシアニン）の開発を先導しており、天然素材では実現が難しい青色の商業化に成功しました。DICは1977年に管理されたスピルリナ培養技術を世界で初めて実用化し、現在では天然青色食品着色料の世界的な主要供給企業となっています。こうした技術革新により、鮮やかさや安定性を損なうことなく、より多くの用途で合成着色料から天然着色料への置き換えが可能になっています。
日本の食品着色料市場：天然色素が牽引する業界変革
日本の食品着色料市場は、高度に発展した国内食品・飲料産業の中で成熟しながらも進化を続ける重要な市場セグメントです。食品着色料（フードカラー）は、食品や飲料に鮮やかで魅力的な色彩を付与し、見た目を向上させるために使用される添加物です。食品着色料には、ビートルート抽出物（赤色）、ターメリック（黄色）、スピルリナ（青緑色）など植物・動物・鉱物由来の天然着色料と、天然色を再現するために化学的に合成された合成着色料があります。
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日本の消費者は健康志向やウェルネス意識を高めており、クリーンラベル製品への需要が拡大しています。その結果、市場は合成着色料から天然着色料への移行が進み、今後10年間にわたり安定した成長が期待されています。
市場規模と成長見通し
日本の食品着色料市場は着実な成長を続けており、今後も安定した拡大が見込まれています。KD Market Insightsによると、同市場は2036年までに4億2,860万米ドル規模に達すると予測されており、2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1％で成長すると見込まれています。
主な成長要因
1. 天然・クリーンラベル製品に対する需要の急増
日本市場を牽引する最大の要因は、天然由来およびクリーンラベル食品への消費者需要の高まりです。日本の消費者は以前から人工着色料による健康リスクに対する意識が高く、大手食品小売業者も天然由来原料を使用した製品を優先的に取り扱う方針を強化しています。この健康志向は新型コロナウイルス感染症の流行以降さらに強まり、合成着色料よりも果物、野菜、植物由来の天然着色料を選好する傾向が顕著になっています。
2. 食品・飲料産業の拡大
日本の多様で革新的な食品加工産業は引き続き成長しており、幅広い用途で食品着色料への需要を生み出しています。特に製パン、製菓、乳製品、飲料分野は重要な需要先となっています。視覚的に魅力のある製品は消費者の購買意欲や市場での差別化に直結するためです。また、高付加価値商品や職人品質を重視したプレミアム製品の増加も、高品質で安定性の高い着色料への需要を押し上げています。
3. 天然着色料開発における技術革新
抽出技術および安定化技術の継続的な進歩により、天然着色料の商業利用が拡大しています。DIC株式会社などの日本企業は、スピルリナ由来の天然青色着色料（フィコシアニン）の開発を先導しており、天然素材では実現が難しい青色の商業化に成功しました。DICは1977年に管理されたスピルリナ培養技術を世界で初めて実用化し、現在では天然青色食品着色料の世界的な主要供給企業となっています。こうした技術革新により、鮮やかさや安定性を損なうことなく、より多くの用途で合成着色料から天然着色料への置き換えが可能になっています。