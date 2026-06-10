2026年パラ系アラミド市場レポート：市場規模・見通し・次期産業戦略 - 年平均成長率（CAGR）5.4％で成長（2026～2032年）
2026年6月、LP Information株式会社（所在地：東京都）が発表した最新の市場調査レポート「世界パラ系アラミド市場成長予測レポート（2026-2032年）」です。本のレポートは、単なるデータ集計にとどまらず深い洞察を提供し、競合企業マップ、収益シェア、市場動向、業界のM&A活動などを通じて、全球パラ系アラミド市場の全体構造と主要なトレンドを体系的に明らかにしています。また、全球リーダー企業の製品ライン戦略、技術力、市場参入戦略、競争ポジション、地理的分布を重点的に分析し、急速に進化する市場における主要プレイヤーの独自ポジショニングと戦略的差異を明らかにしています。
本レポートでは、パラ系アラミド市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Filament Yarn、 Staple Fiber、 Others
用途別セグメンテーション：Protective Clothing、 Aeronautics and Astronautics、 Automotive、 Other
主な参加者は以下の通りです：DuPont、 Teijin、 Kolon Industries、 Yantai Tayho Advanced Materials、 Hyosung
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界パラ系アラミド市場成長予測レポート（2026-2032年）」（https://www.lpinformation.jp/reports/582823/poly-p-phenylene-terephthalamide）によれば、2025年の世界パラ系アラミド市場規模は19.86億米ドルから、2032年には27.34億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は5.4％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351938/images/bodyimage1】
2025年の世界のポリ（パラフェニレンテレフタルアミド）（Poly(P-phenylene Terephthalamide)）生産量は約 98.25キロトン に達し、世界平均市場価格は1トンあたり約 20,748米ドル であった。
ポリ（パラフェニレンテレフタルアミド）産業は長年にわたり、世界の先駆者によってリードされてきた。主要プレーヤーには、DuPont、Teijin、Kolon Industries、Taihe New Materials、Hyosung が含まれる。2024年には、世界のトップ5メーカーで世界市場収益の 87.56% を占めた。
これらの新興企業が他と異なる点は、コスト競争力、地域密着型の製造、そして積極的な拡大戦略にある。例えば、Yantai Tayho は、その Taparan(R) ブランドで知られ、中国当局からの強力な政策支援を受けて急速に生産能力を拡張している。同社の垂直統合型事業運営とコスト最適化への注力により、従来の西側メーカーよりも大幅に低い価格でのパラ系アラミド繊維の供給を可能にしている。
同様に、Kolon Industries は、Heracron(R) ブランドを用いて、特に価格重視（affordability）が最優先される地域において、産業市場と防衛市場の両方で強固な足場を築いている。
一方、Hyosung は、深い統合、高度なテキスタイル技術、そして輸出主導型戦略を活用して、特に新興経済圏におけるグローバルな機会を開拓している。
市場を形成するもう一つの主要なトレンドは、地域分散型生産（regionalized production）へのシフトである。Teijinのような確立されたメーカーは欧州と日本での集中生産に依存し続けているが、アジアの競合他社はインド、東南アジア、その他の高成長地域における地域密着型施設に積極的に投資している。最終ユーザーへの近接性は、物流コストとリードタイムを削減するだけでなく、より優れたカスタマイズと規制への適合を可能にする。例えば、東南アジアの生産者は、現地の防衛、自動車、建設セクターに迅速に対応し、ジャストインタイム納入と迅速なカスタマーサポートを提供できる。これらの要因により、コスト重視かつ時間に敏感な産業において、彼らは魅力的なパートナーとなっている。
本レポートでは、パラ系アラミド市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Filament Yarn、 Staple Fiber、 Others
用途別セグメンテーション：Protective Clothing、 Aeronautics and Astronautics、 Automotive、 Other
主な参加者は以下の通りです：DuPont、 Teijin、 Kolon Industries、 Yantai Tayho Advanced Materials、 Hyosung
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界パラ系アラミド市場成長予測レポート（2026-2032年）」（https://www.lpinformation.jp/reports/582823/poly-p-phenylene-terephthalamide）によれば、2025年の世界パラ系アラミド市場規模は19.86億米ドルから、2032年には27.34億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は5.4％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351938/images/bodyimage1】
2025年の世界のポリ（パラフェニレンテレフタルアミド）（Poly(P-phenylene Terephthalamide)）生産量は約 98.25キロトン に達し、世界平均市場価格は1トンあたり約 20,748米ドル であった。
ポリ（パラフェニレンテレフタルアミド）産業は長年にわたり、世界の先駆者によってリードされてきた。主要プレーヤーには、DuPont、Teijin、Kolon Industries、Taihe New Materials、Hyosung が含まれる。2024年には、世界のトップ5メーカーで世界市場収益の 87.56% を占めた。
これらの新興企業が他と異なる点は、コスト競争力、地域密着型の製造、そして積極的な拡大戦略にある。例えば、Yantai Tayho は、その Taparan(R) ブランドで知られ、中国当局からの強力な政策支援を受けて急速に生産能力を拡張している。同社の垂直統合型事業運営とコスト最適化への注力により、従来の西側メーカーよりも大幅に低い価格でのパラ系アラミド繊維の供給を可能にしている。
同様に、Kolon Industries は、Heracron(R) ブランドを用いて、特に価格重視（affordability）が最優先される地域において、産業市場と防衛市場の両方で強固な足場を築いている。
一方、Hyosung は、深い統合、高度なテキスタイル技術、そして輸出主導型戦略を活用して、特に新興経済圏におけるグローバルな機会を開拓している。
市場を形成するもう一つの主要なトレンドは、地域分散型生産（regionalized production）へのシフトである。Teijinのような確立されたメーカーは欧州と日本での集中生産に依存し続けているが、アジアの競合他社はインド、東南アジア、その他の高成長地域における地域密着型施設に積極的に投資している。最終ユーザーへの近接性は、物流コストとリードタイムを削減するだけでなく、より優れたカスタマイズと規制への適合を可能にする。例えば、東南アジアの生産者は、現地の防衛、自動車、建設セクターに迅速に対応し、ジャストインタイム納入と迅速なカスタマーサポートを提供できる。これらの要因により、コスト重視かつ時間に敏感な産業において、彼らは魅力的なパートナーとなっている。