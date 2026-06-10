Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月05に「Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用ベアリングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)の概要
Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)に関する当社の調査レポートによると、Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)規模は 2035 年に約 958 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)規模は約 522 億米ドルとなっています。自動車用ベアリングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)の拡大は、Eコマースや物流分野における商用車の生産増加に起因しています。Eコマースやラストワンマイル配送網の急速な拡大に伴い、世界的に高効率な小型と大型商用車への需要が高まっています。
こうした車両では、より大きな積載量や長時間の稼働に耐えうる、堅牢なベアリング（ホイールエンド、ドライブトレインシステム、トランスミッション用など）が求められています。自動車ディーラー協会連盟（FADA）の報告書によると、インドにおける商用車市場は2025年に力強い成長を遂げ、前年比24.60%増を記録しました。
自動車用ベアリングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/automotive-bearing-market/103612
自動車用ベアリングに関する市場調査では、シェアードモビリティや配車サービス用車両の急速な拡大、および電気自動車（EV）向け充電インフラの普及拡大に伴い、市場シェアが拡大すると予測されています。
一方で、模倣品（偽造ベアリング）の流通拡大が、今後の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351965/images/bodyimage1】
Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)セグメンテーションの傾向分析
Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用ベアリングの市場調査は、ベアリングタイプ別、アプリケーション別、車両タイプ別と地域別に分割されています。
Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-103612
Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)は、ベアリングタイプ別に基づいて、ボールベアリング、ローラーベアリング、その他に分割されています。このうち、ボールベアリングのセグメントは、自動車システムにおける幅広いアプリケーション、電気自動車（EV）の急速な普及、および高速回転時の優れた性能といった要因により、予測期間中に45%という主要なシェアを占めると見込まれています。
Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)の概要
Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)に関する当社の調査レポートによると、Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)規模は 2035 年に約 958 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)規模は約 522 億米ドルとなっています。自動車用ベアリングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)の拡大は、Eコマースや物流分野における商用車の生産増加に起因しています。Eコマースやラストワンマイル配送網の急速な拡大に伴い、世界的に高効率な小型と大型商用車への需要が高まっています。
こうした車両では、より大きな積載量や長時間の稼働に耐えうる、堅牢なベアリング（ホイールエンド、ドライブトレインシステム、トランスミッション用など）が求められています。自動車ディーラー協会連盟（FADA）の報告書によると、インドにおける商用車市場は2025年に力強い成長を遂げ、前年比24.60%増を記録しました。
自動車用ベアリングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/automotive-bearing-market/103612
自動車用ベアリングに関する市場調査では、シェアードモビリティや配車サービス用車両の急速な拡大、および電気自動車（EV）向け充電インフラの普及拡大に伴い、市場シェアが拡大すると予測されています。
一方で、模倣品（偽造ベアリング）の流通拡大が、今後の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
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Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)セグメンテーションの傾向分析
Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用ベアリングの市場調査は、ベアリングタイプ別、アプリケーション別、車両タイプ別と地域別に分割されています。
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Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)は、ベアリングタイプ別に基づいて、ボールベアリング、ローラーベアリング、その他に分割されています。このうち、ボールベアリングのセグメントは、自動車システムにおける幅広いアプリケーション、電気自動車（EV）の急速な普及、および高速回転時の優れた性能といった要因により、予測期間中に45%という主要なシェアを占めると見込まれています。