【目白店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 目白店～電話予約限定（平日限定）100分キャンペーン～
【目白店】
オープン記念「電話予約限定（平日限定）100分キャンペーン」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 目白店
https://mominotakumi.com/shop_mejiro.html
■住所
東京都豊島区目白3-3-1 目白スクエアビル6F
目白駅改札口から徒歩30秒
改札を出て、左側ビルで交番の上6階になります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 目白店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
電話予約限定（平日限定）100分キャンペーン
下記、もみの匠目白店のURL
https://mominotakumi.com/shop_mejiro.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351369/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 目白店です。
もみの匠 目白店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 目白店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_mejiro.html
目白店
「電話予約限定（平日限定）100分キャンペーン」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 目白店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
2026年6月26日オープン予定！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年4月3日オープン！
店 舗 名：もみの匠 目白店
所 在 地：東京都豊島区目白3-3-1 目白スクエアビル6F
電話番号：03-6914-4022
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：30） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit.html
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://online.peakmanager.com/ja/e7q0x4/book
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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https://mominotakumi.com/shop_mejiro.html
■住所
東京都豊島区目白3-3-1 目白スクエアビル6F
目白駅改札口から徒歩30秒
改札を出て、左側ビルで交番の上6階になります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 目白店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
電話予約限定（平日限定）100分キャンペーン
下記、もみの匠目白店のURL
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もみの匠 目白店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
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https://mominotakumi.com/shop_mejiro.html
目白店
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【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
2026年6月26日オープン予定！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年4月3日オープン！
店 舗 名：もみの匠 目白店
所 在 地：東京都豊島区目白3-3-1 目白スクエアビル6F
電話番号：03-6914-4022
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：30） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
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ホームページよりご予約可能
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https://mominotakumi.com/
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