Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月08に「Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。成膜前駆体材料に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)の概要
Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)に関する当社の調査レポートによると、Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)規模は 2035 年に約 62 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)規模は約 12 億米ドルとなっています。成膜前駆体材料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)のシェア拡大は、各国政府主導による半導体自給自足に向けた取り組みによって牽引されており、こうした動きが前駆体の需要を直接的に押し上げています。例えば、日本の経済産業省（METI）は、「半導体デジタル産業戦略」に基づき、国内での半導体生産能力の拡充に向けて2兆円（133億米ドル）の予算を計上しました。これには、Rapidus（ラピダス）に対する助成金なども含まれています。
Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)は、あらゆる半導体製造工場（ファブ）において極めて重要な消耗品です。日本をはじめ、米国（CHIPS法）、欧州（欧州半導体法）、中国、台湾、韓国などで新たな製造工場が稼働を開始するにつれ、高純度前駆体の調達量は、ウェーハ投入枚数の増加と歩調を合わせるように拡大しています。
成膜前駆体材料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/deposition-precursor-material-market/590642393
Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)材料に関する市場調査によると、広帯域ギャップ（ワイドバンドギャップ）パワー半導体への世界的な移行に伴い、同市場のシェアが拡大する見込みであることが明らかになりました。この移行により、特殊な前駆体に対する新たな需要の流れが生じています。炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）を用いたデバイスでは、従来型のシリコンとは異なる化学組成の前駆体が必要とされ、エピタキシャル層の形成にはトリメチルアルミニウムのような有機金属前駆体が不可欠となります。
SDKI Analyticsによると、国内のSiCパワーデバイス市場は、2026-2035年の予測期間において年平均10.4%の成長が見込まれており、電気自動車（EV）用インバーターがその成長を牽引しています。SiCウェハーは、成膜厚1ナノメートルあたりに消費される前駆体の量がシリコンよりも大幅に多いため、これが需要の拡大をさらに加速させる要因となっています。
しかしながら、極めて厳格な高純度要件や、新興地域における国内認証体制の不足が、市場拡大の足かせとなっています。5nm以下のプロセスノードで使用されるDeposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)には、金属不純物に関して10億分の1（ppb）未満という極めて高い純度レベルが求められます。さらに、新たな半導体製造工場（ファブ）の建設を進めている多くの国々では、こうした微量分析を行うための認定を受けた国内の検査機関が不足しています。
Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)の概要
Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)に関する当社の調査レポートによると、Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)規模は 2035 年に約 62 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)規模は約 12 億米ドルとなっています。成膜前駆体材料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)のシェア拡大は、各国政府主導による半導体自給自足に向けた取り組みによって牽引されており、こうした動きが前駆体の需要を直接的に押し上げています。例えば、日本の経済産業省（METI）は、「半導体デジタル産業戦略」に基づき、国内での半導体生産能力の拡充に向けて2兆円（133億米ドル）の予算を計上しました。これには、Rapidus（ラピダス）に対する助成金なども含まれています。
Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)は、あらゆる半導体製造工場（ファブ）において極めて重要な消耗品です。日本をはじめ、米国（CHIPS法）、欧州（欧州半導体法）、中国、台湾、韓国などで新たな製造工場が稼働を開始するにつれ、高純度前駆体の調達量は、ウェーハ投入枚数の増加と歩調を合わせるように拡大しています。
成膜前駆体材料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/deposition-precursor-material-market/590642393
Deposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)材料に関する市場調査によると、広帯域ギャップ（ワイドバンドギャップ）パワー半導体への世界的な移行に伴い、同市場のシェアが拡大する見込みであることが明らかになりました。この移行により、特殊な前駆体に対する新たな需要の流れが生じています。炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）を用いたデバイスでは、従来型のシリコンとは異なる化学組成の前駆体が必要とされ、エピタキシャル層の形成にはトリメチルアルミニウムのような有機金属前駆体が不可欠となります。
SDKI Analyticsによると、国内のSiCパワーデバイス市場は、2026-2035年の予測期間において年平均10.4%の成長が見込まれており、電気自動車（EV）用インバーターがその成長を牽引しています。SiCウェハーは、成膜厚1ナノメートルあたりに消費される前駆体の量がシリコンよりも大幅に多いため、これが需要の拡大をさらに加速させる要因となっています。
しかしながら、極めて厳格な高純度要件や、新興地域における国内認証体制の不足が、市場拡大の足かせとなっています。5nm以下のプロセスノードで使用されるDeposition Precursor Material Market(成膜前駆体材料市場)には、金属不純物に関して10億分の1（ppb）未満という極めて高い純度レベルが求められます。さらに、新たな半導体製造工場（ファブ）の建設を進めている多くの国々では、こうした微量分析を行うための認定を受けた国内の検査機関が不足しています。