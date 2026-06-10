立正大学は、図書館と大学院文学研究科の共催で公開イベント「～資料との出会い～ 『聖書』の歴史と意義 -グーテンベルク42行聖書〔零葉〕をめぐって- 」を開催いたします。キリスト教哲学を専門とする哲学専攻の村上喜良教授と、ドイツ近現代史を専門とする史学専攻の芦部彰准教が登壇し、グーテンベルク42行聖書〔零葉〕を異なる視座から読み解きます。

＜日程＞ 6月13日（土）13:30～15:30

＜内容＞

・資料説明：グーテンベルク42行聖書〔零葉〕

・対談：村上喜良（文学研究科哲学専攻 教授）× 芦部彰（文学研究科史学専攻 准教授）

※題材資料：「グーテンベルク42行聖書〔零葉〕」

・質疑・応答：各先生へ聞きたいこと、資料に関する疑問質問など、

お気軽にお寄せください。

＜場所＞ 9号館地下2階 9B21教室

＜対象＞ 大学院生 / 学部生 / 教職員 / 一般の方

＜定員＞ 120名程度

＜事前申込＞ こちらの申込フォームからお申し込みください。

※「こちら」をクリックすると申込用Formに遷移します。



グーテンベルク42行聖書〔零葉〕

