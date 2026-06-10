日本の美容整形市場調査レポート2035：市場規模、競争環境、および成長要因
KD Market Insightsは、「美容外科手術市場：将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を発表しました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
世界の 美容外科市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率22.5%を予測し、2035年末までに1,223億米ドルの市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は293億米ドルでした。
市場概要
美容外科手術とは、医学的理由ではなく審美的目的のために外見を改善または変化させる医療処置を指します。乳房増大術、脂肪吸引、鼻形成術、フェイスリフトなどの外科的手術に加え、ボツリヌス毒素注射、皮膚充填剤（フィラー）、ケミカルピーリング、レーザー治療といった非外科的・低侵襲治療も含まれます。過去10年間で、美容外科は医療技術の進歩、患者安全性の向上、低侵襲技術の発展により大きく進化してきました。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/491
世界の美容外科手術市場は、美意識の変化、ソーシャルメディア露出の増加、美容医療に対する社会的受容の拡大、可処分所得の増加といった要因の影響を受けています。需要は女性だけでなく男性にも広がっており、予防的および改善目的の治療を求める若年層での利用も増加しています。
市場規模およびシェア
世界の美容外科手術市場は約550億～650億米ドルと評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）8～10％で成長すると予測されています。この成長は、非侵襲的治療の急速な拡大に支えられており、現在では従来の外科手術よりも施術件数ベースで大きな割合を占めています。
北米は、高い施術件数、先進的な医療インフラ、美容分野への消費支出の大きさから、最大の市場シェアを占めています。欧州がこれに続き、アジア太平洋地域は、医療ツーリズムの拡大、中間所得層の増加、韓国、中国、日本などにおける美容施術の文化的受容の高まりを背景に、最も成長が速い地域となっています。施術タイプ別では、非外科的美容施術が件数ベースで市場を主導しており、一方で外科的手術は施術単価が高いため、収益面で大きく貢献しています。
主な成長要因
・審美意識の高まりおよびソーシャルメディアの影響：美容トレンドやデジタル上での自己イメージへの露出増加が需要を刺激。
・技術革新：手術技術、レーザー治療、低侵襲デバイスの進歩により、ダウンタイムやリスクが低減。
・男性層での受容拡大：男性向け美容外科および非侵襲治療は最も成長が速い分野の一つ。
・医療ツーリズムの成長：患者が国境を越えて、質の高い美容施術を競争力のある価格で受ける動きが拡大。
・高齢化社会：フェイスリフト、フィラー、皮膚引き締めなどのアンチエイジング施術への需要が増加。
市場セグメンテーション
・施術タイプ別：
外科的手術（乳房増大術、脂肪吸引、鼻形成術、フェイスリフト、眼瞼手術）
非外科的施術（ボツリヌス毒素、皮膚充填剤、レーザー治療、ケミカルピーリング）
世界の 美容外科市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率22.5%を予測し、2035年末までに1,223億米ドルの市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は293億米ドルでした。
市場概要
美容外科手術とは、医学的理由ではなく審美的目的のために外見を改善または変化させる医療処置を指します。乳房増大術、脂肪吸引、鼻形成術、フェイスリフトなどの外科的手術に加え、ボツリヌス毒素注射、皮膚充填剤（フィラー）、ケミカルピーリング、レーザー治療といった非外科的・低侵襲治療も含まれます。過去10年間で、美容外科は医療技術の進歩、患者安全性の向上、低侵襲技術の発展により大きく進化してきました。
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世界の美容外科手術市場は、美意識の変化、ソーシャルメディア露出の増加、美容医療に対する社会的受容の拡大、可処分所得の増加といった要因の影響を受けています。需要は女性だけでなく男性にも広がっており、予防的および改善目的の治療を求める若年層での利用も増加しています。
市場規模およびシェア
世界の美容外科手術市場は約550億～650億米ドルと評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）8～10％で成長すると予測されています。この成長は、非侵襲的治療の急速な拡大に支えられており、現在では従来の外科手術よりも施術件数ベースで大きな割合を占めています。
北米は、高い施術件数、先進的な医療インフラ、美容分野への消費支出の大きさから、最大の市場シェアを占めています。欧州がこれに続き、アジア太平洋地域は、医療ツーリズムの拡大、中間所得層の増加、韓国、中国、日本などにおける美容施術の文化的受容の高まりを背景に、最も成長が速い地域となっています。施術タイプ別では、非外科的美容施術が件数ベースで市場を主導しており、一方で外科的手術は施術単価が高いため、収益面で大きく貢献しています。
主な成長要因
・審美意識の高まりおよびソーシャルメディアの影響：美容トレンドやデジタル上での自己イメージへの露出増加が需要を刺激。
・技術革新：手術技術、レーザー治療、低侵襲デバイスの進歩により、ダウンタイムやリスクが低減。
・男性層での受容拡大：男性向け美容外科および非侵襲治療は最も成長が速い分野の一つ。
・医療ツーリズムの成長：患者が国境を越えて、質の高い美容施術を競争力のある価格で受ける動きが拡大。
・高齢化社会：フェイスリフト、フィラー、皮膚引き締めなどのアンチエイジング施術への需要が増加。
市場セグメンテーション
・施術タイプ別：
外科的手術（乳房増大術、脂肪吸引、鼻形成術、フェイスリフト、眼瞼手術）
非外科的施術（ボツリヌス毒素、皮膚充填剤、レーザー治療、ケミカルピーリング）