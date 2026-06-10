東京都教育庁は、令和8年8月9日(日)に東京国際フォーラムにて、中学3年生と保護者等を対象とした「“NEXT ――”都立商業高校セッション～あなたの商業高校のイメージをアップデート！～」を開催します。本イベントでは、商業高校の学びや進路を紹介し、クイズ、模擬授業、生徒発表などを通じて、参加者が商業高校の現在の姿を知る機会を提供いたします。さらに、商業高校出身のタレント・みやぞんさんをゲストに迎え、自身の経験や商業高校の魅力についてお話しいただきます。





特設サイトURL： https://syogyo-summit.metro.tokyo.lg.jp









■社会で役立つ力を身につける！商業高校で広がる多様なキャリア教育

商業高校では、簿記、会計、情報処理、マーケティング、ビジネスマナー、商品開発など、実社会につながる学びを行っています。資格取得に関する学習に加え、企業や地域と連携した活動、探究的な学びなども取り入れています。高校生活の中で、社会で使える知識や考え方に触れられることが特徴で、卒業後の進路は大学進学、専修学校等への進学、就職など多様な選択肢から選ぶことが可能です。









■商業高校のイメージが変わる？PRイベント開催の背景

商業高校には、「就職を目指す人が行く学校」「資格取得に力を入れる学校」といったイメージがあります。一方で、現在の商業高校では、大学進学や専修学校等への進学を含めた多様な進路に加え、IT・デジタル、マーケティング、商品開発、企業連携、さらには起業創業など、実社会につながる学びも行われています。





商業高校(ビジネス科、ビジネスコミュニケーション科、商業科)の令和7年度卒業生の進路状況は、大学進学39％、専修学校等への進学26％、就職29％、その他6％です。就職だけでなく、進学を含めた多様な進路が選ばれていることからも、商業高校の現在の姿は、従来のイメージだけでは捉えきれなくなっています。





本イベントでは、商業高校における高度な実学と進路実績を発信します。商業高校は就職を目指す人だけの学校という今までのイメージを見直し、進学も実学も視野に入れられる、多様化する時代の進路選択の一つとして知っていただくことを目的とし、中学生、保護者、中学校教員に、現在の商業高校の学びや進路を知っていただき、高校選びの選択肢を広げるきっかけづくりを目指します。





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【PRイベント開催概要】

本イベントは、商業高校の学びや学校生活、卒業後の進路をより具体的に知る機会として実施します。





実施日時：令和8年8月9日(日)13:00～15:30

会場 ：東京国際フォーラム ホールD5

登壇者 ：都立商業高校校長、在校生ほか





当日は、東京国際フォーラム内の別会場でも都立高校に関する合同相談会(都立高校EXPO)が予定されています。





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【参加申込に関して】

申込受付開始日：令和8年6月9日(火)

参加方法 ：事前予約制(入場無料)

定員 ：200名(先着)

対象 ：中学3年生／保護者／中学校教員

※中学1年生、中学2年生の方もご入場いただけます。





申込フォーム・特設サイト： https://syogyo-summit.metro.tokyo.lg.jp

※ご参加をご希望の方は、特設サイトの申込フォームより必要事項をご記入のうえ、事前のお申し込みをお願いいたします。









【イベントプログラム内容】

■ホワイエ展示

ホワイエを活用し、各校の学校紹介パネルと制服を設置。





■イントロダクション ～パネルディスカッション

導入として、商業高校の「リアル」をクイズにしてお届け。一方的な説明ではなくクイズを通して、商業高校の「学習プログラムと進学実績の広さ」を理解を深めていただきます。

続いて、シンポジウム申込みの際に質問を募集し、保護者が抱える子どもの「進学や就職へのリアルな不安」をパネルディスカッションを通じて解消します。





■模擬授業

進学後自分が学んでいる姿が想像しやすいよう、商業高校で行われる実際の授業を体験いただき、普通科では学ぶことができない、実践的な商業高校ならではの学びを肌で感じていただきます。





■生徒発表

実際に商業高校に在学している先輩たちが、授業で取り組んだビジネスアイデアをプレゼンテーション！

その発表を通して、商業高校で得られる「リアルな成長」や「将来の自分の姿」の解像度を高めます。









【スケジュール】





スケジュール





※内容は変更になる可能性がございます









【ゲストについて】

■みやぞん

2009年にコンビ結成後、唯一無二の天然＆天真爛漫なキャラクターでブレイク。現在は芸能事務所「かおまる」を設立し、フリーとしてテレビ、CM、講演会、イベントなど多方面で大活躍中。

人気バラエティ番組の世界ロケでは、類まれなる身体能力を活かし、各地の無理難題に全力でチャレンジ。その真っ直ぐに立ち向かう姿は、世代を問わず多くの人々に感動を与えている。

また、テレビ番組『アメトーーク！』の「商業高校芸人」にも出演するなど、商業高校とは深い縁を持つ。





みやぞんさん宣材





【開催場所】

■会場 ：東京国際フォーラム ホールD5

■所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1

■アクセス：「有楽町駅」より徒歩1分 「東京駅」より徒歩5分





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