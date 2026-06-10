道の駅常総のメロンフェス開催！





茨城県常総市の食のテーマパーク「道の駅常総」(運営：株式会社COLLECT)では、2026年6月13日(土)から6月21日(日)までの9日間、『常総メロンフェス2026』を開催いたします。

本イベントは、生産量日本一を誇る茨城県産メロンの魅力をより多くのお客様に知っていただきたいという想いから開催する、初夏限定のメロンイベントです。





期間中は、メロンの名産地である鉾田市をはじめ、行方市や八千代町など県内各地から旬を迎えたメロンが集結。イバラキング、タカミメロン、クラリスメロン、タカミレッド、クインシーメロンなど、多彩な品種を販売いたします。

今年の目玉企画は、茨城県産メロンの魅力を存分に味わえる「メロン大試食会」です。期間中毎日無料で開催し、それぞれ異なる甘みや香り、果肉の食感を食べ比べながら、お気に入りの一玉を見つけていただけます。





また、時間非公開で開催する「メロンゲリラ特売」、5,000円以上のメロン購入レシートで挑戦できる「メロン神社」のメロンおみくじ、先着50名様限定の「朝一メロン大特価市」など、お買い物がさらに楽しくなる参加型企画もご用意しております。

さらに、館内各店舗ではイベント期間限定のメロングルメやスイーツも多数販売。見た目にもインパクト抜群の『海鮮メロン城』や『メロメロメロンパンケーキ』をはじめ、王様メロンソフトや生メロンプリンなど、メロンフェス限定商品が勢ぞろいします。

道の駅常総ならではの“買う・食べる・体験する”が揃ったメロンづくしの9日間。

旬を迎えた茨城県産メロンの魅力を、ぜひご家族やご友人と一緒にお楽しみください。









■旬の茨城メロンを食べ比べ！お気に入りの一玉が見つかる無料試食会を毎日開催





試食も行います





今年の目玉企画として、茨城県産メロンを無料で食べ比べできる「メロン大試食会」を毎日開催いたします。

鉾田市、行方市、八千代町など、茨城県内の主要産地から集まったメロンを実際に味わいながら、それぞれの品種が持つ個性や魅力をご体感いただけます。

「まずは食べてから選びたい」

そんなお客様の声にお応えし、購入前に味を確かめられる特別企画です。

※入荷状況により、ご試食いただけるメロンの品種は日替わりで異なる場合がございます。









■時間はシークレット！毎日開催の「メロンゲリラ特売」





メロン特売





イベント期間中は毎日、時間非公開のゲリラ特売を実施いたします。

開催時間は当日のお楽しみ。

旬の茨城県産メロンをお得に購入できるチャンスとなっております。

※数量限定での販売となります。販売予定数に達し次第終了となります。









■生産量日本一の茨城県が誇る旬のメロンが常総に集結

【販売予定品種】

・イバラキング 1玉1,800円(税込)～

・タカミメロン 1玉1,500円(税込)～

・クラリスメロン 1玉1,500円(税込)～

・タカミレッド 1玉1,500円(税込)～

・クインシーメロン 1玉1,500円(税込)～

※価格は入荷状況により変動する場合がございます。





【生産者さん一覧】

・いいおかfarmさん (八千代町)

タカミレッド、クラリスメロン

・森のふぁーむさん(八千代町)

タカミメロン

・小竹さん(八千代町)

タカミメロン

・浅野さん(鉾田市)

イバラキング

・関口さん(行方市）

イバラキング









■メロンフェス期間限定！全国どこでも1個口1,000円配送キャンペーンを実施

メロンフェス期間中は、茨城県産メロンをより多くのお客様にお楽しみいただけるよう、全国一律1個口1,000円(税込)で配送を承る特別キャンペーンを実施いたします。

通常は配送地域や冷蔵料金に応じて配送料が変動しますが、期間中は全国どこでも一律1個口1,000円(税込)で発送いたします。

遠方にお住まいのご家族やご友人への贈り物はもちろん、ご自宅用としてもお気軽にご利用いただけます。

試食会でお気に入りの品種を見つけた後、そのまま全国へ発送できるのもメロンフェスならではの魅力です。





※1個口ごとに送料1,000円(税込)がかかります。

※商品のサイズや数量により、複数個口での発送となる場合がございます。お客様が3箱を1個口での発送をご希望の場合でも、梱包サイズの都合上、2個口以上となる場合がございます。

※北海道・沖縄県・離島への配送は対象外となります。









■メロンを5,000円以上お買い上げで運試し！「メロン神社」とメロンおみくじが登場





メロン神社





※画像はイメージです。

イベント期間中は特設メロン販売テント内に「メロン神社」が登場いたします。

期間中、メロンを5,000円(税込)以上ご購入いただいたお客様は「メロンおみくじ」にご参加いただけます。

見事「大吉」が出た方にはメロン1玉をプレゼント。そのほかにも様々な景品をご用意しております。

メロンを買って、運試しも楽しめる、メロンフェスならではの参加型企画です。









■先着50名様限定！朝一メロン大特価市で1玉777円





朝一メロン大特価市





6月13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)の4日間限定で「朝一メロン大特価市」を開催いたします。

各日先着50名様限定で、茨城県産メロンを1玉777円(税込)で販売。

数量限定のため、各日予定数に達し次第終了となります。





場所：メロン販売特設会場

時間：9:00～





※多くのお客様にお楽しみいただくため、お一人様1玉限りとさせていただきます。

※品種・サイズは入荷状況により異なります。









■家族みんなで楽しめる「メロンボーリング」開催





メロンボーリング





お子様を中心に人気を集める参加型イベント「メロンボーリング」を6月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）の週末限定で開催いたします。

ピンを倒してメロン1玉獲得に挑戦していただきます。

その他にも景品を複数ご用意しております。

ご家族で楽しめるイベントとして、前回も多くのお客様にご参加いただいた人気企画です。





場所：屋外特設会場

時間：10:00～

参加料金：1回500円(税込)









■見た目も驚きも規格外！？海鮮メロン城やメロメロメロンパンケーキなど限定グルメが集結

イベント期間中は、各店舗からメロンを使用した限定グルメやスイーツが多数登場いたします。

【いなほ食堂】

●メロ盛り海鮮てっぺん丼

価格 ： 5,280円(税込)

アレルギー： 小麦・さけ・いくら・大豆・ごま

※使用しているしらすは、えび、かに、いかが混ざる漁法で採取しています。





人気の海鮮丼を茨城県産メロン半玉に贅沢に盛り付けました。この時期のみの限定メニュー。





メロ盛り海鮮てっぺん丼





●メロンの城 海鮮メロン城

価格 ： 4,730円(税込)

アレルギー： 小麦・さけ・いくら・ごま・大豆

※使用しているしらすは、えび、かに、いかが混ざる漁法で採取しています。





見た目のインパクトも抜群。

新鮮なメロンとボリューミーな海鮮丼の組み合わせ、総重量1kgのメロンフェスを象徴する特別メニューです。





メロンの城 海鮮メロン城





●メロ盛りいろどり茶そば

価格 ： 3,190円(税込)

アレルギー： 小麦・乳成分・そば・大豆・さば

※使用しているしらすは、えび、かに、いかが混ざる漁法で採取しています。





彩り豊かな具材とともにメロンを楽しむ、初夏にぴったりの爽やかな茨城県産さしま茶を使用した茶そばです。





メロ盛りいろどり茶そば





■メロン好きのためのご褒美スイーツ＆ベーカリー商品を販売

【TAMAGOYA常総ハウス】

●TAMAGOYAメロンプリン(画像：右)

価格 ： 495円(税込)

アレルギー： 乳成分、卵、ゼラチン、大豆





●茨城 生メロンプリン(画像：左)

価格 ： 594円(税込)

アレルギー： 乳成分、卵





茨城県産メロンの魅力を手軽に味わえる人気スイーツです。

生メロンプリンはカットメロンが入っていて果汁も存分に味わえます。





茨城 生メロンプリン／TAMAGOYAメロンプリン





【TAMAGOYAカフェレストラン】

●TAMAGOYA パンケーキメロン

価格 ： 1,650円(税込)

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・大豆





TAMAGOYA パンケーキメロン





●メロンメロメロパンケーキ

価格 ： 3,960円(税込)

アレルギー： 乳成分、卵、小麦、大豆





メロンメロメロパンケーキ





●メロンソーダフロート

価格 ： 693円(税込)

アレルギー： 乳成分、卵、大豆

旬のメロンを贅沢に使用した期間限定メニューをご用意いたします。





メロンソーダフロート





【ぼくとメロンとベーカリー。】

●ぼくのカスタードメロンパン

価格 ： 350円(税込)

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン

世界記録達成商品としても話題となった当店を代表する人気商品。





●ぼくメロギフトボックス

価格 ： 1,120円(税込)

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン

人気の「ぼくのカスタードメロンパン」と外はサクッと中はふんわり仕上げた「ぼくのメロンパン」を詰め合わせた期間限定ギフトセットです。贈答用にもぴったりなオリジナルギフトボックスでご用意しております。





ぼくメロギフトボックス





【ぼくとメロンとソフトクリーム。】

●ぼくの王様メロンソフト

ぼくとメロンとソフトクリーム。がお届けするこの時期の定番商品！

ソフトクリームはメロンとミルクのミックスソフトが、ジューシーなメロン果肉の甘みを引き立てます。

価格 ： 1,600円(税込)

アレルギー： 乳成分





ぼくの王様メロンソフト





●ぼくのゴロゴロメロンサンデー

価格 ： 800円(税込)

アレルギー： 乳成分・大豆





ぼくのゴロゴロメロンサンデー





●ぼくの贅沢メロンソーダ

価格 ： 600円(税込)

アレルギー： なし





●ぼくの贅沢メロンクリームソーダ

価格 ： 700円(税込)

アレルギー： 乳成分





●ぼくのまぜま～ぜメロンシェイク

価格 ： 650円(税込)

アレルギー： 乳成分・桃

旬のメロンを使用した、見た目も華やかなスイーツやドリンクを販売いたします。





ぼくの贅沢メロンクリームソーダ／ぼくのまぜま～ぜメロンシェイク





■父の日の贈り物にもおすすめ！期間限定商品が登場

期間限定で父の日にもおすすめの商品を販売いたします。

【TAMAGOYA常総ハウス】

●TAMAGOYA ビール風？ゼリープリン

価格 ： 480円(税込)

アレルギー： 乳成分・卵・ゼラチン

ジョッキ型カップに入った、見た目はまるでビールのような限定プリン。

ジンジャーメープルシロップを使用した大人向けの味わいで、お父さんへのプレゼントにもおすすめです。

販売期間：6月13日(土)～6月21日(日)





TAMAGOYA ビール風？ゼリープリン





【芋とわ】

●おつまみけんぴ3種セット

価格 ： 1,300円(税込)

アレルギー： 大豆・ごま

人気の黄金極細けんぴを詰め合わせた父の日限定セット。

プレーン、胡麻味噌、みよこの七味の3種類をお楽しみいただけます。





おつまみけんぴ3種セット





※おつまみけんぴ3種セットは6月20日(土)・21日(日)の2日間限定販売となります。

販売期間：6月20日(土)～6月21日(日)









■その場で味わえる冷やしカットメロンや「メロポップ」も販売

イベント期間中はテイクアウト商品も充実。

冷たく冷やしたカットメロン(税込700円)のほか、メロン風味のポップコーン「メロポップ」をカップ販売(税込500円)いたします。

茨城県産メロンピューレを使用したメロポップは、爽やかな甘みと香ばしいポップコーンの食感が楽しめる人気商品。ドライブのお供や食べ歩きにもおすすめです。

このほかにも、茨城県産メロンを使用したお菓子や加工品、お土産商品を多数ご用意しております。

「買う・食べる・体験する」が揃った『常総メロンフェス2026』。

旬を迎えた茨城県産メロンの魅力を、ぜひ道の駅常総でお楽しみください。





【物販コーナー】

・茨城メロンパンまんじゅう

バラ 244円(税込)

3個入り 795円(税込)

8個入り 1,967円(税込)





・バームメローネ

1,925円(税込)





・茨城メロン紅茶

7.3g×2包 550円(税込)





・茨城メロン珈琲

7.3g×2包 627円(税込)





物販コーナー





■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出てすぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。









■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営 ： TTCグループ

(代表団体 ： 株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の販売、食料品の販売、飲食店の経営、

地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/