全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、「BS12プロ野球中継2026」を放送しております。 6/12(金)はセ・パ交流戦「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ」を生中継。恒例の副音声企画（ビジターチーム向けの解説・実況）は、セ・リーグver.でお届けします。

1．「BS12プロ野球中継2026」番組概要

パーソル パシフィック・リーグ公式戦をプレイボールから生中継！開幕戦から日本生命セ・パ交流戦、シーズン終盤戦まで、45試合以上を無料中継でお届けします。 解説には球団OBや各チームのファンと公言する各界の著名人ゲストが続々登場予定。ホームファンは主音声、ビジターファンは副音声でお楽しみください。試合終了後の人気企画「どこよりも早い二次会」も開催！主音声と副音声の解説者が一緒になってホーム、ビジター両方の視点で「今日の勝負の分かれ目」などをテーマに居酒屋トーク！視聴者の皆さんと共にゲームの余韻に浸ります。 6/12(金)セ・パ交流戦「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ」の副音声には、BS12初出演となる田中広輔さんが解説として登場！声優の水田わさびさんと共に、カープ応援放送を盛り上げます。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/baseball/ ■番組X：https://x.com/twellv_baseball

２．田中広輔さん、水田わさびさん（6月12日出演）コメント

【解説・田中広輔さん】

▼ 今シーズンの広島東洋カープの見どころは？ 若手選手が多い中、ベテラン選手の貢献度に注目したいです。 ▼ カープ応援放送出演に向けて、意気込みをお願いします！ 現役を終えたばかりなので、選手目線の分かりやすい解説になるよう頑張ります！

【ゲスト・水田わさびさん】

▼ 今シーズンの広島東洋カープの見どころは？ 若鯉たちの楽しそうな伸び伸びとしたプレー。一軍二軍の入れ替えが頻繁にあるので、沢山の選手を一軍の試合でも見ることができて応援できるのが楽しいです。スコアは良いのです！だから中盤以降の踏ん張りを期待します。 ▼ カープ応援放送出演に向けて、意気込みをお願いします！ どんな状況であっても、子供の頃から大好きなカープへの愛はッ熱はッ変わりません。増すばかりです。楽天さんも、カープもみんな頑張れ～～という気持ちです。ただただ野球が大好きな一般主婦が、副音声をさせてもらえることに感謝しかありません。幸せです。ワクワク！

３．次回放送スケジュール

■6月14日（日）13:00放送開始

オリックス・バファローズvs.阪神タイガース ※交流戦

【主音声】解説：近藤一樹 実況：大前一樹 【副音声】解説：大和 ゲスト：ますだおかだ増田 実況：寺島啓太

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。 ※上記日程以降の放送スケジュールは番組ホームページよりご確認くださいませ。

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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