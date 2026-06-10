鎌倉の路地裏に、陽だまりのような空間が広がるジェラート店が誕生

神奈川県の豊かな恵みをリビスコの技術で凝縮

相鉄グループの相鉄ステーションリテール株式会社（本社：横浜市西区、取締役社長：佐藤 充）は、軽井沢・銀座で連日行列を作り、「食べログ アイス・ジェラート 百名店2023」にも選出されたジェラート専門店「L'ibisco（リビスコ）」（運営：リビスコ株式会社、本社：東京都中央区）との共同プロジェクトとして、2026年6月27日（土）、神奈川県鎌倉市にジェラート専門店「MICIO（ミーチョ）」をオープンします。

本プロジェクトは、相鉄グループが長年取り組んできた「沿線価値の向上」と「地域食材の活用・地産地消の推進」を、リビスコの「鮮度へのこだわり」によって実現する新しい試みです。神奈川県内の生産者とのネットワークを活かし、地元の食の恵みを新鮮なジェラートとしてお届けします。店頭に並ぶフレーバーの素材には必ず「神奈川県産」が含まれます。「地元の方には再発見を、観光客の方には神奈川の魅力を」。MICIOの職人が、一度も凍らせず、作りたてで提供するジェラートとして、素材本来の香りと瑞々しさをお届けします。

（1）相鉄グループと地産地消：地域に根ざした「食」の提供

相鉄グループでは、地元の生産者との連携を通じ、新鮮で安心・安全な地域食材の活用を積極的に推進しています。MICIOでは、これらの活動で培った知見を活かし、「神奈川県産」の食の魅力を発信してまいります。

（2）素材へのこだわり：神奈川の豊かな恵みをリビスコの技術で

ジェラートのベースには「かながわ県産生乳100%認証」を取得した牛乳を使用。リビスコが長年培ってきた「素材の味を最大限に引き出す技術」により、素材本来の香りと瑞々しさを最大限に引き出しました。

・フレーバー例：

（3）ブランドコンセプト：鎌倉の路地裏を歩く猫のような親しみやすさ

店名の「MICIO（ミーチョ）」はイタリア語で「猫ちゃん」を意味します。鎌倉の路地裏で、陽だまりの中でまどろむ猫のように、地域に愛され、つい立ち寄りたくなる場所を目指します。ロゴやデザインには、温かみのあるイエローを採用しました。

（4）サステナブルな取り組み：地域と環境への配慮

相鉄グループのSDGs活動の一環として、環境配慮型の販促物を採用しています。 ・花咲くショップカード：カモミールの種を練り込んだ「シードペーパー」を使用。土に植えて水をあげると花が咲きます。 ・ポイントカード：フードロス削減に繋がる、食べられなくなったお米を原料とした「kome-kami」を使用。

MICIO（ミーチョ) 店舗概要

1．店名

MICIO（ミーチョ）

2．所在地

神奈川県鎌倉市小町2-10-20 魚浦ビル1A（JR鎌倉駅 徒歩5分）

3．営業時間

11:00～18:00

4．開業日

2026年6月27日（土）

5．営業日

年中無休

6．席数

ベンチ店内2台、外1台、カウンターテーブル1台

7．Instagram

＠gelato_micio_kamakura

相鉄グループのGREEN×EXPO 2027 Village出展について

https://www.instagram.com/gelato_micio_kamakura

相鉄グループは、2027年3月19日（金）から開催される「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」のKids Village（キッズビレッジ）にて、「SOTETSU PARK（そうてつぱーく）」を出展します。 SOTETSU PARKのコンセプトは「ともだちとすみか」。「ともだち」は、ひとをはじめ身近に暮らす生きもの、「すみか」は、生きものそれぞれに適した住処を指し、生物と自然が影響を及ぼし合いながらも調和して暮らすフィールドを表します。子どもたちが「ともだち」に出会い、「すみか」で遊びながら触れていくことで、身近な生きものや自然を知り、守るアクションにつなげていくことを目指します。

https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-94-a7k.pdf