株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」では、2026年６月20日（土）～7月12日（日）の期間の土日に車でご来園いただいたゲストへ、全国のガソリンスタンド・燃料店で利用できる「ガソリンのギフト券」1,000円分をプレゼントする生活応援キャンペーン「週末駐車場利用者 ガソリンのギフト券（1,000円分）プレゼント」を実施します。 エネルギー価格の高騰が続く景況の中、「ムーミンバレーパーク」へご来園いただくゲストへ感謝の気持ちを還元したいとの思いから本キャンペーンを実施します。 現在ムーミンバレーパークでは、ムーミンの物語の世界と色とりどりのアンブレラが融合したイベント「ムーミン谷とアンブレラ」を開催中です。今年は『ムーミン谷の彗星』をデザインコンセプトに、雨に濡れて鮮やかさを増す自然の美しさや、地面の彩りも楽しめるアンブレラスカイロードが見どころ。 乗り換えの手間をかけずご家族やグループで気兼ねなく移動でき、車でもアクセスしやすい「ムーミンバレーパーク」へ、この機会にぜひ足をお運びください。

■実施日：2026年6月20日（土）21日（日）27日（土）28日（日） 7月4日（土）5日（日）11日（土）12日（日） ※上限に達した場合、期間を待たずに終了する場合がございます。予めご了承ください。 ■対象者：実施日当日にメッツァ駐車場をご利用し、さらにムーミンバレーパークにご入園いただいたゲスト ※駐車券1枚につき「ガソリンのギフト券」1,000円分となります ※有料エリア「ムーミンバレーパーク」へのご入園が必要です ■配布時間：10:00～18:00 ■配布場所：ムーミンバレーパーク インフォメーション ※必ず駐車券をお持ちのうえ、ムーミンバレーパークインフォメーションへお越しください

■協力：全国石油業共済協同組合連合会 ■詳細：https://metsa-hanno.com/news/information/45806/

＜「ガソリンのギフト券」について＞ 「ガソリンのギフト券」は、ガソリンスタンドのブランドに関係なく、取扱店に登録している全国約8,000店舗のガソリンスタンドで使えるギフト券です。クルマやバイクへの給油だけでなく、灯油や洗車、タイヤ交換、オイル交換のようなサービスにもお使いいただけます。（お使いいただけるサービスの範囲は、取扱店ごとに異なりますので、あらかじめご了承ください。） お使いいただける取扱店、また各取扱店でご利用いただけるサービスの内容については、公式webページ（https://gasoline-gift.zensekiren.or.jp/ ）をご覧ください。 ※店舗数は2026年6月現在です

▶大好評「アンブレラスカイとあじさいロード」開催中

ムーミンバレーパークでは、現在園内至る所に傘の装飾がフォトジェニックに映えるイベント「ムーミン谷とアンブレラ」を開催中。全長200mのアンブレラスカイロードの脇にあじさいが植えられ、「アンブレラスカイとあじさいロード」はまさに今最盛期を迎えています。

上空はアンブレラ、地上はあじさいで華やかに彩られた空間は物語の中の世界のよう。空にかかる色鮮やかな傘のグラデーションと地上を飾る あじさいによる幻想的な空間をお楽しみください。 ■開催期間：2026年5月16日（土）～ ※終了日は開花状況による。今後の詳細はムーミンバレーパーク公式サイトで随時更新予定。

▶リニューアルオープンした「エンマの劇場」で雨の日も満喫できる！

2026年3月14日（土）、ムーミンバレーパークのランドマークである「エンマの劇場」が大型テントを備えた待望の 全天候型シアターとしてリニューアルし、一日を通してムーミン谷の仲間たちによるショーが楽しめる場所となりました。 新たな音響・照明・映像システムに加え、地元飯能市の「西川材」を使用したベンチを完備し、木のぬくもりに包まれた快適な鑑賞体験を提供します。

＜ムーミンバレーパークについて＞ ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。 ＜ムーミン物語について＞ ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン 物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。 また隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」も運営しています。 https://www.moomin-monogatari.co.jp/ ＜公式サイト・公式SNS＞ 「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/ 「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info 「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/