四天王寺大学(所在地：大阪府羽曳野市学園前三丁目2番1号、学長：須原 祥二)のコーラス部「CANTIAMO(カンティアーモ)」は、令和8年6月28日(日)に池田市民文化会館(アゼリアホール：大阪府池田市)で開催される「第63回 大阪府合唱祭」(主催：大阪府合唱連盟、朝日新聞社)において、55回連続出場表彰を受賞することが決定しました。





第56回大阪府合唱祭





■ 半世紀を超えて響く歌声の歴史 本学コーラス部「CANTIAMO」

前身である四天王寺女子短期大学時代に発足した「コーロ・ビアンカ」から現在まで続く、長い歴史をもつ課外活動団体です。これまでに第56回大阪府合唱祭において「50年連続出場表彰」を受けており、この度、さらなる節目となる55回連続出場の栄誉を手にすることとなりました。

※男女共学化に伴う混声団体へ発展したため「CANTIAMO」に改称。





本番前の音合わせ





■ 活動の特長

現役学生による「CANTIAMO」と卒業生合唱団「Cantono(カントノ)」が連携し、過去の合唱祭でも合同ステージを披露し、震災復興支援ソングやJ-POPなど、世代を超えて親しまれる楽曲を通じて「歌う喜び」を社会に届ける活動をしています。









■ 「第63回 大阪府合唱祭」開催概要(予定)

日時 ： 令和8年6月28日(日)13：18予定

場所 ： 池田市民文化会館(アゼリアホール：大阪府池田市天神1-7-1)

主催 ： 大阪府合唱連盟、朝日新聞社

本学出演予定： コーラス部「CANTIAMO」および

OB・OG合唱団「Cantono」による合同演奏・表彰式