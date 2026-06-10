油圧ホース・水素充填ホースの新商品「ØPTIFY」（オプティファイ）を発表

強く、軽く・細く・曲げやすいホースで多様なニーズにお応えし、お客様価値・社会価値に貢献株式会社ブリヂストン（以下、ブリヂストン）は、油圧ホース・水素充填ホースの新商品「ØPTIFY」（オプティファイ）を発表しました。「ØPTIFY」は、耐圧・耐久性能などの強さを確保しながら、従来品対比ホースを軽く・細く・曲げやすくすることにより、お客様価値・社会価値に貢献する作業性向上とスペース効率向上を実現します。2026年7月には水素充填ホースの「ØPTIFY」を発売開始し、油圧ホースにも「ØPTIFY」を順次展開していきます。











使用事例：建設機械の稼働を支える油圧ホース











■「ØPTIFY」開発の背景ブリヂストンのホース商品ラインナップでは、お客様の価値につながる耐圧性や耐久性に優れたホースとして、幅広い用途に対応する「PASCALART」（パスカラート）、大口径の「JUMBO ACE」（ジャンボエース）、高温対応の「EPOQU」（エポーク）などを保有しています。一方、近年では市場環境の変化に伴い、建設現場での作業性向上のニーズや、建機の多機能化に伴うスペース制約への対応が求められており、ホースの柔軟性や取り回しのしやすさに対する新たなニーズが高まってきました。そこで、従来同様の耐圧性や耐久性を確保しながら、より軽く・細く・曲げやすい性能によって作業性やスペース効率の向上を実現する「ØPTIFY」を開発しました。「ØPTIFY」は、Optimize（最適化する）とUnify/Simplify/Fortify（一体化する／簡易化する／強化・高める）の意味が込められた、お客様価値・社会価値に貢献するホースの新商品ブランドです。

「ØPTIFY」の従来品対比の性能イメージ：従来の性能に加えて、作業性・スペース効率向上を可能にする

■「ØPTIFY」の特長「ØPTIFY」は、ブリヂストンがタイヤ事業で長年磨き上げたゴムやスチールコード、複合材の材料技術とホースの設計・製造技術を結集し、耐圧性と耐久性を確保しながら、従来品である「PASCALART」、「JUMBO ACE」、「EPOQU」対比、曲げ半径10%以上低減、15％以上の軽量化などの性能向上を実現します。これにより、作業性やスペース効率の向上に貢献します。「ØPTIFY」を構成する、強さとしなやかさを両立するための具体的な技術概要は下記の通りです。1. 金属ワイヤ-ゴム間の接着技術と材料配合技術により、強さとしなやかさを両立2. 金属ワイヤとゴムの配置を最適化する構造設計技術により、高圧化・高耐久性を実現3. 高速で精密にワイヤを巻きつける生産技術により、上記構造設計技術を適用したホースの量産化を実現工事現場などの建設機械の稼働に不可欠な油圧ホースにおいては、作業性の向上により、スムーズに所定の位置にホースを取付けやすくなり、ホース交換時のダウンタイムの短縮や機械メーカーにおける生産性の向上につながります。また、建設機械においては油圧コンポーネントやホースのレイアウトの自由度が強く制約されるという課題に対し、曲げやすさを向上させた油圧ホースの「ØPTIFY」が設計時のレイアウトの自由度向上に貢献します。また、水素ステーションなどに導入される水素充填ホースにおいては、超高圧・大流量・曲げやすさを高次元にバランスした水素充填ホースの「ØPTIFY」により、水素ステーションでの充填時間短縮を実現します。これにより、商用車や建設機械を含めて水素車両の普及を後押しし、カーボンニュートラル社会の実現にも貢献していきます。本件に関するお問合わせ先＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936