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山形県鶴岡市の環境配慮パッケージの庄内産米がふるさと納税で登場
〜SDGs未来都市 鶴岡市だからこそできた“ナフサ高騰に打ち勝つお礼品”〜
ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」（https://www.satofull.jp/）を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤井 宏明）より、ふるさと納税の最新情報をお届けします。
山形県鶴岡市では、環境に優しいサステナブルパッケージのお米をふるさと納税のお礼品として提供開始しました。本お礼品を提供する株式会社チャンピオンは、「つるおかSDGs推進パートナー」にも登録されており、今回のお礼品化につながっています。米袋は石油由来プラスチック使用を削減した非食用米由来素材の「ライスレジン」を使用し、梱包箱には粘着テープを使用しないエコ仕様とすることで廃棄時の環境負荷軽減のほか、近年問題となっているナフサ供給不安の対策としても期待されています。
■お礼品概要
山形県庄内産 令和7年産 特別栽培米 はえぬき 精米5kg
寄付額：9,000円
URL：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1577126
山形県庄内産 令和7年産 特別栽培米 つや姫 精米 5kg
寄付額：10,500円
URL：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1577223
※ お礼品の詳細はお礼品ページをご確認ください。二次元コードからもご確認いただけます
■自治体：山形県鶴岡市
■取扱事業者：株式会社チャンピオン
お取り上げの機会がございましたらぜひご検討いただけますと幸いです。
ご不明点等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。何卒よろしくお願いいたします。
関連リンク
ふるさと納税サイト「さとふる」
https://www.satofull.jp/
山形県庄内産 令和7年産 特別栽培米 はえぬき 精米5kg
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1577126
山形県庄内産 令和7年産 特別栽培米 つや姫 精米 5kg
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1577223
ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」（https://www.satofull.jp/）を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤井 宏明）より、ふるさと納税の最新情報をお届けします。
山形県鶴岡市では、環境に優しいサステナブルパッケージのお米をふるさと納税のお礼品として提供開始しました。本お礼品を提供する株式会社チャンピオンは、「つるおかSDGs推進パートナー」にも登録されており、今回のお礼品化につながっています。米袋は石油由来プラスチック使用を削減した非食用米由来素材の「ライスレジン」を使用し、梱包箱には粘着テープを使用しないエコ仕様とすることで廃棄時の環境負荷軽減のほか、近年問題となっているナフサ供給不安の対策としても期待されています。
■お礼品概要
山形県庄内産 令和7年産 特別栽培米 はえぬき 精米5kg
寄付額：9,000円
URL：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1577126
山形県庄内産 令和7年産 特別栽培米 つや姫 精米 5kg
寄付額：10,500円
URL：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1577223
※ お礼品の詳細はお礼品ページをご確認ください。二次元コードからもご確認いただけます
■自治体：山形県鶴岡市
■取扱事業者：株式会社チャンピオン
お取り上げの機会がございましたらぜひご検討いただけますと幸いです。
ご不明点等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。何卒よろしくお願いいたします。
関連リンク
ふるさと納税サイト「さとふる」
https://www.satofull.jp/
山形県庄内産 令和7年産 特別栽培米 はえぬき 精米5kg
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1577126
山形県庄内産 令和7年産 特別栽培米 つや姫 精米 5kg
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1577223