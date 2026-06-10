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Audi Twin Cup 2026 Japan Finalを開催
世界大会に出場する権利を獲得したのは、
＜テクノロジー部門＞ Audiりんくう、Audi箕面
＜サービス部門＞ Audi宮崎、Audi箕面
＜新車部門＞ Audi芝浦、Audi大阪中央
＜中古車部門＞ AAA有明、AAA名古屋北
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：ウルフ ディルケスマン）は、2026年6月8日（月）、愛知県豊橋市にあるトレーニングセンターにて「Audi Twin Cup 2026 Japan Final（アウディ ツイン カップ 2026 ジャパン ファイナル）」を開催しました。その結果、テクノロジー部門ではAudiりんくう、サービス部門ではAudi宮崎、新車部門ではAudi芝浦、中古車部門ではAAA有明が第1位を獲得し、世界大会に向けて日本代表メンバーが決定しました。
今年開催されたAudi Twin Cup 2026 Japan Finalでは、アフターセールスカテゴリーの「テクノロジー部門」と「サービス部門」、セールスカテゴリーの「新車部門」と「中古車部門」の4部門があり、各部門において、車両実技試験、課題実技試験、学科試験の3種類の試験によって、国内のAudiビジネス遂行に必要な広範な知識、スキルを披露しました。
セールス競技では、車両をお客様に説明するシーンを想定した実践的なプレゼンテーション試験を実施しました。商品知識に加え、実際の商談に即した対応力を競うことで、プレミアムブランドとしての顧客満足度のさらなる向上を目指す機会となりました。
なお、Audi Twin Cupの国内予選には、アウディのテクニシャンおよびサービスアドバイザー、新車並びに中古車セールススタッフ合計1100名が参加、2ラウンドに渡るオンラインでの試験が行われました。課題の正答率はもちろん、回答の速さといった即時対応力も求められる試験となっています。この試験を突破したアフターセールスカテゴリー 24名、セールスカテゴリー 24名がJapan Finalに出場を決めました。
なお、応援者向けのコンテンツとして、本年もフォルクスワーゲン グループ ジャパン本社の施設見学ツアーを実施しました。33名が参加し、パーツの倉庫や整備施設を訪れ、車両や関連部品が販売店に届けられるまでの流れを見学しました。また、表彰式はYouTubeでのライブ配信を行い、全国のアウディ販売店ネットワークのスタッフとともに、その功績を称えました。
このAudi Twin Cup 2026 Japan Finalにおいて各部門の1〜2位に入賞した2名、計8名は、日本代表メンバーとして、2026年7月28日にオンライン方式で開催されるWorld Semi-Final（世界大会 予備予選）に出場します。World Semi-Finalでは、世界各国の代表選手が一堂に会し、セールス、アフターセールス、セールスとアフターセールス合同課題の3カテゴリーで競い合います。
World Semi-Finalで上位10か国に勝ち残ると日本代表8名は、2026年10月13〜15日にドイツ、ミュンヘンで開催予定の「Audi Twin Cup World Final（アウディ ツイン カップ ワールド ファイナル）」に出場し、世界一の座を競います。なお、昨年日本代表は、総合（ツイン）部門において第2位を獲得しています。
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Audi Twin Cup 2026 Japan Final 審査結果
テクノロジー部門
1位 Audiりんくう 宮粼 勇希
2位 Audi箕面 川島 大典
サービス部門
1位 Audi宮崎 谷口 庸介
2位 Audi箕面 荒井 和樹
新車部門
1位 Audi芝浦 三塚 洸也
2位 Audi大阪中央 梶本 貴士
中古車部門
1位 AAA有明 大島 淳
2位 AAA名古屋北 小林 大介
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本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部 https://audi-press.jp/contact/
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/lgjrll00000016rv.html
アウディ プレス センター
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アウディ ジャパン
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