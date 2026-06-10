食系スタートアップの東京拠点に。新橋・虎ノ門の「Sustainable Food Lab」が個室オフィスと会議室を新設、入居者を募集
Sustainable Food Asia株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：海野慧、以下「SFA」）が独立行政法人都市再生機構(以下、UR都市機構)とともに新虎イノベーションイニシアティブ「Foodα（フーダ）」の取り組みの一環で運営する「Sustainable Food Museum」は、2026年6月12日に開設3周年を迎えます。
この節目に、食のイノベーション拠点として展開してきた「Sustainable Food Lab」をさらに拡充し、新橋・虎ノ門エリアに個室オフィス「Sustainable Food Lab 02」および会議室「Sustainable Food Lab 03」を新たに開設します。
あわせて「Sustainable Food Lab 02」においては、食・サステナブル関連のスタートアップ企業の入居者を募集します。
また、3周年記念として、2026年6月12日（金）から30日（火）の期間、Sustainable Food Museumにてコーヒーを1杯300円でご提供する特別企画「3周年は、30日まで、300円で。」を実施します。
Sustainable Food Museumとイノベーション創出に貢献してきた3年間の変遷
Sustainable Food Museumは、環境・健康・社会に配慮した食ブランドのショーケースとして、2023年6月12日に新橋・虎ノ門エリアにオープンしました。現在は100社のフードテック商品やサービスが常設展示されており、食のスタートアップと生活者をつなぐ場として機能しています。食のイノベーターが集まる月1回の交流イベント「Sustainable Food Night」は37回以上の開催を重ね（2026年6月12日時点）、エリアを代表するフードコミュニティの拠点となりました。
3年間で培ったネットワークと実績を基盤に、UR都市機構とともにLab施設の拡充によってより多くのスタートアップが活動できる環境を整えます。
Sustainable Food Labの新拠点について
■Sustainable Food Lab 02：個室オフィス
Room A
Room D
Room E
通路
Sustainable Food Lab 02は、食・サステナブルに関連する複数のスタートアップが入居し、オフィスとして利用できる個室オフィスです。Wi-Fi、冷暖房、共用の冷蔵庫・プリンター完備です。Sustainable Food Lab 01同様に、登記も可能です。
所在地：東京都港区新橋4丁目31-7 中村ビル 4F（Sustainable Food MuseumおよびSustainable Food Lab 01から徒歩圏内）
面積：84.24平方メートル
部屋数：5部屋
月額利用料（税別）：Room A：100,000円、Room B：70,000円、Room C：50,000円、Room D：80,000円 Room E：220,000円
開設予定日：2026年6月12日
■ Sustainable Food Lab 03：会議室
※会議室
※執務スペース、休憩スペース
Sustainable Food Lab 03は、10～15名規模の会議に対応した会議室です。Lab 01、Lab 02入居企業が利用できます。会議室（10席）、執務スペース（5席）、休憩コーナーをご自由に利用いただけます。Wi-Fi、冷暖房、モニターも完備。
所在地：港区虎ノ門1丁目12番14号 虎の門マスターズ7F（Sustainable Food MuseumおよびSustainable Food Lab 01から徒歩圏内）
面積：74.25平方メートル
利用料金：8,000円/時（税別）
会議室使用人数：10～15名
予約方法：申込みフォームより
開設予定日：2026年6月12日
■ 入居スタートアップ募集
Sustainable Food Lab 02では、以下に該当するスタートアップ企業の入居を受け付けます。
入居対象：食・サステナブルに関連する事業を営む法人または個人事業主
特に歓迎するケース ：地方または海外に本社があり、東京での活動拠点や法人登記用オフィスを探している企業 、創業間もないスタートアップ
入居者特典：
・Sustainable Food Lab 01（西新橋1丁目20番10号 サンライズ山西ビル1F）のフォンブースの無料利用
・Sustainable Food Museum（西新橋1丁目17番8号 須田ビル1F）会議室無料利用（5時間/月）
・SFA主催イベントSustainable Food Nightの参加割引
・Sustainable Food Museum/Sustainable Food Lab 01キッチン貸切の割引 等
問い合わせ：info@sustainablefoodasia.com
3周年記念「3周年は、30日まで、300円で。」
Sustainable Food Museum 3周年を記念し、期間限定で通常650円のアイスコーヒーを300円でご提供します。
Sustainable Food Museumは、Wi-Fiを備えたカフェスペースとしてもご利用いただける施設です。コーヒー1杯を手に、作業や商談、おくつろぎの場としても気軽にお使いください。
期間：2026年6月12日（金）～6月30日（火）
価格：300円（税込）
提供コーヒー： アイスコーヒー（DR 場所：Sustainable Food Museum（西新橋1丁目17番8号 須田ビル1F） 営業時間：月～金 10:00～17:00 「Foodα（フーダ）」は、独立行政法人都市再生機構、株式会社リバネス、株式会社UnlocX、日鉄興和不動産株式会社、およびSustainable Food Asia株式会社の5者により、2025年2月に発足した食のイノベーション創出を目的とするコンソーシアムです。本プロジェクトは、東京都港区の新橋・虎ノ門エリアを対象フィールドとし、食を起点に社会課題解決へ挑戦する多様なプレイヤーの集積と交流を促進する枠組みとして機能しています 。 具体的な活動として、約100社のフードテック企業の技術や商品を常設展示するショーケースおよびカフェを併設した「Sustainable Food Museum」の運営や、スタートアップ企業が実証実験やプレゼンテーションを行えるキッチン付きシェアオフィス「Sustainable Food Lab」の提供を行っています。さらに、地域の飲食店とも連携を図りながら、技術の実証から社会実装までを街全体で検証する持続可能なエコシステムの形成を推進しています。スクラップ・アンド・ビルド型の再開発とは異なり、既存の中小ビルをリノベーションしてエリア全体の価値向上を目指す都市更新の手法を用い、食の未来を生み出す技術やサービスの早期社会実装を目的としています 。 公式HP：https://fooda.tokyo/ 2024年9月に開設したSustainable Food Lab（Lab 01）は、食分野のスタートアップが活動できるシェアオフィス＋キッチンラボの複合施設です。1階にはプレゼンテーションキッチン、4階にはコワーキングスペース（18席）を備え、北海道から沖縄まで全国のスタートアップ企業12社が入居しています。UR都市機構、日鉄興和不動産株式会社との連携のもと、港区「新橋・虎ノ門地区まちづくり方針」に基づく食イノベーション拠点として機能しています。 所在地：東京都港区西新橋1丁目20番10号 サンライズ山西ビル1F・4F 月額利用料：Startup Light 月額33,000円～ 詳細：https://sustainablefoodasia.com/lab/(https://sustainablefoodasia.com/museum/) Sustainable Food Museumは、サステナブルな食をテーマに、企業や個人、地域が交わり新たな価値を創造する、まちに開かれたショーケースです。 所在地：東京都港区西新橋1丁目17ー8 須田ビル1F（都営三田線 内幸町駅より徒歩4分、各線 新橋駅より徒歩10分、日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅より徒歩9分、銀座線 虎ノ門駅より徒歩10分） 営業時間：月～金 10:00～17:00 入館料：無料 詳細：https://sustainablefoodasia.com/museum/ 「新しい食のスタンダードを創造する」をVisionとし、ビジネスで社会課題解決を目指し新規事業開発・アライアンス支援を行うIMA株式会社（旧会社名：CarpeDiem株式会社）と株式会社リバネスのジョイントベンチャーとして設立。日本や東南アジアの企業と協力し、サステナブルな食材の研究開発・製造・輸入並びにアライアンス支援等を行う。2022年11月には「ジャックフルーツ」から生まれた新食材「フルーツミート」を使ったメニューを日本で初めて開発し、販売開始する。サステナブルな食の研究開発やPR支援を行いながら、虎ノ門に位置するSustainable Food Museumにて様々なサステナブルフードを展開する企業や商品を展示・紹介する。 2023年より、アジアからグローバルのサステナブルフードの創造と拡大を議論するSustainable Food Campを開催。2026年4月開催時にはマレーシアにて8カ国・地域74社143名が集まり、サステナブルフードの概念を広げていくためのプラットフォームを構築している。 社名：Sustainable Food Asia株式会社（Sustainable Food Asia Inc.） 代表者：代表取締役CEO 海野 慧（うみの さとし） 設立年月日：2022年1月17日 本社所在地：東京都港区西新橋1丁目20-10 サンライズ山西ビル Sustainable Food Lab 4F マレーシア支社所在地：G-B, Block 2330, Century Square, Jalan Usahawan, Off Persiaran Multimedia, 63000 Cyberjaya, Selangor 主要株主：IMA株式会社、株式会社リバネス URL：https://www.sustainablefoodasia.com/ ■Sustainable Food Labの取り組みやSustainable Food Museumについてのお問合せ 「About Public Relations / 広報・PRについて」をチェックしてお送りください。 https://share.hsforms.com/1m57yfdvMRdKbG0hCS7CCpAr9rs4 MAIL：info@sustainablefoodasia.com ■新橋・虎ノ門地区のまちづくり、Foodαに関するお問い合わせ UR都市機構 東日本都市再生本部 総務部総務課(広報担当) 電話:03-5323-0625
＜Foodα（フーダ）について＞
＜Sustainable Food Lab について＞
※1階キッチンスペース
※4階コワーキングスペース
＜Sustainable Food Museum について＞
＜会社概要＞
【報道関係お問い合わせ先】
場所：Sustainable Food Museum（西新橋1丁目17番8号 須田ビル1F）
営業時間：月～金 10:00～17:00
「Foodα（フーダ）」は、独立行政法人都市再生機構、株式会社リバネス、株式会社UnlocX、日鉄興和不動産株式会社、およびSustainable Food Asia株式会社の5者により、2025年2月に発足した食のイノベーション創出を目的とするコンソーシアムです。本プロジェクトは、東京都港区の新橋・虎ノ門エリアを対象フィールドとし、食を起点に社会課題解決へ挑戦する多様なプレイヤーの集積と交流を促進する枠組みとして機能しています 。
具体的な活動として、約100社のフードテック企業の技術や商品を常設展示するショーケースおよびカフェを併設した「Sustainable Food Museum」の運営や、スタートアップ企業が実証実験やプレゼンテーションを行えるキッチン付きシェアオフィス「Sustainable Food Lab」の提供を行っています。さらに、地域の飲食店とも連携を図りながら、技術の実証から社会実装までを街全体で検証する持続可能なエコシステムの形成を推進しています。スクラップ・アンド・ビルド型の再開発とは異なり、既存の中小ビルをリノベーションしてエリア全体の価値向上を目指す都市更新の手法を用い、食の未来を生み出す技術やサービスの早期社会実装を目的としています 。
公式HP：https://fooda.tokyo/
2024年9月に開設したSustainable Food Lab（Lab 01）は、食分野のスタートアップが活動できるシェアオフィス＋キッチンラボの複合施設です。1階にはプレゼンテーションキッチン、4階にはコワーキングスペース（18席）を備え、北海道から沖縄まで全国のスタートアップ企業12社が入居しています。UR都市機構、日鉄興和不動産株式会社との連携のもと、港区「新橋・虎ノ門地区まちづくり方針」に基づく食イノベーション拠点として機能しています。
所在地：東京都港区西新橋1丁目20番10号 サンライズ山西ビル1F・4F
月額利用料：Startup Light 月額33,000円～
詳細：https://sustainablefoodasia.com/lab/(https://sustainablefoodasia.com/museum/)
Sustainable Food Museumは、サステナブルな食をテーマに、企業や個人、地域が交わり新たな価値を創造する、まちに開かれたショーケースです。
所在地：東京都港区西新橋1丁目17ー8 須田ビル1F（都営三田線 内幸町駅より徒歩4分、各線 新橋駅より徒歩10分、日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅より徒歩9分、銀座線 虎ノ門駅より徒歩10分）
営業時間：月～金 10:00～17:00
入館料：無料
詳細：https://sustainablefoodasia.com/museum/
「新しい食のスタンダードを創造する」をVisionとし、ビジネスで社会課題解決を目指し新規事業開発・アライアンス支援を行うIMA株式会社（旧会社名：CarpeDiem株式会社）と株式会社リバネスのジョイントベンチャーとして設立。日本や東南アジアの企業と協力し、サステナブルな食材の研究開発・製造・輸入並びにアライアンス支援等を行う。2022年11月には「ジャックフルーツ」から生まれた新食材「フルーツミート」を使ったメニューを日本で初めて開発し、販売開始する。サステナブルな食の研究開発やPR支援を行いながら、虎ノ門に位置するSustainable Food Museumにて様々なサステナブルフードを展開する企業や商品を展示・紹介する。
2023年より、アジアからグローバルのサステナブルフードの創造と拡大を議論するSustainable Food Campを開催。2026年4月開催時にはマレーシアにて8カ国・地域74社143名が集まり、サステナブルフードの概念を広げていくためのプラットフォームを構築している。
社名：Sustainable Food Asia株式会社（Sustainable Food Asia Inc.）
代表者：代表取締役CEO 海野 慧（うみの さとし）
設立年月日：2022年1月17日
本社所在地：東京都港区西新橋1丁目20-10 サンライズ山西ビル Sustainable Food Lab 4F
マレーシア支社所在地：G-B, Block 2330, Century Square, Jalan Usahawan, Off Persiaran Multimedia, 63000 Cyberjaya, Selangor
主要株主：IMA株式会社、株式会社リバネス
URL：https://www.sustainablefoodasia.com/
■Sustainable Food Labの取り組みやSustainable Food Museumについてのお問合せ
「About Public Relations / 広報・PRについて」をチェックしてお送りください。
https://share.hsforms.com/1m57yfdvMRdKbG0hCS7CCpAr9rs4
MAIL：info@sustainablefoodasia.com
■新橋・虎ノ門地区のまちづくり、Foodαに関するお問い合わせ
UR都市機構 東日本都市再生本部 総務部総務課(広報担当) 電話:03-5323-0625