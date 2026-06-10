食系スタートアップの東京拠点に。新橋・虎ノ門の「Sustainable Food Lab」が個室オフィスと会議室を新設、入居者を募集

Sustainable Food Asia株式会社

Sustainable Food Asia株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：海野慧、以下「SFA」）が独立行政法人都市再生機構(以下、UR都市機構)とともに新虎イノベーションイニシアティブ「Foodα（フーダ）」の取り組みの一環で運営する「Sustainable Food Museum」は、2026年6月12日に開設3周年を迎えます。

この節目に、食のイノベーション拠点として展開してきた「Sustainable Food Lab」をさらに拡充し、新橋・虎ノ門エリアに個室オフィス「Sustainable Food Lab 02」および会議室「Sustainable Food Lab 03」を新たに開設します。

あわせて「Sustainable Food Lab 02」においては、食・サステナブル関連のスタートアップ企業の入居者を募集します。

また、3周年記念として、2026年6月12日（金）から30日（火）の期間、Sustainable Food Museumにてコーヒーを1杯300円でご提供する特別企画「3周年は、30日まで、300円で。」を実施します。

Sustainable Food Museumとイノベーション創出に貢献してきた3年間の変遷

Sustainable Food Museumは、環境・健康・社会に配慮した食ブランドのショーケースとして、2023年6月12日に新橋・虎ノ門エリアにオープンしました。現在は100社のフードテック商品やサービスが常設展示されており、食のスタートアップと生活者をつなぐ場として機能しています。食のイノベーターが集まる月1回の交流イベント「Sustainable Food Night」は37回以上の開催を重ね（2026年6月12日時点）、エリアを代表するフードコミュニティの拠点となりました。

3年間で培ったネットワークと実績を基盤に、UR都市機構とともにLab施設の拡充によってより多くのスタートアップが活動できる環境を整えます。

Sustainable Food Labの新拠点について

■Sustainable Food Lab 02：個室オフィスRoom ARoom DRoom E通路

Sustainable Food Lab 02は、食・サステナブルに関連する複数のスタートアップが入居し、オフィスとして利用できる個室オフィスです。Wi-Fi、冷暖房、共用の冷蔵庫・プリンター完備です。Sustainable Food Lab 01同様に、登記も可能です。

所在地：東京都港区新橋4丁目31-7 中村ビル 4F（Sustainable Food MuseumおよびSustainable Food Lab 01から徒歩圏内）

面積：84.24平方メートル

部屋数：5部屋

月額利用料（税別）：Room A：100,000円、Room B：70,000円、Room C：50,000円、Room D：80,000円 Room E：220,000円

開設予定日：2026年6月12日

■ Sustainable Food Lab 03：会議室※会議室※執務スペース、休憩スペース



Sustainable Food Lab 03は、10～15名規模の会議に対応した会議室です。Lab 01、Lab 02入居企業が利用できます。会議室（10席）、執務スペース（5席）、休憩コーナーをご自由に利用いただけます。Wi-Fi、冷暖房、モニターも完備。

所在地：港区虎ノ門1丁目12番14号 虎の門マスターズ7F（Sustainable Food MuseumおよびSustainable Food Lab 01から徒歩圏内）

面積：74.25平方メートル

利用料金：8,000円/時（税別）

会議室使用人数：10～15名

予約方法：申込みフォームより

開設予定日：2026年6月12日

■ 入居スタートアップ募集

Sustainable Food Lab 02では、以下に該当するスタートアップ企業の入居を受け付けます。

入居対象：食・サステナブルに関連する事業を営む法人または個人事業主

特に歓迎するケース ：地方または海外に本社があり、東京での活動拠点や法人登記用オフィスを探している企業 、創業間もないスタートアップ

入居者特典：

・Sustainable Food Lab 01（西新橋1丁目20番10号 サンライズ山西ビル1F）のフォンブースの無料利用

・Sustainable Food Museum（西新橋1丁目17番8号 須田ビル1F）会議室無料利用（5時間/月）

・SFA主催イベントSustainable Food Nightの参加割引

・Sustainable Food Museum/Sustainable Food Lab 01キッチン貸切の割引 等

問い合わせ：info@sustainablefoodasia.com

3周年記念「3周年は、30日まで、300円で。」

Sustainable Food Museum 3周年を記念し、期間限定で通常650円のアイスコーヒーを300円でご提供します。

Sustainable Food Museumは、Wi-Fiを備えたカフェスペースとしてもご利用いただける施設です。コーヒー1杯を手に、作業や商談、おくつろぎの場としても気軽にお使いください。

期間：2026年6月12日（金）～6月30日（火）

価格：300円（税込）