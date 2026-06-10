【Yahoo!フリマ】「グッズ交換」機能拡充

LINEヤフー株式会社

https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/promo/oshikatsu/

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供するフリマアプリ「Yahoo!フリマ」は、グッズ交換機能における「推し登録」機能を拡充し、新設した3つのタブで推し活に関する情報収集から交換・売買までを一つの画面で行えるようになりました。登録した推しに関する最新情報の確認や交換相手探し、関連商品の売買をシームレスに行えるようになり、より便利な推し活体験を実現します。

「Yahoo!フリマ」は、累計ダウンロード数3,500万（※1）、ユーザー数約1,000万人（※2）を突破し、多くのユーザーが出品・購入を楽しむサービスとして成長を続けています。

昨今、世代を超えて2人に1人が推し活を楽しむ時代へと変化を遂げています。博報堂「偏愛会議（TM）」が実施した調査（※3）では、10～60代の53.7%が「推している人・モノ・コトがある」と回答。推し活は一時のブームに留まらず、社会的な文化として定着・拡大を続けています。

こうした推し活の定着を背景に、アーティストやアニメのランダムグッズ等の交換が活発化するなか、「Yahoo!フリマ」アプリで提供している「グッズ交換」機能へのニーズも急速に高まっています。特にお互いの氏名・住所を明かさずに取引できる「匿名配送」による安全・安心な仕組みが、SNS等での個人間取引に不安を感じていたユーザーから強い支持を集めており、同機能の交換成立数は昨年比で6倍以上（※4）と急拡大しています。

「Yahoo!フリマ」では従来より、ユーザーが好きなキャラクターやアーティストなどを登録できる「推し登録」機能を提供しており、新着募集の表示や入力サジェストなどを通じてユーザーの推し活を支援してきました。グッズ交換機能の利用者が急速に拡大するなか、さらなる利便性の向上を目指して本機能を大幅に拡充しました。

今回の機能拡充では、グッズ交換トップページに推し登録と連動した3つのタブを新設しました。これにより、ユーザーは推しに関する情報収集から交換、売買までを一つの画面で行うことができます。

※参考：グッズ交換機能がパワーアップ！「推し機能」がさらに便利に

https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/topics/20240827/0000/

■ 「推し登録」拡張による3つの新タブ

「最新情報」タブ

登録した推しに関する最新のグッズ販売情報やイベント情報をリアルタイムに集約して表示します。

タイムラインを都度検索し直す手間を無くし、お気に入りの推しに関する重要な動きを逃さずキャッチできます。

「交換」タブ

登録した推しの交換募集が表示され、マッチングがよりスムーズになります。SNSのような手軽さで同じファン同士の交換相手を見つけられる一方、匿名配送のため、安全かつスムーズな交換が可能です。

「出品／購入」タブ

同一画面内で「交換」と「売買」の双方を確認可能になります。「まずは交換相手を探し、見つからなければ出品して売上金で買い直す」といった一連のアクションをページ遷移なしでスムーズに行えます。

※1：2026年5月31日時点

※2：2026年3月31日時点

※3：出典：博報堂・偏愛会議TM「推し・界隈に関する調査」（2025年3月）

※4：2025年5月と2026年5月の交換成立数を比較

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーが提供する「Yahoo!フリマ」は、手軽に売り買いができるフリマサービスとしての利便性向上に加え、“推し活”をより豊かにする「グッズ交換」の場としても、ユーザーがより安全・安心に取引を楽しめる環境づくりを推進していきます。