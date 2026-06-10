クリスティアーノ・ロナウドとともに、「Dreame to Win」。スマート家電を展開するDreame、「時短を、極める。」特設ページを公開

Dreame Technology Japan株式会社

DREAME Technology Japan 株式会社（本社：東京都港区）は、グローバルアンバサダーを務めるクリスティアーノ・ロナウド選手とのパートナーシップのもと、「時短を、極める。」をコンセプトとした特設ページを2026年6月10日より公開いたします。

DREAME グローバルアンバサダー クリスティアーノ・ロナウド選手■「時短を、極める。」特設ページ

https://www.dreametech.jp/pages/cristiano-ronaldo

常に世界の頂点を目指し、自らを磨き続けてきたクリスティアーノ・ロナウド選手。その圧倒的な自己管理能力と、限界を超え続ける挑戦の姿勢は、革新的なテクノロジーで暮らしを進化させるDREAMEのブランドフィロソフィーと深く共鳴しています。

DREAMEは、ロボット掃除機、水拭き掃除機、コードレス掃除機、ヘアケア製品を通じて、日々の家事や身支度にかかる時間を効率化し、ユーザーがより自分らしい時間に集中できる暮らしを提案しています。

ロボット掃除機では「賢さを、極める。」

水拭き掃除機では「清潔さを、極める。」

コードレス掃除機では「軽やかさを、極める。」

ヘアケア製品では「なめらかさを、極める。」

そしてブランド全体として掲げるのが、「時短を、極める。」というメッセージです。

世界中がサッカーの熱気に包まれるこの季節。ロナウド選手が体現する“挑戦し続ける精神”とともに、DREAMEはテクノロジーの力で家事負担を軽減し、一人ひとりが夢や目標に向かうための時間を創出してまいります。

また、特設ページ公開を記念し、DREAME公式オンラインストアにてキャンペーンを実施いたします。期間中、対象製品を40,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様の中から、先着20名様限定で「Dreameオリジナル No.7 Tシャツ」をプレゼントいたします。

Dreameオリジナル No.7 Tシャツ

この夏、クリスティアーノ・ロナウド選手とともに、「時短を、極める。」新しいライフスタイルを体験してください。

■企業Dreame Technologyについて

夢を駆動する。次世代のテクノロジー Dreame。

ヨーロッパから世界へ広がるグローバルブランド、Dreame。2017年の創業以来、私たちは単なるスマート家電メーカーではなく、「テクノロジーによって人間の時間の価値を再定義する存在」として進化を続けてきました。

現代社会において、テクノロジーはあらゆる分野で進化を遂げてきました。しかし一方で、「家事」という領域だけは、長い間その本質が大きく変わることはありませんでした。日々繰り返される掃除・洗浄・整理整頓といった作業は、人の時間とエネルギーを静かに消費し続けています。Dreameはこの"当たり前"に疑問を持つところから始まりました。

「本来、人が使うべき時間は、本当に家事に費やされるべきなのでしょうか？」

私たちの答えは明確です。テクノロジーは、人の時間を解放するために存在するべきです。

そして今、Dreameはその先へ進みます。単なる時間短縮ではなく、その質までも高めること。

すべてのプロダクトを通じて、面倒な時間を最小限に抑え、人が本当に大切にしたい時間を取り戻します。『時短を、芸術に。』効率化の先にある、美しい体験へ。

■公式サイト・公式ストア・SNS

公式日本語サイト：https://www.dreametech.jp/

公式LINE：https://lin.ee/dHVByPZ

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dreamejapan

公式Instagram：https://www.instagram.com/dreametech_japan/

Amazon公式ストア：https://amzn.to/4fMv9l6

Dreame楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/