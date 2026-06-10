Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day] 特別販売開始！

NEXST株式会社

NEXST株式会社（本社：東京都港区、以下「NEXST」）と、4人組実力派K-POPグループ「KISS OF LIFE」がコラボレーションしたVRコンテンツ「Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]」が2026年6月10日（水）日本時間12：00より特別販売を開始しました。

6月28日(日)23:59(JST)まで、デジタルフォトカード「PhotoEX」が通常1枚のところ3枚付与されるほか、一般販売価格の半額で購入可能です。

日本公式ファンクラブKISSY JAPAN会員限定で、特別期間中にご購入いただいた方の中から抽選で30名に「KISS OF LIFE直筆サイン入りハコスコ」をプレゼントいたします。

FC限定応募フォームはこちらから：https://forms.gle/SycjAJVwFhnvLjxz7

※購入いただいた後に、各自フォームより応募いただく必要がございます。必要事項をご記入の上、ご応募ください。

さらに、リリースを記念してSNSキャンペーンの実施も決定！

特別販売期間中にコンテンツを購入し、Xにて「@NEXST_ENT」をフォローし、ハッシュタグ「#XmersiveでKIOFを見よう」「#ExclusiveKIOFatXmersive」の両方を付けて感想を投稿いただいた方の中から、抽選で30名に「サイン入りA4キービジュアルポスター」をプレゼントいたします。

SNSキャンペーン応募はこちらから：https://forms.gle/JzjrEa6WvjXtBnds9

※SNS投稿後、応募フォームより必要事項をご記入の上、ご応募ください。

本作は、昨年12月に日本デビューを記念し開催された「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」より、日本オリジナル曲「Lucky」をはじめ、クールなR&Bヒップホップジャンルの「Igloo」、公開2日目でSpotifyストリーミング数が20万回以上を記録した「Tell Me」、グループの持つ洗練されたR&Bの魅力を体現する「W.House」の全4曲をVR映像として収録。

まるでライブ会場の最前列にいるかのような圧倒的な臨場感と没入感を実現した音楽体験コンテンツです。

端末の動きやスワイプ操作により、180度に広がるライブ空間を自由に見渡すことができ、“推し”を自らの視点で追いかける体験が可能です。

アーティストの細やかな表情や息遣い、会場の空気感までもリアルに感じられる没入体験を、いつでもどこでも手軽に楽しめます。

【Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day] 販売情報】

■コンテンツ名：Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]

【特別販売】

販売日時：2026年6月10日(水)正午～6月28日(日)23:59(JST)まで

価格：14.99米ドル

コンテンツ内容：

01. Lucky

02. Igloo

03. Tell Me

04. W.House

デジタルフォトカード（PhotoEX連携）：商品購入ごとに3枚のデジタルフォトカードが

ランダムで付与されます。*1

【一般販売】

販売日時：2026年6月29日(月)12:00(JST)～

価格：29.99米ドル

コンテンツ内容：

01. Lucky

02. Igloo

03. Tell Me

04. W.House

デジタルフォトカード（PhotoEX連携）：商品購入ごとに1枚のデジタルフォトカードがランダムで付与されます。*1

【2曲販売】

販売日時：2026年6月29日(月)12:00(JST)～

価格：6.99米ドル

コンテンツ内容：

01. Lucky

02. Igloo

デジタルフォトカード（PhotoEX連携）：商品購入ごとに1枚のデジタルフォトカードがランダムで付与されます。*1

*1 デジタルフォトカード

※絵柄はランダムとなり、お選びいただけません。

※複数ご購入の場合は、ご購入数に応じて付与いたします。

■視聴環境：動作保証OSバージョン： iOS 12／Android 9 / MetaQuest 3 / 3S

動作保証端末：iPhone SE2／CPU：Snapdragon 835 メモリ：RAM 4GB

推奨OSバージョン： iOS 15／Android 10

推奨端末： iPhone 13／CPU：Snapdragon 870 メモリ：RAM 8GB



■配信地域：グローバル（App ストア・Google Playストア・Meta Horizon ストアの配信対象国に準ずる）

■対応言語：英語・日本語



「Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]」スマートフォン版アプリダウンロードはこちらから

App Store (iOS):https://apps.apple.com/us/app/nexst-xmersive/id6755710177(https://apps.apple.com/us/app/nexst-xmersive/id6755710177)

Google Play Store ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.xmersive(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.xmersive)

「Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]」Meta Quest版アプリダウンロードはこちらから

Meta Horizon Store：https://www.meta.com/ja-jp/experiences/nexst-xmersive/24745267431805007/

「PhotoEX」アプリダウンロードはこちらから

App Store (iOS)：https://apps.apple.com/us/app/nexst-photoex/id6756226101(https://apps.apple.com/us/app/nexst-photoex/id6756226101)

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.photoex(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.photoex)

Xmersive公式ウェブサイト：https://xmersive.nexst.inc/(https://xmersive.nexst.inc/)

Xmersive 公式X：https://x.com/NEXST_ ENThttps://x.com/NEXST_AI(https://x.com/NEXST_AI)

VRコンテンツ・アプリ・購入に関するお問い合わせ NEXST株式会社 contact@nexst.in

次世代VR LIVEプラットフォーム「Xmersive」とは

「Xmersive」は、ただのライブ視聴では終わらない、没入感を超えたVRライブ体験アプリです。実在するアーティストが“そこにいる”と感じられる圧倒的な臨場感を、180度の高解像度VR映像で実現し、視聴環境に応じてこれまでにない感動体験をお届けします。

Xmersive公式ウェブサイト：https://xmersive.nexst.inc/(https://xmersive.nexst.inc/)

Xmersive 公式X：https://x.com/NEXST_ ENT

NEXSTとは

NEXSTは、ファン体験のあらゆる接点をオンチェーン上で検証可能な価値へと転換する、AI駆動型のエンターテインメントプラットフォームです。実績あるWeb2モデルに、VR・AI・ゲーム・RWAを融合し、ファンとの継続的なつながりを実現する新たなパラダイムを構築。グローバル規模でのエンゲージメントを支える統合型デジタル経済圏の創出を目指しています。

公式HP:https://nexst.inc

公式Xアカウント:https://x.com/NEXST_(https://x.com/NEXST_)ENT

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/nexst_official(https://www.instagram.com/nexst_official)

KISS OF LIFEプロフィール

KISS OF LIFE（キスオブライフ）は、ジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍ガールズグループ。

独自のコンテンツで注目を集め、2024年10月から韓国を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアをまわったワールドツアー、

KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]では完成度の高いパフォーマンスで各国のファンを魅了し成功におさめました。

多彩なステージやコンテンツで披露してきた圧倒的な歌唱力とヒップなパフォーマンスで、今後の活動への期待を一層高めています。

KISS OF LIFE 公式チャンネル

公式X：https://x.com/KISSOFLIFE_S2(https://x.com/KISSOFLIFE_S2)

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kissoflife_s2/(https://www.instagram.com/kissoflife_s2/)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official(https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official)

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@kissoflife_official(https://www.tiktok.com/@kissoflife_official)