MagSafe対応でピタッと装着！カード収納もできる2WAYスマホスタンドを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、カード収納とスタンド機能を兼ね備えたカード収納付きスマホスタンドを発売しました。ラインナップは、2WAYスタンドタイプの「200-STN105」シリーズと、超軽量タイプ「200-STN106」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ホワイトの2色展開で、合計4種類をご用意しています。
【掲載ページ】
MagSafe対応スマホスタンド 2WAYスタンド カード収納付き カードケース 折りたたみ 薄型 マグネット着脱 角度調整 iPhone対応 動画視聴 オンライン会議
型番：200-STN105BK
販売価格：3,709円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105BK
型番：200-STN105W
販売価格：3,709円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105W
MagSafe対応スマホスタンド カード収納付き カードケース マグネット着脱 ウォレットスタンド 薄型 角度調整 iPhone対応
型番：200-STN106BK
販売価格：3,345円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106BK
型番：200-STN106W
販売価格：3,345円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106W
おすすめポイント
・MagSafe対応で簡単装着
・角度調整ができるスタンド機能搭載
・カードを2枚収納でき、財布不要で外出できる
特徴
スマホスタンドを持ち歩く手間をなくす
外出先で動画を見たり、オンライン会議に参加したりする際に、「スタンドを持ってくればよかった」と感じたことはありませんか。本製品はスマートフォン背面に装着して持ち運べるため、必要な時にすぐスタンドとして使用できます。別途スタンドを持ち歩く必要がなく、スマートなモバイル環境を実現します。
MagSafe対応で着脱もスムーズ
MagSafe対応のマグネットを採用し、スマートフォンへ簡単に装着できます。取り付けや取り外しに手間がかからず、使いたい時だけサッと利用できるのが特長です。強力な磁力でしっかり固定しながらも、必要に応じて簡単に取り外せるため、自宅でも外出先でも快適に活用できます。
カードケースとスタンドを一体化
本製品は最大2枚までカードを収納できるカードケース機能を搭載しています。交通系ICカードや社員証、よく使うカードを収納しておけば、外出時の荷物を減らせます。スマホスタンドとカードケースをひとつにまとめることで、毎日の持ち物をよりシンプルに整理できます。
開くだけでスタンドに早変わり
パカッと開くだけでスタンドに早変わりし、好きな角度でピタッとキープすることができます。
外出先でスマホで動画を見たりする際など便利です。もちろんスマホを横向きにさせて使うこともできます。
薄型・折りたたみ設計で持ち運びも快適
200-STN105シリーズ
200-STN106シリーズ
使用しない時は折りたたんでフラットな状態にできるため、スマートフォンの操作性や携帯性を損ないません。200-STN105シリーズは約1.1cmの薄型設計で、200-STN106シリーズは約0.9cmと超薄型＆超軽量設計です。ポケットやバッグへの収納もスムーズです。
200-STN105シリーズ
200-STN106シリーズ
【サンワダイレクト各店掲載ページ】
■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105BK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105W
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106BK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106W
■サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn105/
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn106/
■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn105.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn106.html
■サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/781928287
https://wowma.jp/item/781928288
■サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RNM7R7
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RFJN79
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RGJN7H
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RT2RPM
【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
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サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
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サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
【お客様からのお問い合わせ】
サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123
【報道関係からのお問い合わせ】
広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。