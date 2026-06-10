MagSafe対応でピタッと装着！カード収納もできる2WAYスマホスタンドを発売

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サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、カード収納とスタンド機能を兼ね備えたカード収納付きスマホスタンドを発売しました。ラインナップは、2WAYスタンドタイプの「200-STN105」シリーズと、超軽量タイプ「200-STN106」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ホワイトの2色展開で、合計4種類をご用意しています。






【掲載ページ】


MagSafe対応スマホスタンド 2WAYスタンド カード収納付き カードケース 折りたたみ 薄型 マグネット着脱 角度調整 iPhone対応 動画視聴 オンライン会議


型番：200-STN105BK


販売価格：3,709円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105BK


型番：200-STN105W


販売価格：3,709円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105W


MagSafe対応スマホスタンド カード収納付き カードケース マグネット着脱 ウォレットスタンド 薄型 角度調整 iPhone対応


型番：200-STN106BK


販売価格：3,345円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106BK


型番：200-STN106W


販売価格：3,345円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106W





おすすめポイント

・MagSafe対応で簡単装着


・角度調整ができるスタンド機能搭載


・カードを2枚収納でき、財布不要で外出できる



特徴

スマホスタンドを持ち歩く手間をなくす





外出先で動画を見たり、オンライン会議に参加したりする際に、「スタンドを持ってくればよかった」と感じたことはありませんか。本製品はスマートフォン背面に装着して持ち運べるため、必要な時にすぐスタンドとして使用できます。別途スタンドを持ち歩く必要がなく、スマートなモバイル環境を実現します。



MagSafe対応で着脱もスムーズ





MagSafe対応のマグネットを採用し、スマートフォンへ簡単に装着できます。取り付けや取り外しに手間がかからず、使いたい時だけサッと利用できるのが特長です。強力な磁力でしっかり固定しながらも、必要に応じて簡単に取り外せるため、自宅でも外出先でも快適に活用できます。



カードケースとスタンドを一体化





本製品は最大2枚までカードを収納できるカードケース機能を搭載しています。交通系ICカードや社員証、よく使うカードを収納しておけば、外出時の荷物を減らせます。スマホスタンドとカードケースをひとつにまとめることで、毎日の持ち物をよりシンプルに整理できます。



開くだけでスタンドに早変わり





パカッと開くだけでスタンドに早変わりし、好きな角度でピタッとキープすることができます。


外出先でスマホで動画を見たりする際など便利です。もちろんスマホを横向きにさせて使うこともできます。



薄型・折りたたみ設計で持ち運びも快適



200-STN105シリーズ

200-STN106シリーズ

使用しない時は折りたたんでフラットな状態にできるため、スマートフォンの操作性や携帯性を損ないません。200-STN105シリーズは約1.1cmの薄型設計で、200-STN106シリーズは約0.9cmと超薄型＆超軽量設計です。ポケットやバッグへの収納もスムーズです。



200-STN105シリーズ

200-STN106シリーズ


【サンワダイレクト各店掲載ページ】


■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105BK


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105W


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106BK


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106W


■サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn105/


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn106/


■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn105.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn106.html


■サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/781928287


https://wowma.jp/item/781928288


■サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RNM7R7


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RFJN79


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RGJN7H


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RT2RPM



【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】


サンワダイレクト 公式ホームページ


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サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル


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サンワダイレクト公式LINEアカウント


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サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


【お客様からのお問い合わせ】


サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123



【報道関係からのお問い合わせ】


広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。