MagSafe対応でピタッと装着！カード収納もできる2WAYスマホスタンドを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、カード収納とスタンド機能を兼ね備えたカード収納付きスマホスタンドを発売しました。ラインナップは、2WAYスタンドタイプの「200-STN105」シリーズと、超軽量タイプ「200-STN106」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ホワイトの2色展開で、合計4種類をご用意しています。

【掲載ページ】

MagSafe対応スマホスタンド 2WAYスタンド カード収納付き カードケース 折りたたみ 薄型 マグネット着脱 角度調整 iPhone対応 動画視聴 オンライン会議

型番：200-STN105BK

販売価格：3,709円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105BK

型番：200-STN105W

販売価格：3,709円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105W

MagSafe対応スマホスタンド カード収納付き カードケース マグネット着脱 ウォレットスタンド 薄型 角度調整 iPhone対応

型番：200-STN106BK

販売価格：3,345円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106BK

型番：200-STN106W

販売価格：3,345円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106W

おすすめポイント

・MagSafe対応で簡単装着

・角度調整ができるスタンド機能搭載

・カードを2枚収納でき、財布不要で外出できる

特徴

スマホスタンドを持ち歩く手間をなくす

外出先で動画を見たり、オンライン会議に参加したりする際に、「スタンドを持ってくればよかった」と感じたことはありませんか。本製品はスマートフォン背面に装着して持ち運べるため、必要な時にすぐスタンドとして使用できます。別途スタンドを持ち歩く必要がなく、スマートなモバイル環境を実現します。

MagSafe対応で着脱もスムーズ

MagSafe対応のマグネットを採用し、スマートフォンへ簡単に装着できます。取り付けや取り外しに手間がかからず、使いたい時だけサッと利用できるのが特長です。強力な磁力でしっかり固定しながらも、必要に応じて簡単に取り外せるため、自宅でも外出先でも快適に活用できます。

カードケースとスタンドを一体化

本製品は最大2枚までカードを収納できるカードケース機能を搭載しています。交通系ICカードや社員証、よく使うカードを収納しておけば、外出時の荷物を減らせます。スマホスタンドとカードケースをひとつにまとめることで、毎日の持ち物をよりシンプルに整理できます。

開くだけでスタンドに早変わり

パカッと開くだけでスタンドに早変わりし、好きな角度でピタッとキープすることができます。

外出先でスマホで動画を見たりする際など便利です。もちろんスマホを横向きにさせて使うこともできます。

薄型・折りたたみ設計で持ち運びも快適

200-STN105シリーズ200-STN106シリーズ

使用しない時は折りたたんでフラットな状態にできるため、スマートフォンの操作性や携帯性を損ないません。200-STN105シリーズは約1.1cmの薄型設計で、200-STN106シリーズは約0.9cmと超薄型＆超軽量設計です。ポケットやバッグへの収納もスムーズです。

200-STN105シリーズ200-STN106シリーズ

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN105W

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN106W

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn105/

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn106/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn105.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn106.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/781928287

https://wowma.jp/item/781928288

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RNM7R7

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RFJN79

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RGJN7H

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3RT2RPM

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。