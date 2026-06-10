FlashLabs、Anthropic最新モデル「Claude Fable 5」APIをOrcaRouterで提供開始 ― Mythos級の高性能を月額サブスクで最大10%ボーナスクレジット付き

FlashLabs株式会社

2026年6月10日(火)、FlashLabs株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:細井 洋一)は、提携する次世代AI推論ゲートウェイ「OrcaRouter」において、Anthropicが本日一般公開した最新AI モデル「Claude Fable 5」をOrcaRouterで提供開始することを発表しました。同時に、月額サブスクリプション利用者向けに最大10%のボーナスクレジットを付与するキャンペーンも行っています。

背景・狙い

AI活用の本格化に伴う課題

企業のAI活用が急速に進む中、200以上のLLMモデルから最適なモデルを選択する必要に迫られています。しかし、単一の高性能モデルをすべての処理に使用すると、定型処理にも高コストを支払い続けることになり、AI原価が急増する課題があります。

一方、手作業でのモデル選択は、新モデルのリリースごとにルールが陳腐化し、保守負担が開発チームに残ります。

Claude Fable 5の一般公開とOrcaRouterの組み合わせ

Anthropicが本日公開した「Claude Fable 5」は、これまで限定提供されていたMythos級の最高性能モデルを、安全保護機能を備えた形で一般向けに初めて提供するものです。

FlashLabsは、このClaude Fable 5を、提携先のContinuum AIが提供する適応型推論ゲートウェイ「OrcaRouter」で提供することで、企業が「品質を守りながらコストを削減する」という課題解決を支援します。

Claude Fable 5 × OrcaRouterの概要

提供開始日: 2026年6月10日(火)（日本時間）

提供方法: OrcaRouter経由でのAPI提供

Claude Fable 5の主要スペック:

- 価格: 入力100万トークン当たり＄10、出力100万トークン当たり＄50(Mythos Preview比で50%以上割引)- 性能: Mythos級の最高性能、ソフトウェアエンジニアリング・知識労働・ビジョン・科学研究で最高水準- 安全性: 悪用防止の強度な保護機能を備えた一般向けバージョン- 対応環境: Claude API(モデル名: claude-fable-5)OrcaRouterの対応:

OpenAI、Anthropic、Google、xAI、Meta、Mistral、DeepSeek、Alibaba、Moonshot、ByteDanceを含む15社以上、合計200以上のLLMへのAPI呼び出しを、ひとつのエンドポイント・ひとつのAPIキー・ひとつの請求書に統合

企業にもたらす価値

1. Mythos級の高性能を低コストで実現

OrcaRouterの適応型推論ゲートウェイにより、Claude Fable 5の高性能を活用しながら、プロンプトごとの難易度を自動判定し、最適なモデルへ自動ルーティングします。これにより、難しい推論はClaude Fable 5へ、定型処理は軽量モデルへ自動振り分けされ、AI推論コストを最大70%削減しながら品質を維持できます。

2. 新モデル対応の自動化

新しいモデルや未知のプロンプトパターンに対しても、スマートウォームアップ機能により、探索と活用のバランスを最適化します。実トラフィックに適応しながら、品質を維持したまま段階的に最適化を進めるため、保守負担が大幅に軽減されます。

3. 既存コードの変更なし、5分で導入可能

OpenAI互換のAPIにより、既存のコードを1行変更するだけで導入可能です。Base URLとAPIキーを書き換えるだけで、既存のOpenAI SDKコードは無改修で動作します。再設計も調達サイクルも書き直しも不要です。

OrcaRouterの技術的特徴

適応型推論ゲートウェイの仕組み

OrcaRouterは、LLMルーティングを「コンテキスト・バンディット問題」として定式化し、Embedding強化LinUCB(Linear Upper Confidence Bound)アルゴリズムを採用しています。このアプローチにより、プロンプトとLLMの親和性を共有埋め込み空間で表現し、オフライン学習とオンライン学習を組み合わせた適応的なモデル選択を実現します。

オフラインの人間評価データとオンラインのバンディットフィードバックを統合することで、初期段階から高精度なルーティングを提供しつつ、実トラフィックから継続的に学習します。これにより、過学習を避けながら実環境に適応します。

新規モデルや未知のプロンプトパターンに対しても、スマートウォームアップ機能により、探索と活用のバランスを最適化します。実トラフィックに適応しながら、品質を維持したまま段階的に最適化を進めます。

対応環境/URL:

- OrcaRouter 公式サイト(https://www.orcarouter.ai/ja)- OrcaRouter ドキュメント(https://docs.orcarouter.ai/ja/introduction)

利用可能モデル例:

今後の展開

- Anthropic Claude Fable 5 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/anthropic/claude-fable-5)- Anthropic Claude Opus 4.8 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/anthropic/claude-opus-4.8)- OpenAI GPT 5.5 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/openai/gpt-5.5)- Gemini 3.5 Flash(https://www.orcarouter.ai/ja/models/google/gemini-3.5-flash)- MiniMax M3(https://www.orcarouter.ai/ja/models/minimax/minimax-m3)- DeepSeek V4 Pro API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/deepseek/deepseek-v4-pro)- Qwen3.7 Max(https://www.orcarouter.ai/ja/models/qwen/qwen3.7-max)- その他200以上のLLM

FlashLabsは、OrcaRouterの日本市場での展開を加速し、企業のAI活用における「品質を守りながらコストを削減する」という課題解決を支援します。

今後も、円建て請求や適格請求書対応、国内データセンターでのルーティング等、日本企業が安心して導入できる環境を整備してまいります。

代表コメント

FlashLabs株式会社 代表取締役 細井 洋一

「今回、Anthropicが一般公開したClaude Fable 5は、これまで限定提供されていたMythos級の最高性能を、安全保護機能を備えた形で初めて一般向けに提供するものです。このモデルをOrcaRouterで提供することで、日本企業が最先端のAI技術を安心して導入できる環境を実現します。今後も、日本市場のニーズに応える形で、単なる安価なモデルへの置き換えではなく、プロンプトごとの難易度を判定し、最適なモデルを選択することで、品質を守りながらコストを削減するという、本質的な価値を提供して参ります。」

Claude Fable 5について

Claude Fable 5は、Anthropicが開発した5世代目のAIモデルで、Mythos級の最高性能を備えた一般向けバージョンです。ソフトウェアエンジニアリング、知識労働、ビジョン、科学研究など、ほぼすべてのベンチマークで最高水準の性能を発揮します。

安全保護機能により、悪用を防ぐ強度な対策を備えながら、一般ユーザーに提供される初のMythos級モデルとなります。

公式サイト: https://www.anthropic.com/claude/fable

OrcaRouterについて

OrcaRouterは、次世代AI推論ゲートウェイを開発する米国の研究機関Continuum AI(本社:米国)が開発し、FlashLabs株式会社が日本独占販売するAIルーティングゲートウェイです。200以上のLLMをひとつのAPIで利用でき、マークアップ手数料ゼロ、5分で移行完了、そして本番AIコストを最大70%削減しながらフラグシップモデル並みの出力品質を維持する適応型推論ゲートウェイです。

Embedding強化LinUCBバンディットアルゴリズムにより、プロンプトごとの難易度を判定し、難しい推論はフロンティアモデルへ、定型処理は高性能なオープンモデルへ自動ルーティングします。判断根拠はリクエスト単位で可視化され、トークン上乗せは0%です。導入は1行からが可能です。

OrcaRouter 公式サイト(https://www.orcarouter.ai/ja)

FlashLabs株式会社について

FlashLabsは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化、そして最終的には自律化へ導くことを目指すAI応用研究所です。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた"Human-AI Hybrid"で、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。

オープンソース音声モデルChromaシリーズの開発元として、NTTデータ、シャオミ、カカオ、Intel、G42、MBZUAIの開発者・機械学習エンジニアに利用されています。また、Continuum AIとの日本独占ディストリビューション提携により、次世代AI推論ゲートウェイ「OrcaRouter」を日本市場に提供しています。

会社名: FlashLabs株式会社

所在地: 東京都千代田区

代表者: 代表取締役 細井 洋一

事業内容: AI応用研究、AI製品開発・販売

FlashLabs公式サイト(https://www.flashlabs.ai/)

Continuum AIについて

Continuum AIは、次世代AI推論インフラを開発する米国の研究機関です。OrcaRouterをはじめとする適応型AI技術の研究開発を行い、企業のAI活用における品質とコストの最適化を支援しています。FlashLabsとの日本独占ディストリビューション提携により、日本市場への本格展開を開始しました。

Continuum AI 公式サイト(https://www.continuum01.ai/)

本件に関するお問い合わせ先

FlashLabs株式会社 マーケティング部

担当: 小林 光喜

Email: koki.kobayashi@myflashcloud.com

URL: https://www.flashlabs.ai/

※Claude Fable 5は、Anthropic Inc.の商標です。

※OrcaRouterは、Continuum AI Inc.の商標です。