【実践編】「SCS評価制度」を事業継続の武器に。AIセキュリティ社とNTTセキュリティ・ジャパン社、形骸化を防ぐ実務対応ウェビナーを6月17日に共催いたします。

AIセキュリティ株式会社

サプライチェーンを標的としたサイバー攻撃が企業の深刻な経営課題となる中、経済産業省および内閣官房国家サイバー統括室が構築を進める「SCS評価制度」は、2026年度末頃の制度開始が見込まれています。

こうした社会情勢を受け、コンサルティング実績に強みを持つAIセキュリティ株式会社と、NTTセキュリティ・ジャパン株式会社は、2026年6月17日（水）に合同ウェビナー『SCS評価制度を活用したセキュリティレベル向上の実践 ～評価項目の充足ではなく、事業継続に資する対策強化へ～』を開催いたします。

本ウェビナーは、前回セミナーで多く寄せられた「具体的に何から始めるべきか」という声を踏まえた実践編 としての位置づけでありながら、今回初めて参加される方にも分かりやすく体系化された内容となっております。

◤ サプライチェーン攻撃の脅威と「SCS評価制度」の本格化

近年、サイバー攻撃は高度化・巧妙化の一途を辿っており、強固なセキュリティ体制を持つ大企業を直接狙うのではなく、対策が手薄になりやすい関連会社・委託先・取引先などを足がかりとする手法が急増しています。これによる事業停止や情報漏洩は、自社単体の問題にとどまらず、取引先や業界全体へ波及し得る重大なリスクです。

こうした背景のもと、経済産業省が主導する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」の構築方針が2026年3月に正式確定し、2026年度末頃の制度開始が見込まれています。今後、本制度に基づくセキュリティ対策状況の可視化は、企業間取引や新規調達において、取引先から信頼を得るための重要な判断材料となる可能性があります。

◤ 「評価項目の充足」を目的化しないための実践的アプローチ

本制度への対応において、制度対応において注意すべき点は、「評価項目のチェックを埋めること」自体が目的化してしまうことです。

本セミナーでは、制度への対応をひとつの機会として捉え、自社のリスクを可視化し、優先順位を付け、具体的な対策へ落とし込むことの本質を解説いたします。評価基準を形式的に満たすだけでなく、実質的なセキュリティレベルの向上を図り、事業継続・取引継続に資する実効的な対応の進め方を提示します。

◤ このような経営層・実務担当者の方におすすめです

【開催概要】

- 取引先・委託先からのセキュリティ要求に、今後どう備えるべきか悩んでいる方- 製造業・流通業・情報通信業などのサプライチェーンを構成する企業の経営層および情報システム部門責任者- セキュリティ対策、およびISMS・NIST CSF等の運用を担当する実務担当者- 調達・購買・法務部門など、取引先のセキュリティ評価・契約管理を担当する方- 品質保証・内部監査・リスクマネジメント部門のご担当者様- 自社の現状整理と優先順位付けから始めたい方

開催日時： 2026年6月17日（水）12:00～13:00

開催形式： オンライン（Zoomウェビナー）

主催： AIセキュリティ株式会社、NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

参加費： 無料（事前登録制）

お申込みURL： https://peatix.com/event/5026942

【プログラム内容】

【登壇者プロフィール】

- 会社紹介・登壇者紹介- セッション形式セミナー- - 第一部：SCS評価制度の最新動向と要求事項の"意図"- - - サプライチェーン攻撃が経営課題になった今、なぜSCS評価制度なのか- - - 評価スキームの違いと、自社が目指すべきレベルの判断軸- - - 各要求事項が防ごうとしている攻撃シナリオ- - 第二部：取得の判断から対応計画まで--取引継続に備える実務の進め方- - - 取引上の位置づけと発注側要求から最初の実務判断- - - 既存認証（ISMS）との差分の埋め方と具体的な進め方- - - 制度開始までの優先アクション- 質疑応答・アンケート

吉川 順也（Nobuya Yoshikawa）

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社 プロフェッショナルサービス部 コンサルティング 担当課長

伊藤 秀明（Shumei Ito）

AIセキュリティ株式会社 コンサルティング事業本部 シニアマネージャー

◤ 会社概要

AIセキュリティ株式会社

URL：https://aisecurity.co.jp/

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

URL：https://jp.security.ntt/