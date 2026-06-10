Markdown 清書・PDF 出力アプリ「markup」を発表、macOS / iOS 版を先行リリース

プログレッシブワークス株式会社

プログレッシブワークス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：千葉 祥太郎）は、Markdown 形式の文書を読みやすく整え、PDF として書き出せるアプリ「markup」の macOS / iOS 版をリリースしました。

Markdown は、見出しや箇条書き、リンクなどの構造をテキストで表すことのできる文書形式です。AI とのやりとり、メモ、下書き、技術文書の作成では扱いやすい一方、Markdown 形式のままでは、読み手に渡す資料として見づらく感じられることがあります。markup は、Markdown 形式の文書を読みやすいプレビューで確認し、PDF として書き出すための「清書アプリ」です。AI が生成した文章や日々のメモを、共有・提出しやすい文書として仕上げることを支援します。

主な特徴は次の 3 点です。

- 端末内で処理: Markdown、ファイル名、図表定義、数式ソースを外部のレンダリングサーバーへ送信することを前提とせず、端末内でプレビューと PDF 書き出しを行えます。- 幅広い表現に対応: GitHub Flavored Markdown、コード表示、LaTeX 数式、Mermaid 図、PlantUML による図表など、文書に含まれるさまざまな表現の表示に対応しています。- 仕上がりを調整可能: フォントやシンタックステーマなどを選択し、用途や読み手に合わせて表示と PDF の体裁を調整できます。

生成 AI や AI エージェントの業務利用が広がるにつれ、処理量や利用料の管理も重要になりつつあります。AI に毎回見栄えのよい成果物まで作らせるのではなく、AI との作業では Markdown 形式で軽く扱い、人間同士で共有・提出する段階で markup によって整える。この分担は、文書の品質とコストのバランスを取る現実的な選択肢です。

一般的な Markdown エディタにもプレビュー機能はありますが、共有・提出に使う PDF を作成する場面では、対応記法や見た目の調整に限界があります。markup は外部送信を前提にしない Privacy by Default の設計で、読み手に渡す前の確認、整形、PDF 書き出しを端末内で完結させます。

markup は技術文書、提案資料、報告資料、レポートなどを中心として Markdown を「書くための形式」から「読ませるための形式」へ整えることを支援します。

提供状況- macOS / iOS 版: リリース済みApp Store: https://apps.apple.com/app/markup-markdown-previewer/id6764756910- Android 版: 近日提供予定今後のロードマップ- Windows 版の提供- LaTeX 数式、Mermaid 図、PlantUML による図表のレンダリング品質と互換性の向上

LaTeX 数式、Mermaid 図、PlantUML による図表は、現在一部の表示に対応しています。今後は対応範囲の拡大と表示品質の改善を継続し、より多様な文書を安心して整えられる環境を目指します。

価格・プラン- Free: GitHub Flavored Markdown、シンタックスハイライト、ダークモード、PDF 書き出し（ウォーターマーク付き）などに対応- Premium: ウォーターマークなしの PDF 書き出し、ローカルでの数式・図表レンダリング、フォント・シンタックステーマのカスタマイズなどに対応

価格は地域およびストアにより異なります。最新の価格はアプリ内およびストア上の表示をご確認ください。

会社概要

プログレッシブワークス株式会社

代表：千葉 祥太郎

本社住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD. 6F

URL：https://progressiveworks.co