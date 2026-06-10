Markdown 清書・PDF 出力アプリ「markup」を発表、macOS / iOS 版を先行リリース
プログレッシブワークス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：千葉 祥太郎）は、Markdown 形式の文書を読みやすく整え、PDF として書き出せるアプリ「markup」の macOS / iOS 版をリリースしました。
Markdown は、見出しや箇条書き、リンクなどの構造をテキストで表すことのできる文書形式です。AI とのやりとり、メモ、下書き、技術文書の作成では扱いやすい一方、Markdown 形式のままでは、読み手に渡す資料として見づらく感じられることがあります。markup は、Markdown 形式の文書を読みやすいプレビューで確認し、PDF として書き出すための「清書アプリ」です。AI が生成した文章や日々のメモを、共有・提出しやすい文書として仕上げることを支援します。
主な特徴は次の 3 点です。
- 端末内で処理: Markdown、ファイル名、図表定義、数式ソースを外部のレンダリングサーバーへ送信することを前提とせず、端末内でプレビューと PDF 書き出しを行えます。
- 幅広い表現に対応: GitHub Flavored Markdown、コード表示、LaTeX 数式、Mermaid 図、PlantUML による図表など、文書に含まれるさまざまな表現の表示に対応しています。
- 仕上がりを調整可能: フォントやシンタックステーマなどを選択し、用途や読み手に合わせて表示と PDF の体裁を調整できます。
生成 AI や AI エージェントの業務利用が広がるにつれ、処理量や利用料の管理も重要になりつつあります。AI に毎回見栄えのよい成果物まで作らせるのではなく、AI との作業では Markdown 形式で軽く扱い、人間同士で共有・提出する段階で markup によって整える。この分担は、文書の品質とコストのバランスを取る現実的な選択肢です。
一般的な Markdown エディタにもプレビュー機能はありますが、共有・提出に使う PDF を作成する場面では、対応記法や見た目の調整に限界があります。markup は外部送信を前提にしない Privacy by Default の設計で、読み手に渡す前の確認、整形、PDF 書き出しを端末内で完結させます。
markup は技術文書、提案資料、報告資料、レポートなどを中心として Markdown を「書くための形式」から「読ませるための形式」へ整えることを支援します。
提供状況
- macOS / iOS 版: リリース済み
App Store: https://apps.apple.com/app/markup-markdown-previewer/id6764756910
- Android 版: 近日提供予定
今後のロードマップ
- Windows 版の提供
- LaTeX 数式、Mermaid 図、PlantUML による図表のレンダリング品質と互換性の向上
LaTeX 数式、Mermaid 図、PlantUML による図表は、現在一部の表示に対応しています。今後は対応範囲の拡大と表示品質の改善を継続し、より多様な文書を安心して整えられる環境を目指します。
価格・プラン
- Free: GitHub Flavored Markdown、シンタックスハイライト、ダークモード、PDF 書き出し（ウォーターマーク付き）などに対応
- Premium: ウォーターマークなしの PDF 書き出し、ローカルでの数式・図表レンダリング、フォント・シンタックステーマのカスタマイズなどに対応
価格は地域およびストアにより異なります。最新の価格はアプリ内およびストア上の表示をご確認ください。
会社概要
プログレッシブワークス株式会社
代表：千葉 祥太郎
本社住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD. 6F
URL：https://progressiveworks.co