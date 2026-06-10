スタディポケット AI英会話、新機能「英作文添削」を提供開始。「書くこと」を通じて英語表現力を育成

スタディポケット株式会社

スタディポケット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山地 瞭 / 鶴田 浩之）は、学校向け生成AIサービス「スタディポケット」の英語学習サービス「スタディポケット AI英会話」において、新機能「英作文添削」を2026年6月より提供開始いたします。

本機能は、児童生徒が英語で自分の考えを書き、AIによる添削・フィードバックを受けながら、「書くこと」を通じて英語表現力を育てる学習機能です。AI英会話、音読・発音練習、ディクテーション練習に加え、英作文の練習と添削まで同じサービス内で行えるようになることで、児童生徒一人ひとりが、自分の考えを英語で整理し、より伝わる表現へ改善する時間を増やせます。

「英作文添削」では、先生が配信した課題や、AI英会話で話した内容をもとにしたオリジナル英作文に取り組めます。提出後は、AIが文法・語彙・表現・内容のわかりやすさなどを確認し、直すべき点や次に意識したいポイントを提示します。

会話の中では流れてしまいやすい「理由が短い」「具体例が足りない」「文として広がりにくい」といった課題を、書くことで一度整理し、次の会話や発表に活かせる学習体験を目指します。

開発の背景

スタディポケット AI英会話は、学校現場で不足しがちな「英語を話す練習量」を増やすことを目的に開発してきました。AIを相手にすることで、英語が得意な児童生徒だけでなく、間違いを気にして発話しづらい児童生徒も、自分のペースで会話練習に取り組めます。

一方で、AI英会話を授業や家庭学習で活用していく中では、自分の考えを理由や具体例とともに説明する場面で、文が短くなりやすいという課題も見えてきました。

英語で「話す力」を伸ばすには、発話量を増やすだけでなく、自分の考えを整理し、理由や具体例を加えて表現する練習も欠かせません。そこでスタディポケットでは、AI英会話で「話す量」を確保しながら、その中で見つかった課題を「書くこと」で整理するために、英作文添削機能を追加しました。

新機能の概要

「英作文添削」では、児童生徒が英作文を書き、提出後にAIによる一次添削を受けられます。AIは、英文の文法的な誤りだけでなく、語彙の使い方、表現の自然さ、文のつながり、理由や具体例の不足などを確認し、次にどこを直せばよいかをわかりやすく示します。

課題については先生が授業内容や単元目標に合わせて作成・配信することができます。タイトル、お題、語数、提出期限、配信対象クラスなどを設定できるため、授業内の小課題、宿題、定期的なライティング練習、個別フォローなど、目的に応じた運用が可能です。

また、AI英会話のフィードバックやクラス全体の見取りから、英作文課題につなげる導線にも対応しています。会話で見つかった「理由が短い」「具体例が足りない」「because などを使って文を広げたい」といった傾向を、次の英作文課題や授業改善に活かすことができます。

児童生徒向け機能

児童生徒は、先生が配信した英作文課題や、自分のAI英会話のふりかえりから作成したオリジナル英作文に取り組めます。入力中は語数の目安を確認でき、下書き保存にも対応しているため、自分のペースで書き進められます。

また、児童生徒が自分の力で英作文に取り組めるよう、コピー＆ペーストの制限やスペルチェック機能の抑制など、学習活動としての質を保つための工夫も備えています。

提出後は、AIによる添削結果を確認できます。文法やスペルの誤りだけでなく、理由や具体例を足すとより伝わりやすくなる箇所、別の表現に言い換えると自然になる箇所などを確認しながら、次の英作文や会話練習に活かせます。

先生向け機能

先生は、英作文課題を学年・クラス単位で配信できます。お題、語数、提出期限、配信対象を設定し、授業で扱ったテーマやAI英会話で見つかった課題に合わせて、書く練習を設計できます。

管理画面では、提出状況や児童生徒ごとの取り組み状況を確認できます。提出された英文、AIによる修正案・コメント、ルーブリック評価などを確認したうえで、先生自身の評価やコメントを添えて児童生徒に返却できます。

さらに、クラス全体の傾向を見取りながら、次の授業や個別支援につなげることができます。話す練習と書く練習を分断せず、同じ学習テーマの中で往復させることで、英語表現力の定着を支援します。

今後の開発予定

今後は、AI英会話での会話ログやクラス見取り、英作文の添削結果をより自然につなげ、話す・聞く・書く学習を往復できる機能拡張を進める予定です。

たとえば、英作文で because の使い方が弱い児童生徒には、次のAI英会話で理由を足して話す練習を促す、時制の誤りが多いクラスには、過去の出来事を説明する英会話シナリオや英作文課題を提案する、といった学習導線を検討しています。

スタディポケットでは、AI英会話、音読・発音練習、ディクテーション練習、英作文添削を組み合わせることで、学校現場で継続的に使える英語学習環境として、「話す」「聞く」「読む」「書く」を行き来しながら英語表現力を伸ばせるサービスを目指します。

総合的なAI英語学習ソリューションを、公立学校・自治体予算でも導入しやすい価格で

「英作文添削」は、スタディポケット AI英会話 基本プラン（児童生徒一人当たり月額150円・税別、教員分は無償提供）に含まれます。AI英会話、音読・発音練習、ディクテーション練習、英作文添削を組み合わせることで、学校現場で継続しやすい価格のまま、話す力・聞く力・書く力を総合的に支援します。

詳細は公式サービスサイトをご参照ください。

公式サービスサイト：https://studypocket.ai/english(https://studypocket.ai/english)

これまでの「AI英会話」製品展開ならびに関連リリース

生成AIを活用した学校現場で継続的に使える英語学習環境の実現に向けて、「スタディポケット AI英会話」シリーズの機能拡張を進めています。

小学校・中学校・高校のほか、塾・大学・民間教育機関での導入にも対応

- 2025年11月27日生成AIを活用した、次世代の英会話学習サービス「スタディポケット AI英会話」を小中高校向けに2026年4月にリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000049664.html)- 2026年2月4日学校向け生成AI英会話「スタディポケット AI英会話」、一人あたり月額150円（税別）の提供価格を公式決定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000049664.html)- 2026年2月27日スタディポケット AI英会話、新機能「音読・発音練習」を発表。月額150円（税別）で、2026年4月より正式提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000049664.html)- 2026年5月12日リアルタイム対話型AI英会話「AI英会話 LIVE」をEDIX東京2026の体験ブースで初公開(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000049664.html)- 2026年6月3日「ディクテーション練習」を提供開始。話す力の土台となる「聞く力」まで育成。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000049664.html)

多数のご要望を受け、塾・予備校・大学、民間教育機関等にも「スタディポケット AI英会話」のソリューションの導入をご相談いただけます。塾・大学向けの料金については、本プレスリリースで紹介している学校向けプランとは異なるものになります。導入については、個別にご相談ください

データの取り扱いについて

入力された情報は、AIの機械学習には利用されません。当社はISMSに基づくセキュアな環境でデータを保管し、サービスの提供目的以外でデータを扱わず、第三者提供も行いません。

スタディポケット AI英会話について

スタディポケット AI英会話は、2025年度の発表以降、月額150円（税別）～で導入可能、音読・発音練習、より人間と対話しているリアリティを追求した、双方向性の高い対話型「AI英会話 LIVE」など、学校現場で使える英語学習機能を順次拡充しております。

スタディポケットAI英会話 特設サイト :https://studypocket.ai/english

スタディポケットについて

スタディポケットは、教育利用に特化した学校向け生成AIサービスとして、児童生徒の学習支援と、教職員の校務支援の両面から、学校教育における生成AI活用を支援しています。学校現場に合わせた安全な利用環境と、教育活動・校務に活用しやすい機能を提供し、学校教育全体のDX化と新たな学びの可能性を探ってまいります。

【スタディポケット 公式サイト】

https://studypocket.ai

会社概要

【会社名】スタディポケット株式会社

【所在地】〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

【代表者】代表取締役CEO：山地 瞭／代表取締役CPO：鶴田 浩之

【設立】2019年7月

【事業内容】

・生成AIを活用した教育ソフトウェアの開発事業

・校務DXに関する支援事業

・教育サービス事業

【認定/採択】

・文部科学省「学校DX戦略アドバイザー事業」サポート事業者 (生成AI分野)

・経済産業省「未来の教室」令和6年度教育イノベーター支援プログラム（EOL）採択企業

・ISMS国際規格「ISO/IEC 27001:2022」認証取得組織

【会社URL】

https://studypocket.ai