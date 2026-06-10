【無料ウェビナー：6/26開催】中国最新ProAVとイマーシブステージに学ぶ次世代AVシステム ～3tcオンラインセミナー第3弾～

■ 開催の背景

3 temple circus 株式会社

近年、日本のテック・AV業界でも大きな注目を集める「Physical AI（物理AI）」や「イマーシブ（没入型）演出」。巨大な内需とスピード感を持つ中国市場において、これらはもはや未来の概念ではなく、すでに“現場のインフラ”として圧倒的なスケールで社会実装が進行しています。

本ウェビナーでは、2026年4月に北京で開催された「InfoComm China 2026」の現地レポートとして、AIがカメラやLEDウォールなどのハードウェアを直接支配するシステムや、1280チャンネル光伝送に代表される超大規模ルーティングなど、独自の進化を遂げる中国ProAV市場の「現在地」を解説します。

大型サーバーによる制御が印象的な InfoComm China 2026 の様子

さらに、エンターテインメントの最先端を走る中国の「最新イマーシブステージ（演劇）」の現場レポートを交え、物理空間とデジタル技術が融合する空間演出の裏側を紐解きます。

これらを踏まえて、映像・音響・空間制御を大きく変える最新AVシステムを包括し、今後のトレンドを予見します。

グローバル標準を巧みに取り込みながらガラパゴスを超えた強靭な進化を遂げる彼らのソリューションから、私たちが今学ぶべきこととは何でしょうか。次世代のAV設計をリードしたいと願うすべてのクリエイター、ビジネスリーダーに提供する学びのウェビナーです。

■ 開催概要

日時：6/26 (Fri) 11:00-12:00

場所：オンライン（Google Meetで参加）

参加費: 無料（事前登録制・アーカイブ視聴あり）

お申し込み先: 事前登録フォームURL https://forms.gle/TcjLo41pRLrkqM3N6

お問い合わせ: iida@3templecircus.com

※実施日時が近づきましたら、参加用URLをメールにてお知らせいたします。

※その日時は都合が悪いという方も、アーカイブで視聴できますのでぜひご登録ください 。

■ Webinar 解説者

三寺 剛史

3 temple circus inc. 代表

Disguise Japan社長退任後、3 temple circus inc. を創業。国内外のエンターテインメント市場およびイマーシブビジネスの動向に精通。グローバルな視点での市場分析と、体験価値を最大化するためのコンセプトワーク、プロジェクト全体のコーディネートを得意とする。数多くの海外視察やプロジェクトを通じ、最新のエンタメトレンドを日本市場へ最適化して届ける役割を担う。

飯田 厚二

3 temple circus inc. 取締役

ローランド株式会社で開発、製品企画、マーケティング、ブランディングなどを手掛けたのち、Disguise Japan に参画。その後、3 temple circus inc. を共同創業。

映像、音響、ITシステムが高度に融合するマルチメディア演出システムにも精通し、必要な技術的手法選定からシステム実装までを理解し、クリエイティブなアイデアを具現化するテクニカル・ソリューションを提案する。本セミナーでは、その技術的知見から最新施設の裏側を解説する。

■ 主催3 temple circus 株式会社



イマーシブ（没入型）エンターテインメントを含め、マルチメディア演出を得意とするコンサルティング＆コーディネイト・チーム。最先端の事例とテクノロジーをベースに、ラスベガスの「Sphere」に象徴されるような、人々の五感を揺さぶる次世代の体験空間を解説/プロデュースしています。企画立案からテクニカル設計、国内外の最新ソリューションの導入支援まで、没入体験の創出をトータルにサポートし、エンターテインメントの新たな価値を創造していきます。

現在、システム監査の依頼が増加しています。採用予定のシステムが適正か、運用やメンテナンス、将来の拡張性などが考慮されているかを確認し、必要があればシェイプアップや改善をご提案しています。医療での「セカンドオピニオン」的役割でもあり、コストの最適化を行うことで、安心してプロジェクトを進められるというメリットを提供しています。

https://3templecircus.com/





