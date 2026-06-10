AI機能とwebOSを搭載した有機ELゲーミングモニター3モデルを発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、AI機能を搭載したゲーミングモニター「LG UltraGear(TM) AI」シリーズの新モデルとして、44.5インチの「45GX90SB-B」と39インチの「39GX90SB-W」、34インチの「34GX90SB-W」の計3モデルを、2026年7月中旬より順次発売します。

このたび発売する3モデルは、高輝度を実現する技術「マイクロレンズアレイ（MLA）」を採用した有機ELパネルを搭載しています。ピーク輝度1300cd/平方メートル （APL 1.5% 標準値）の高輝度と、有機ELならではの黒表現によって、豊かなコントラストと緻密な色再現を実現。同時に、曲率800Rの曲面型21:9ウルトラワイド画面が視界を包み込むような没入感を生み出します。また、240Hzの高リフレッシュレートと0.03ms（GTG）の高速応答により、素早い動きが求められるFPSゲームでも滑らかな表示が可能です。

さらに、LG独自のwebOSを搭載しており、インターネット接続のみで、NetflixやYouTube、TVerなどのVODアプリを通じた多彩なコンテンツ視聴に加え、「Xbox」や「GeForce NOW」などのクラウドゲーミングにも対応。幅広いエンターテインメント体験を提供します。こうしたエンターテインメント体験を支えるのが、「AI Picture Pro」と「AI Sound Pro」です。AIがコンテンツに応じて映像とサウンドをリアルタイムに最適化し、より没入感の高い視聴体験を実現します。

なお、LG公式オンラインショップでは、本日2026年6月10日（水）より、本モデルを特別価格でお求めいただける予約販売を実施します。詳しくは、製品ページをご確認ください。

左から、「45GX90SB-B」「39GX90SB-W」「34GX90SB-W」

＜発売概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/485_1_8caef9729283dd31cfa75e655468c28e.jpg?v=202606101051 ]

【3モデル共通の特長】

「45GX90SB-B」製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/45gx90sb-b/

「39GX90SB-W」製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/39gx90sb-w/

「34GX90SB-W」製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/34gx90sb-w/

■有機EL｜マイクロレンズアレイ｜解像度3440×1440｜VESA DisplayHDR(TM) True Black 400｜

DCI-P3 98.5%

「マイクロレンズアレイ（MLA）」を採用した有機ELパネルを搭載。ピーク輝度1300cd/平方メートル （APL 1.5% 標準値）の高輝度と､有機ELならではの黒表現によって､余裕のある輝度幅がより繊細な色表現を可能にし、極めてナチュラルで鮮烈な映像を映し出します。また、ディスプレイ業界の標準化団体VESAが策定した「DisplayHDR(TM) True Black 400」の認証を取得しており、黒の再現性の高さが証明されているほか、「DCI-P3」を98.5%カバーする忠実で正確な色表現が特長です。

■21:9ウルトラワイドディスプレイ｜800R曲面型

曲率800Rの曲面型21:9ウルトラワイド画面を採用しているため、横長な画面でも、目のピントを調整することなく画面全体を見渡すことができ、ゲームの世界に没入できます。

また、アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比であるため、全画面で映画鑑賞すれば、画面いっぱいに鮮やかな色合いで表示される作品をお楽しみいただけます。

「45GX90SB-B」

■応答速度0.03ms（GTG）｜リフレッシュレート240Hz

バックライトを使用せず、画素の一つ一つが自ら発光する有機ELパネルならではの高速な応答速度0.03ms(GTG)により、モーションブラー（ぼやけ､ブレ）を感じさせない映像を実現。リフレッシュレートは240Hzに対応し、動きの速いシーンでも残像感を抑え、なめらかでクリアに表示します。

■NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible｜AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジー｜VESA certified AdaptiveSync

画面のティアリング（画面のズレ）やスタッタリング（カクつき）を軽減するVRR（可変リフレッシュレート)に対応。「NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible」と「AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジー」はもちろん、高リフレッシュレートと低遅延を実現したゲーム向けディスプレイとしての認証「VESA AdaptiveSync Display」も取得しています。

■webOS搭載

LG独自のwebOSを搭載しているため、インターネットに接続することで、PCやスマホなどの外部機器に接続しなくてもWebブラウジングが可能なほか、YouTubeをはじめとする600以上のVODアプリを通じて、世界中の映画やドラマ、スポーツ、ゲーム配信などのストリーミングコンテンツを視聴できます。

■AI Picture Pro｜AI Sound Pro

映像最適化技術「AI Picture Pro」は、低解像度の映像を高精細に補完するAI Super Upscalingや、映像内のオブジェクトの明るさと細部表現を整えるDynamic Tone Mapping Proにより、コンテンツの種類やシーンを解析しながらリアルタイムに画質を最適化します。

一方、サウンドを最適化する「AI Sound Pro」は、AIが臨場感あふれるバーチャル11.1.2chの立体的なサウンドに変換。迫力あるサウンドで、コンテンツへの臨場感を高めます。

■スピーカー内蔵｜USB Type-C(TM)（USB PD最大65W）

「45GX90SB-B」は7W＋7W、「39GX90SB-W」と「34GX90SB-W」は5W＋5Wのステレオスピーカーを内蔵。迫力あるサウンドに加え、前述の「AI Sound Pro」をONにすれば、一層の没入感を演出します。また、4極ヘッドフォン出力にも対応しているため、ヘッドセット接続も簡単です。

また、ディスプレイ出力、データ転送、最大65Wの給電をケーブル1本で担うUSB Type-C端子を搭載。複数のケーブルを必要としないシンプルな接続により、洗練されたミニマルなデスク環境を構築できます。

【法人のお客様お問い合わせ先（IT製品）】

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

IT製品 法人営業窓口

Email：jpn-it-sales@lge.com

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。テレビ、モニター、ノートパソコン、

ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、衣類乾燥除湿器の販売、

デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。