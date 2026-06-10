「SN repair フレグランスオイル」が新登場。補修しながら香りを纏う新体験を提案。楽天市場43冠達成のヘアケアブランド「SN repair」より2026年6月12日発売。

株式会社ネオグラフィック

株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）は、新事業としてビューティー市場へ参入したヘアケアブランド「SN repair（スン リペア）」の新商品として、フレグランスオイル4種を2026年6月12日（金）より楽天市場にて先行発売いたします。シャンプー・トリートメントラインに続く第2弾として、「補修しながら、香りを纏う」をコンセプトにした新しいヘアオイルを提案します。

Development Story

SN repairは、プロフェッショナル向けヘアケアを長年手掛けてきた老舗メーカーとの共同開発により誕生したヘアケアブランドです。

朝はヘアオイルで髪を整えても、時間の経過とともに気になるオイル特有のにおい。

パサつきを抑えるためにオイルを重ねれば重たくなり、香水を髪につければ乾燥が気になる。

髪の補修も、香りも、どちらも妥協したくない。

そんな想いから開発がスタートしました。

目指したのは、スタイリング・フレグランス・補修保湿の3役を1本で叶える新しいヘアオイル。

ヘアケアブランドとして培ってきた補修技術とフレグランス発想を融合し、試作を重ねて誕生したのが「SN repair フレグランスオイル」です。

「補修しながら、香りを纏う。」

髪が揺れるたびに香りが広がり、ダメージを補修しながら美しいツヤ髪へ導く。

Key Features

POINT 1｜香水のように移り変わる、長時間続く香り

独自の香料設計により、トップノートからミドルノート、ラストノートへと美しく変化する香りを実現。時間が経ってもオイル特有のにおいに変化しにくく、上質な香りが長時間続きます。



POINT 2｜6種の100%天然植物オイル配合。軽やかなツヤとまとまりを演出

アルガニアスピノサ核油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、マカデミア種子油、ゴマ種子油、サフラワー油の6種の100％天然植物オイルを配合。

髪一本一本をうるおいで包み込みながら、重たくなりすぎない自然なまとまりとツヤ感を演出します。

POINT 3｜CMC類似補修成分*¹配合。スタイリングしながら補修ケア

CMC類似補修成分*¹がダメージにより失われた脂質を補い、毛髪内部を補修。さらに浸透型コラーゲンなどの補修成分*²が髪にうるおいと柔軟性を与えます。

スタイリングの仕上げとして使用するだけで、日中も補修ケアを続けられるフレグランスオイルです。

POINT 4｜まざまなシーンで使いやすいマルチユースオイル*³

スタイリング、フレグランス、髪の保湿と補修を1本で叶えるマルチユースオイル。

朝のスタイリングの仕上げはもちろん、外出前の香りづけや日中のパサつきケアなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。また、自然由来95.5％で、毎日のヘアケアに心地よく取り入れられる処方に。

＊1 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）(補修成分)

＊2 イソステアロイル加水分解コラーゲン、イソステアリン酸(補修成分)

＊3 スタイリング、フレグランス、髪の保湿・補修ができるヘアオイルのこと

Fragrance Lineup

SN repairフレグランスオイルは4つの香りからお選びいただけます。

Brand Concept

White Dew― ホワイトデュー ー 朝の陽だまりの中で目覚める温もりを重ねた、清潔感と心地よさをもたらす香りPear Mist― ペアミストー みずみずしい洋梨の甘さがふわりと広がり、髪に清らかな余韻を残す香り。Muse Pink― ミューズピンクー ふっと心がほどけるような、淡くやさしい余白。幸福感がそっと寄り添う香り。Silent Tree― サイレントツリーー 森の静けさが深く満ちていく深呼吸したくなるような木々の香り。

美の構造を整える。

美しさは生まれる リペア・サイエンス。



年齢による変化は、劣化ではなく「構造のゆるみ」。

SN repairは、内側からの「構造の補修（Repair）」。

目指したのは、自宅で完結するプロフェッショナル・クオリティ。

サロン帰りのような感動が、365日、続く。

昨日よりも強くて美しい、私へ。

Product Information

商品名：SN repair フレグランスオイル

種類：White Dew / Pear Mist / Muse Pink / Silent Tree

容量：100mL

価格： 4,400円（税込）

発売日：2026年6月12日

SN repair 公式HP/SNS

・SN repair楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/snrepair/

・Instagram：https://www.instagram.com/snrepair_official/

・X：https://x.com/snrepair_

・TikTok：https://www.tiktok.com/@snrepair_

会社概要

【株式会社ネオグラフィック】

設立 ：2006年8月

代表取締役社長 ：工藤 正樹

本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F

事業内容 ：Eコマース事業・製造・小売事業

ホームページ：https://neographic.jp/