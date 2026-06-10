「車いすレンタルサービスbyベビカル」福祉用具貸与事業所から車いすをレンタルできるサービスを開始します!～サービスを全国に拡大し、自費レンタルのプラットフォームを目指します～

株式会社ジェイアール東日本企画

〇株式会社ジェイアール東日本企画は、予約ができ、外出先でも利用可能な車いすのレンタルサービス「車いすレンタルサービスbyベビカル」の普及拡大に努めています。この度、お出かけにサポートを必要とされている方が、福祉用具貸与事業所から手軽に利用できる車いすのレンタルサービスを、6月12日より開始いたします。

〇この取り組みを推進していくため、株式会社ジェイアール東日本企画とマックス株式会社及び株式会社カワムラサイクルは連携し、車いすをレンタルできる環境づくりの拡大を目指します。

〇今後も、車いすレンタルが可能な場所の拡大をはじめ、お出かけにサポートを必要とされるすべてのお客さまが、より自由に、安心して外出できる社会の実現に取り組んでまいります。

１．概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/41458/table/633_1_25409b3f8abc3610ab1e277af59ae512.jpg?v=202606100351 ]

※1 予告なく休業・変更・休止する場合があります。あらかじめご了承ください。

予約は、2026年6月10日(水)14時から受け付けます。

※2 ベビカルの利用には、WEBサイト（https://babycal-jre.com/）/アプリからの会員登録が必要です。

介添えのお客さまが会員登録をお願いいたします。決済は、クレジットカードによるWEB決済になります。

〈導入箇所〉

ジャック福祉用具ステーション

兵庫県洲本市下内膳202-3

地域にお住まいの方や淡路島観光のお客さまから介護保険適用外(自費)での車いすレンタルのご要望をいただくことがあり、サービスを展開することといたしました。当社は、訪問看護・介護、リハビリ、介護相談など複数の事業を展開し、“トータルサポート”できる環境を強みとしています。安心と信頼のサービスで、より豊かな生活をサポートいたします。

２．車いすについて

カワムラサイクル製 介助用車いすWAVITRoo（ウェイビットルー）

耐荷重：100kg（積載物含む）

特 徴：

・独自のシーティングシステム（ラビックサポート）により、長時間座り続けても疲れにくい車いす

・コンパクト設計で、人混みや狭い通路もスムーズに操作可能

・でこぼこ道でもパンクの心配がないノーパンク車輪

３．サービスの特長

車いすの自費レンタルは、これまで福祉用具貸与事業所ごとの個別対応が中心であり、電話対応や在庫管理、来店時間の調整、料金設定など、事業所側の運用負担が大きいという課題がありました。一方で、お客さまにとっても、利用までの手続きや料金体系が分かりづらいといった課題がありました。

本サービスでは、お客さまは最短1時間から最大7日間まで、必要な期間・場所で車いすを予約することができます。介護保険が適用される方は従来どおり保険レンタルをご利用いただきつつ、介護保険の対象外の方や、要介護認定前の方、旅行や一時的な外出で利用したい方にも、気軽に車いすを体験・利用していただける仕組みを提供します。これにより、外出や旅行時の不安を軽減し、計画的で安心な移動をサポートします。

また、福祉用具貸与事業所においては、予約・決済といった煩雑な手続きをWEB上で一元管理できるため、事業所側のオペレーション負担を軽減しながら、自費レンタルの新たな需要にも対応することが可能となります。

＜加盟店募集＞

本取り組みにご参画いただける福祉用具貸与事業者さまを募集しています。



本取り組みへの参画をご希望の事業者さまは、こちらからお問い合わせください｜マックス株式会社

https://www.max-ltd.co.jp/toiawase/newbiz/

■マックス株式会社・株式会社カワムラサイクルについて

マックスは「世界中の暮らしや仕事をもっと楽に、楽しくする」というコーポレートビジョンのもと、徹底した現場主義・顧客主義でお客様のニーズに応え、社会の変化を捉えるとともに、世の中にない製品を創出・普及させることで、新たな市場を生み出し、ナンバーワン・オンリーワンを確立しています。

◆マックス株式会社 概要

事業内容：ホッチキスなどの事務機器、釘打機・鉄筋結束機などの建築・建設工具の製造・販売。

WEBサイト：https://www.max-ltd.co.jp/



◆株式会社カワムラサイクル 概要 （マックス株式会社の連結子会社）

事業内容：車いす、その他福祉用品の製造・販売。

WEBサイト：https://www.kawamura-cycle.co.jp/

■ベビカルについて

「もっと気軽に外出できる社会を！」をコンセプトに、子育て世帯やサポートを必要とされている方々が気軽に外出できる社会の実現を目的とした、外出先でも便利に利用できる予約可能なベビーカー・車いすのレンタルサービスです。観光や旅行の際はもちろん、お買い物やランチなど短時間でも気軽にご利用いただけます。

WEBサイト：https://babycal-jre.com

※「WAVIT」「Roo」は株式会社カワムラサイクルの登録商標です。