立川市役所等の窓口・電話受付時間が変わります

立川市役所

より質の高い市民サービスを提供するため、窓口・電話受付時間を変更します。

受付時間を変更することで業務の見直しや課題の検討を行う時間を確保し、手続きの分かりやすさ効率性の向上を図るとともに、より丁寧な窓口対応につなげていきます。

ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

◆実施時期

令和８年11月11日（水曜日）から

◆対象施設

・本庁舎

・窓口サービスセンター

・子育て支援・保健センター_はぐくるりん（行政窓口のみ）

・子ども未来センター（行政窓口のみ）

●本庁舎、子育て支援・保健センター、子ども未来センターの窓口受付時間

【変更後】９時00分～16時00分

【変更前】８時30分～17時00分

●窓口サービスセンターの窓口受付時間

<窓口受付時間・平日>

【変更後】火曜・木曜９時00分～19時00分 / 月曜・水曜・金曜９時00分～16時30分

【変更前】月曜～金曜 ８時30分～20時00分）

<窓口受付時間・休日>

【変更後】第２・第４土曜日およびその翌日の日曜日 ９時00分～16時00分

【変更前】土曜・日曜 ８時30分～17時00分

＜窓口サービスセンターの土日開庁例＞

◆代表電話受付時間

【変更後】９時00分～16時00分

上記時間以外については、自動音声ガイダンスにより受付時間外であることをお知らせします。

緊急の場合は自動音声ガイダンス終了後に宿直員等が応答します。

【変更前】８時30分～17時00分

◆問い合わせ

立川市市長公室改革推進課 野口 康浩

TEL０４２-５２３-２１１１ 内線２７０１