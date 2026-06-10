【そごう横浜店】第39回　宮城県の物産と観光展

株式会社そごう・西武

会期：２０２６年６月１７日(水)～２２日(月)

会場：そごう横浜店８階=催会場 ※最終日は午後５時閉場

※イートインコーナーのラストオーダーは、各日閉場の３０分前まで。

宮城の魅力を存分にご紹介する「宮城県の物産と観光展」。会場には、仙台牛や金華鯖、あわび、牡蠣、牛たん、笹かまぼこ、ずんだなど、宮城が誇る代表的な味覚をはじめ、銘菓・スイーツ・惣菜まで、多彩なグルメが勢ぞろい。さらに工芸品では、伝統を受け継ぐ宮城の職人技が光る商品をご紹介します。本年は、食品・工芸品を合わせ約３５店舗出店し、地域の魅力を発信してまいります。

※リリースの画像はイメージ、表示価格は税込みです。

※宮城県産以外の原材料を使用している商品もございます。

宮城が誇る極み味

金華山沖で獲れた脂ののった 真鯖の寿司。

◆［石巻市］本田水産

／金華鯖寿司 合い盛り (炙り〆鯖４貫、

燻製〆鯖４貫、計８貫入、１折)

３，２４０円 ＜実演＞

A５和牛を２つの味わいで楽しめるお弁当。

◆[仙台市]肉のいとう

／仙台牛 ロースト仕立て・すき焼き 食べ比べ弁当 (１折) ２，７００円 ＜実演＞

三陸産のあわびをはじめ、豪華海鮮を一折で堪能。

◆[富谷市]綱地島屋

／三陸産アワビ弁当(１折) ８，９６４円

［各日限定２０折］ ＜実演＞

仙台名物を詰め込んだ１杯。

◆［仙台市］牛たん料理 閣

／仙台ぜいたく丼(１食) １，９８０円

(牛たん：アメリカ産または

オーストラリア産、仙台市にて加工）

【そごう横浜店限定販売】

＜イートイン＞

牡蠣フライ１個に牡蠣が２粒入った BIGサイズ。

◆［松島町］牡蠣専門店 かき松島こうは

／BIGなカキフライ(１００gあたり) ８６４円

＜実演＞

プリプリとした歯ごたえとほんのりとした甘さ。磯の香りただよう上品な味わい。

◆[石巻市]白謙かまぼこ店

／極上笹かまぼこ (１枚) ２３８円

宮城県産「みやこがね」もち米を使用。素材の持つ旨味、色合いをいかした一品です。

◆[名取市]甘仙堂

／ずんだ餅(５個入) ７５６円 ＜実演＞

おいしさギュっとひと折に

◆ [仙台市]仙台味乃吉／女川サーモン焼はらこめし (１折) １，７８２円 ＜実演＞

◆ [仙台市]仙台味乃吉／厚切り牛たんと宮城名物まるごと弁当 (１折) ２，９１６円 ＜実演＞

(牛たん：ニュージーランド産、仙台市にて加工）

◆［仙台市］牛たん料理 閣／仙台ぜいたく弁当（１折）２，９８０円 ［各日限定８０折］＜実演＞

（牛たん：アメリカ産またはオーストラリア産、仙台市にて加工）

仙台味乃吉仙台味乃吉牛たん料理 閣

◆［岩沼市］利久／牛たん贅沢弁当（１折） １，９８０円 ＜実演＞

（牛たん：アメリカ産またはオーストラリア産、宮城県内にて加工）

◆［南三陸町］歌津小太郎／歌津弁当(１折) ２，４８４円 ＜実演＞

◆［七ヶ浜町］海苔レストランSEASAW／伊達な北限のりシラス丼 (１折) １，４０４円 ＜実演＞

心ほどける名物スイーツ

利久歌津小太郎海苔レストランSEASAW

◆ [仙台市]ずんだ茶寮／すんだシェイク (１杯) ５３１円 ＜実演＞

◆［仙台市］菓匠三全／萩の月(５個入、簡易箱) １，１０７円

◆ 宮城ふるさとプラザ／喜久福４種詰合せ (各１個、計４個入) ６５１円

ずんだ茶寮菓匠三全宮城ふるさとプラザ

◆ [山元町] 田所食品／シャインマスカットスムージー(１杯) ７００円 ＜実演＞

◆ [南三陸町] オーイング菓子工房Ｒｙｏ／

１.焼き立てお山のマドレーヌ（１個）３３５円

２.冷やしチョコがけお山のマドレーヌ（１個） ４１０円 ＜実演＞

◆［仙台市］白松がモナカ本舗／白松がモナカ 小型

(大納言３個、白いんげん３個、胡麻４個、計１０個入、１箱) １，８０１円

田所食品オーイング菓子工房Ｒｙｏ白松がモナカ本舗

◆ [岩沼市]noodleshop arakawa／鴨だし味噌ラーメン(１杯) １，３５１円 ＜イートイン＞

◆ [塩竃市] 橋本蒲鉾店／手焼き笹かまぼこ(1枚) ３０３円

◆［気仙沼市］かに物語／かにビスク(冷凍、１８０g) ７５６円

◆［仙台市］太田とうふ店／三角油揚げ (２枚入、１袋) ８６４円 ＜実演＞

◆［気仙沼市］鼎が浦商店／牡蠣オリーブオイル漬 (１００ｇ) １，６２０円

◆［女川町］いかや／さんま丸干し(４尾) １，３５０円

◆［美里町］大地フーズ/いわしハンバーグ(８枚入) １，２９６円

◆ [栗原市] いちじょう/南蛮漬各種(１００ｇ) ３９０円から ＜実演＞

◆［仙台市］松澤蒲鉾店／半熟ばくだん (１個) ４３２円 ＜実演＞

◆［名取市］みうらや/仙台味噌から揚げ(１００ｇ) ５９４円 ＜実演＞

◆ [仙台市] かまぼこの鐘崎／笹かまぼこ大漁旗 （１枚） ３３１円

◆［大崎市］もちべえ/ずんだ餅(６個入) ９７２円

◆ [山元町] 田所食品／山ぶどう原液 (６００ml、１本) ２，４８４円 ［限定１００本］

noodleshop arakawa＜イートイン＞かに物語太田とうふ店鼎が浦商店松澤蒲鉾店もちべえ

６月１７日(水)・６月２０日(土) ２日間限り 限定販売 ＜整理券対象＞

◆[仙台市]メゾン シーラカンス

／シーラカンス モナカ簡易箱６個入(１箱) ２，３５１円 [各日限定５００箱]

※お一人さま２箱まで。

メゾン シーラカンス

[整理券配付]

●整列場所 ：地下2階正面入口（時計下）

●整理券配付時間 ：午前9時30分～45分

※整列状況により早まる場合がございます。

※午前10時以降は8階催会場＝シーラカンス モナカ売場にて配付いたします。

※整理券配付は、なくなり次第終了となります。

匠の技が光る伝統工芸品（一例）

◆[仙台市]木のおもちゃ いつき／金鈴のシマエナガ

(木製、約幅５.０×高さ５.０×奥行３.０ｃｍ) ３，３００円

◆[石巻市]吉村正一商店／くじら歯ブローチ兼用ペンダント

(約タテ４.０×ヨコ３.５ｃｍ) ５２，８００円 ［限定２点］

◆［仙台市］つつみのおひなっこや／堤人形 鯛猫（小）

(約幅１３.８×高さ７.０×奥行６.５ｃｍ) ６，６００円

木のおもちゃ いつき吉村正一商店つつみのおひなっこや