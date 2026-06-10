【そごう横浜店】第39回 宮城県の物産と観光展
会期：２０２６年６月１７日(水)～２２日(月)
会場：そごう横浜店８階=催会場 ※最終日は午後５時閉場
※イートインコーナーのラストオーダーは、各日閉場の３０分前まで。
宮城の魅力を存分にご紹介する「宮城県の物産と観光展」。会場には、仙台牛や金華鯖、あわび、牡蠣、牛たん、笹かまぼこ、ずんだなど、宮城が誇る代表的な味覚をはじめ、銘菓・スイーツ・惣菜まで、多彩なグルメが勢ぞろい。さらに工芸品では、伝統を受け継ぐ宮城の職人技が光る商品をご紹介します。本年は、食品・工芸品を合わせ約３５店舗出店し、地域の魅力を発信してまいります。
※リリースの画像はイメージ、表示価格は税込みです。
※宮城県産以外の原材料を使用している商品もございます。
宮城が誇る極み味
金華山沖で獲れた脂ののった 真鯖の寿司。
◆［石巻市］本田水産
／金華鯖寿司 合い盛り (炙り〆鯖４貫、
燻製〆鯖４貫、計８貫入、１折)
３，２４０円 ＜実演＞
A５和牛を２つの味わいで楽しめるお弁当。
◆[仙台市]肉のいとう
／仙台牛 ロースト仕立て・すき焼き 食べ比べ弁当 (１折) ２，７００円 ＜実演＞
三陸産のあわびをはじめ、豪華海鮮を一折で堪能。
◆[富谷市]綱地島屋
／三陸産アワビ弁当(１折) ８，９６４円
［各日限定２０折］ ＜実演＞
仙台名物を詰め込んだ１杯。
◆［仙台市］牛たん料理 閣
／仙台ぜいたく丼(１食) １，９８０円
(牛たん：アメリカ産または
オーストラリア産、仙台市にて加工）
【そごう横浜店限定販売】
＜イートイン＞
牡蠣フライ１個に牡蠣が２粒入った BIGサイズ。
◆［松島町］牡蠣専門店 かき松島こうは
／BIGなカキフライ(１００gあたり) ８６４円
＜実演＞
プリプリとした歯ごたえとほんのりとした甘さ。磯の香りただよう上品な味わい。
◆[石巻市]白謙かまぼこ店
／極上笹かまぼこ (１枚) ２３８円
宮城県産「みやこがね」もち米を使用。素材の持つ旨味、色合いをいかした一品です。
◆[名取市]甘仙堂
／ずんだ餅(５個入) ７５６円 ＜実演＞
おいしさギュっとひと折に
◆ [仙台市]仙台味乃吉／女川サーモン焼はらこめし (１折) １，７８２円 ＜実演＞
◆ [仙台市]仙台味乃吉／厚切り牛たんと宮城名物まるごと弁当 (１折) ２，９１６円 ＜実演＞
(牛たん：ニュージーランド産、仙台市にて加工）
◆［仙台市］牛たん料理 閣／仙台ぜいたく弁当（１折）２，９８０円 ［各日限定８０折］＜実演＞
（牛たん：アメリカ産またはオーストラリア産、仙台市にて加工）
仙台味乃吉
仙台味乃吉
牛たん料理 閣
◆［岩沼市］利久／牛たん贅沢弁当（１折） １，９８０円 ＜実演＞
（牛たん：アメリカ産またはオーストラリア産、宮城県内にて加工）
◆［南三陸町］歌津小太郎／歌津弁当(１折) ２，４８４円 ＜実演＞
◆［七ヶ浜町］海苔レストランSEASAW／伊達な北限のりシラス丼 (１折) １，４０４円 ＜実演＞
利久
歌津小太郎
海苔レストランSEASAW
心ほどける名物スイーツ
◆ [仙台市]ずんだ茶寮／すんだシェイク (１杯) ５３１円 ＜実演＞
◆［仙台市］菓匠三全／萩の月(５個入、簡易箱) １，１０７円
◆ 宮城ふるさとプラザ／喜久福４種詰合せ (各１個、計４個入) ６５１円
ずんだ茶寮
菓匠三全
宮城ふるさとプラザ
◆ [山元町] 田所食品／シャインマスカットスムージー(１杯) ７００円 ＜実演＞
◆ [南三陸町] オーイング菓子工房Ｒｙｏ／
１.焼き立てお山のマドレーヌ（１個）３３５円
２.冷やしチョコがけお山のマドレーヌ（１個） ４１０円 ＜実演＞
◆［仙台市］白松がモナカ本舗／白松がモナカ 小型
(大納言３個、白いんげん３個、胡麻４個、計１０個入、１箱) １，８０１円
田所食品
オーイング菓子工房Ｒｙｏ
白松がモナカ本舗
◆ [岩沼市]noodleshop arakawa／鴨だし味噌ラーメン(１杯) １，３５１円 ＜イートイン＞
◆ [塩竃市] 橋本蒲鉾店／手焼き笹かまぼこ(1枚) ３０３円
◆［気仙沼市］かに物語／かにビスク(冷凍、１８０g) ７５６円
◆［仙台市］太田とうふ店／三角油揚げ (２枚入、１袋) ８６４円 ＜実演＞
◆［気仙沼市］鼎が浦商店／牡蠣オリーブオイル漬 (１００ｇ) １，６２０円
◆［女川町］いかや／さんま丸干し(４尾) １，３５０円
◆［美里町］大地フーズ/いわしハンバーグ(８枚入) １，２９６円
◆ [栗原市] いちじょう/南蛮漬各種(１００ｇ) ３９０円から ＜実演＞
◆［仙台市］松澤蒲鉾店／半熟ばくだん (１個) ４３２円 ＜実演＞
◆［名取市］みうらや/仙台味噌から揚げ(１００ｇ) ５９４円 ＜実演＞
◆ [仙台市] かまぼこの鐘崎／笹かまぼこ大漁旗 （１枚） ３３１円
◆［大崎市］もちべえ/ずんだ餅(６個入) ９７２円
◆ [山元町] 田所食品／山ぶどう原液 (６００ml、１本) ２，４８４円 ［限定１００本］
noodleshop arakawa＜イートイン＞
かに物語
太田とうふ店
鼎が浦商店
松澤蒲鉾店
もちべえ
６月１７日(水)・６月２０日(土) ２日間限り 限定販売 ＜整理券対象＞
◆[仙台市]メゾン シーラカンス
／シーラカンス モナカ簡易箱６個入(１箱) ２，３５１円 [各日限定５００箱]
※お一人さま２箱まで。
メゾン シーラカンス
[整理券配付]
●整列場所 ：地下2階正面入口（時計下）
●整理券配付時間 ：午前9時30分～45分
※整列状況により早まる場合がございます。
※午前10時以降は8階催会場＝シーラカンス モナカ売場にて配付いたします。
※整理券配付は、なくなり次第終了となります。
匠の技が光る伝統工芸品（一例）
◆[仙台市]木のおもちゃ いつき／金鈴のシマエナガ
(木製、約幅５.０×高さ５.０×奥行３.０ｃｍ) ３，３００円
◆[石巻市]吉村正一商店／くじら歯ブローチ兼用ペンダント
(約タテ４.０×ヨコ３.５ｃｍ) ５２，８００円 ［限定２点］
◆［仙台市］つつみのおひなっこや／堤人形 鯛猫（小）
(約幅１３.８×高さ７.０×奥行６.５ｃｍ) ６，６００円
木のおもちゃ いつき
吉村正一商店
つつみのおひなっこや