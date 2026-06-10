【そごう横浜店】第39回　宮城県の物産と観光展

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株式会社そごう・西武

会期：２０２６年６月１７日(水)～２２日(月)


会場：そごう横浜店８階=催会場　　※最終日は午後５時閉場


※イートインコーナーのラストオーダーは、各日閉場の３０分前まで。






宮城の魅力を存分にご紹介する「宮城県の物産と観光展」。会場には、仙台牛や金華鯖、あわび、牡蠣、牛たん、笹かまぼこ、ずんだなど、宮城が誇る代表的な味覚をはじめ、銘菓・スイーツ・惣菜まで、多彩なグルメが勢ぞろい。さらに工芸品では、伝統を受け継ぐ宮城の職人技が光る商品をご紹介します。本年は、食品・工芸品を合わせ約３５店舗出店し、地域の魅力を発信してまいります。


※リリースの画像はイメージ、表示価格は税込みです。


※宮城県産以外の原材料を使用している商品もございます。



宮城が誇る極み味


金華山沖で獲れた脂ののった　　　　真鯖の寿司。

◆［石巻市］本田水産


　／金華鯖寿司　合い盛り　(炙り〆鯖４貫、


　燻製〆鯖４貫、計８貫入、１折)　


　３，２４０円　　＜実演＞　






A５和牛を２つの味わいで楽しめるお弁当。

◆[仙台市]肉のいとう


／仙台牛 ロースト仕立て・すき焼き 食べ比べ弁当 (１折)　２，７００円 ＜実演＞


　






三陸産のあわびをはじめ、豪華海鮮を一折で堪能。

◆[富谷市]綱地島屋


／三陸産アワビ弁当(１折)　８，９６４円　


［各日限定２０折］　　＜実演＞　






仙台名物を詰め込んだ１杯。

◆［仙台市］牛たん料理　閣


／仙台ぜいたく丼(１食) １，９８０円


(牛たん：アメリカ産または


オーストラリア産、仙台市にて加工）


【そごう横浜店限定販売】　


　＜イートイン＞





牡蠣フライ１個に牡蠣が２粒入った　BIGサイズ。

◆［松島町］牡蠣専門店　かき松島こうは


　／BIGなカキフライ(１００gあたり)　８６４円　


　　＜実演＞






プリプリとした歯ごたえとほんのりとした甘さ。磯の香りただよう上品な味わい。

◆[石巻市]白謙かまぼこ店


／極上笹かまぼこ　(１枚)　２３８円






宮城県産「みやこがね」もち米を使用。素材の持つ旨味、色合いをいかした一品です。

◆[名取市]甘仙堂


／ずんだ餅(５個入)　７５６円　＜実演＞　






おいしさギュっとひと折に

◆ [仙台市]仙台味乃吉／女川サーモン焼はらこめし (１折)　１，７８２円 ＜実演＞　


◆ [仙台市]仙台味乃吉／厚切り牛たんと宮城名物まるごと弁当 (１折)　２，９１６円 ＜実演＞


　 (牛たん：ニュージーランド産、仙台市にて加工）


◆［仙台市］牛たん料理　閣／仙台ぜいたく弁当（１折）２，９８０円　［各日限定８０折］＜実演＞　


　（牛たん：アメリカ産またはオーストラリア産、仙台市にて加工）



仙台味乃吉

仙台味乃吉

牛たん料理　閣


◆［岩沼市］利久／牛たん贅沢弁当（１折）　１，９８０円　＜実演＞　


　（牛たん：アメリカ産またはオーストラリア産、宮城県内にて加工）


◆［南三陸町］歌津小太郎／歌津弁当(１折) ２，４８４円　＜実演＞　


◆［七ヶ浜町］海苔レストランSEASAW／伊達な北限のりシラス丼 (１折)　１，４０４円　＜実演＞　　



利久

歌津小太郎

海苔レストランSEASAW

心ほどける名物スイーツ

◆ [仙台市]ずんだ茶寮／すんだシェイク (１杯)　５３１円　＜実演＞　　


◆［仙台市］菓匠三全／萩の月(５個入、簡易箱)　１，１０７円


◆ 宮城ふるさとプラザ／喜久福４種詰合せ (各１個、計４個入)　６５１円




ずんだ茶寮

菓匠三全

宮城ふるさとプラザ


◆ [山元町] 田所食品／シャインマスカットスムージー(１杯)　７００円　＜実演＞　


◆ [南三陸町] オーイング菓子工房Ｒｙｏ／


　１.焼き立てお山のマドレーヌ（１個）３３５円


　２.冷やしチョコがけお山のマドレーヌ（１個）　４１０円　＜実演＞


◆［仙台市］白松がモナカ本舗／白松がモナカ 小型


　 (大納言３個、白いんげん３個、胡麻４個、計１０個入、１箱)　１，８０１円　



田所食品

オーイング菓子工房Ｒｙｏ

白松がモナカ本舗


◆ [岩沼市]noodleshop　arakawa／鴨だし味噌ラーメン(１杯)　１，３５１円　＜イートイン＞


◆ [塩竃市] 橋本蒲鉾店／手焼き笹かまぼこ(1枚)　３０３円　


◆［気仙沼市］かに物語／かにビスク(冷凍、１８０g)　７５６円


◆［仙台市］太田とうふ店／三角油揚げ (２枚入、１袋)　８６４円　＜実演＞


◆［気仙沼市］鼎が浦商店／牡蠣オリーブオイル漬　(１００ｇ) １，６２０円　


◆［女川町］いかや／さんま丸干し(４尾)　１，３５０円


◆［美里町］大地フーズ/いわしハンバーグ(８枚入)　１，２９６円


◆ [栗原市] いちじょう/南蛮漬各種(１００ｇ)　３９０円から　＜実演＞　


◆［仙台市］松澤蒲鉾店／半熟ばくだん (１個)　４３２円　＜実演＞　


◆［名取市］みうらや/仙台味噌から揚げ(１００ｇ)　５９４円　＜実演＞　


◆ [仙台市] かまぼこの鐘崎／笹かまぼこ大漁旗　（１枚）　３３１円


◆［大崎市］もちべえ/ずんだ餅(６個入)　９７２円


◆ [山元町]　田所食品／山ぶどう原液 (６００ml、１本)　２，４８４円　［限定１００本］



noodleshop　arakawa＜イートイン＞

かに物語

太田とうふ店


鼎が浦商店

松澤蒲鉾店

もちべえ


６月１７日(水)・６月２０日(土)　２日間限り　限定販売　＜整理券対象＞

◆[仙台市]メゾン　シーラカンス


／シーラカンス　モナカ簡易箱６個入(１箱)　２，３５１円　[各日限定５００箱]


※お一人さま２箱まで。　



メゾン　シーラカンス

[整理券配付]


●整列場所 ：地下2階正面入口（時計下）


●整理券配付時間　：午前9時30分～45分


※整列状況により早まる場合がございます。


※午前10時以降は8階催会場＝シーラカンス モナカ売場にて配付いたします。


※整理券配付は、なくなり次第終了となります。



匠の技が光る伝統工芸品（一例）

◆[仙台市]木のおもちゃ　いつき／金鈴のシマエナガ


　(木製、約幅５.０×高さ５.０×奥行３.０ｃｍ)　　３，３００円


◆[石巻市]吉村正一商店／くじら歯ブローチ兼用ペンダント


　(約タテ４.０×ヨコ３.５ｃｍ)　　５２，８００円　［限定２点］


◆［仙台市］つつみのおひなっこや／堤人形　鯛猫（小）


　(約幅１３.８×高さ７.０×奥行６.５ｃｍ)　　６，６００円



木のおもちゃ　いつき

吉村正一商店

つつみのおひなっこや