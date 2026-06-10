『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』 予約開始記念キャンペーン開催！
『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』の予約開始を記念して、ニンテンドープリペイドカード3,000円分が抽選で10名様に当たるキャンペーンを開催！
参加方法は【公式】「デビル メイ クライ」シリーズXアカウント（@devilmaycry_jp）をフォローして、キャンペーンポストをリポストするだけ。
皆様のご参加をお待ちしております！
■キャンペーン期間
2026年6月10日（水）～ 2026年6月23日（火）23:59まで
■賞品
・ニンテンドープリペイドカード 3,000円分 10名様
※画像はイメージです。
※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。
※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
■参加方法
１.【公式】「デビル メイ クライ」シリーズXアカウント（@devilmaycry_jp(https://x.com/devilmaycry_jp)）をフォロー
２.キャンペーン対象ポストをリポスト
■『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』 予約開始記念キャンペーン公式サイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260610/dmc5dhe-cp/
■商品名：デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション
■対応ハード：Nintendo Switch 2
■CERO レーティング：D（17才以上対象）
■発売予定日：
ダウンロード版 2026年6月23日（火）
パッケージ版 2026年8月28日（金）
■希望小売価格：
ダウンロード版 3,990円（税込）※
パッケージ版 3,990円（税込）
※2026年7月31日（金）までダウンロード版は特別価格2,990円（税込）で販売
■ジャンル：スタイリッシュアクション
■公式サイト：https://www.devilmaycry.com/5dhe/(https://www.devilmaycry.com/5dhe/)
■公式Xアカウント：https://x.com/devilmaycry_jp(https://x.com/devilmaycry_jp)
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