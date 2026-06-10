『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』 予約開始記念キャンペーン開催！

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『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』の予約開始を記念して、ニンテンドープリペイドカード3,000円分が抽選で10名様に当たるキャンペーンを開催！

参加方法は【公式】「デビル メイ クライ」シリーズXアカウント（@devilmaycry_jp）をフォローして、キャンペーンポストをリポストするだけ。

皆様のご参加をお待ちしております！

■キャンペーン期間

2026年6月10日（水）～ 2026年6月23日（火）23:59まで

■賞品

・ニンテンドープリペイドカード 3,000円分 10名様

※画像はイメージです。

※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。

※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■参加方法

１.【公式】「デビル メイ クライ」シリーズXアカウント（@devilmaycry_jp(https://x.com/devilmaycry_jp)）をフォロー

２.キャンペーン対象ポストをリポスト

■『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』 予約開始記念キャンペーン公式サイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260610/dmc5dhe-cp/

■商品名：デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション

■対応ハード：Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：D（17才以上対象）

■発売予定日：

ダウンロード版 2026年6月23日（火）

パッケージ版 2026年8月28日（金）

■希望小売価格：

ダウンロード版 3,990円（税込）※

パッケージ版 3,990円（税込）

※2026年7月31日（金）までダウンロード版は特別価格2,990円（税込）で販売

■ジャンル：スタイリッシュアクション

■公式サイト：https://www.devilmaycry.com/5dhe/(https://www.devilmaycry.com/5dhe/)

■公式Xアカウント：https://x.com/devilmaycry_jp(https://x.com/devilmaycry_jp)

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