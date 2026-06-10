『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』 予約開始記念キャンペーン開催！

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株式会社カプコン


『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』の予約開始を記念して、ニンテンドープリペイドカード3,000円分が抽選で10名様に当たるキャンペーンを開催！　



参加方法は【公式】「デビル メイ クライ」シリーズXアカウント（@devilmaycry_jp）をフォローして、キャンペーンポストをリポストするだけ。　


皆様のご参加をお待ちしております！　



■キャンペーン期間


2026年6月10日（水）～ 2026年6月23日（火）23:59まで



■賞品


・ニンテンドープリペイドカード　3,000円分　10名様




※画像はイメージです。
※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。


※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。



■参加方法


１.【公式】「デビル メイ クライ」シリーズXアカウント（@devilmaycry_jp(https://x.com/devilmaycry_jp)）をフォロー


２.キャンペーン対象ポストをリポスト



■『デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション』 予約開始記念キャンペーン公式サイト


https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260610/dmc5dhe-cp/



■商品名：デビル メイ クライ 5 デビルハンターエディション


■対応ハード：Nintendo Switch 2


■CERO レーティング：D（17才以上対象）


■発売予定日：


ダウンロード版 2026年6月23日（火）


パッケージ版 2026年8月28日（金）　


■希望小売価格：


ダウンロード版 3,990円（税込）※


パッケージ版 3,990円（税込）　


　※2026年7月31日（金）までダウンロード版は特別価格2,990円（税込）で販売


■ジャンル：スタイリッシュアクション


■公式サイト：https://www.devilmaycry.com/5dhe/(https://www.devilmaycry.com/5dhe/)


■公式Xアカウント：https://x.com/devilmaycry_jp(https://x.com/devilmaycry_jp)


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