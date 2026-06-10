【福岡サンパレス ホテル＆ホール】桃尽くしのランチコース『La Peche（ラ・ペッシュ）』を初開催｜全席窓側の展望レストランLAPUTAで楽しむ夏限定フレンチ

株式会社福岡サンパレス

福岡市博多区の福岡サンパレス ホテル＆ホールは、ホテル10階の『展望レストラン LAPUTA（ラピュタ）』にて、2026年7月1日から8月31日まで、桃をテーマにしたフレンチランチ『La Peche（ラ・ペッシュ）』を開催いたします。

La Peche(ラ・ペッシュ) ～桃の誘惑～La Peche？ 桃で“元気”を届ける夏のランチコース

『La Peche(ラ・ペッシュ) ～桃の誘惑～』は、前菜、スープ、メイン料理、デザート、そしてパンに添えるコンフィチュールに至るまで、コース全体で桃の魅力をご堪能いただける特別なランチコースです(コーヒーまたは紅茶、ハーブティー付き)。

夏に心地よい、桃の瑞々しい清涼感と爽やかな香りをたっぷりとお楽しみいただけます。

福岡サンパレス ホテル＆ホール 総料理長・坂本 憲治は、苺尽くしのランチや葡萄尽くしのランチ、映画をテーマにしたディナーなど多彩な企画を手がけてきましたが、桃をテーマにしたコースは今回が初の試みです。

フランスでは、「La Peche」(フランス語で「桃」の意味)に「？」を添えると、“元気？”という挨拶になるそうです。瑞々しい桃は“元気の象徴”とも言われる果物。桃尽くしのランチ「La Peche」で、暑い夏を元気にお過ごしください。

前菜スープ前菜

白桃とモッツァレラ、カラフルトマトのゼリー寄せ カッペリーニとパプリカのソースで

スープ

白桃とキャロットの冷製スープ

メインデザートメイン料理

鹿児島県産タカエビのポワレ オリーブの香り 生ハムと黄桃のリゾット添え

お刺身でも味わえるほど新鮮な鹿児島県産タカエビを、オリーブオイルで風味高く焼き上げ、柑橘の香りをまとわせました。

生ハムと黄桃のリゾットを合わせることで、甘み・塩味・旨味が調和した、夏にふさわしい一皿に仕上げています。

デザート

白桃のコンポート ハイビスカスのジュレ ココナッツアイスクリームを添えて

コンフィチュールLa Peche(ラ・ペッシュ) ～桃の誘惑～ブレッド

白桃のコンフィチュールとフォカッチャ

La Peche(ラ・ペッシュ) ～桃の誘惑～

料金：お一人様 3,900円

提供店舗：展望レストラン LAPUTA（福岡サンパレス ホテル＆ホール 10階）

提供時間：11:30～14:30

開催期間：7月1日(水)～8月31日(月)

定休日：毎週火曜（祝日を除く）

ご予約・お問い合わせ：092-272-1489（9:00～18:30）

※「La Peche(ラ・ペッシュ) ～桃の誘惑～」は、前日の午前中までにご予約をお願いいたします。

ネット予約はこちら :https://www.f-sunpalace.com/restaurant/laputa/laputa_lunch/

ディナーでも、この夏だけの特別なフレンチコースを提供します

総料理長の坂本 憲治が贈る真夏のスペシャリテ「鹿児島県産 タカエビのオリーブオイルのポワレ 生ハムと黄桃のリゾット添え」は、ディナーでもお楽しみいただけます。

『Soiree La Peche（ソワレ・ラ・ペッシュ）』は、タカエビのポワレをメイン料理に据えた、この夏だけの特別なフレンチディナーセミコースです。夜景が広がるホテル最上階のレストランで、とっておきの夏の夜をお過ごしください。

Soiree La Peche（ソワレ・ラ・ペッシュ）

Soiree La Peche（ソワレ・ラ・ペッシュ）

料金：お一人様 6,500円

提供店舗：展望レストラン LAPUTA（福岡サンパレス ホテル＆ホール 10階）

提供時間：17:00～21:00

定休日：毎週火曜（祝日を除く）

ご予約・お問い合わせ：092-272-1489（9:00～18:30）

※「Soiree La Peche（ソワレ・ラ・ペッシュ）」は、前日の午前中までにご予約をお願いいたします。

ネット予約はこちら :https://www.f-sunpalace.com/restaurant/laputa/laputa_lunch/

展望レストラン LAPUTA (ラピュタ)について

展望レストラン LAPUTA

福岡サンパレス ホテル＆ホールの最上階に位置する展望レストラン LAPUTA（ラピュタ）は、福岡の夜景を一望できる全席窓側のフレンチレストランです。記念日のお祝いに人気の、選べるケーキと花束が付いたアニバーサリーコースもご用意しています。

大切な方との特別なディナーはもちろん、カジュアルなディナーやランチまで、さまざまなシーンでご利用いただけるレストランです。



・公式サイト https://www.f-sunpalace.com/restaurant/laputa/

福岡サンパレス ホテル＆ホールについて

福岡サンパレス ホテル＆ホール

福岡市博多区のベイサイドエリアに位置し、九州最大規模を誇るコンサートホールをはじめ、宴会場や会議室、客室、レストランなど充実した設備を備えたホテルです。年間を通してグルメフェアやスイーツフェアを開催しており、幅広いお客様にご利用いただいております。

・公式サイト https://www.f-sunpalace.com

・Instagram https://www.instagram.com/fukuokasunpalace/

【お客さまのお問い合わせ先】

福岡サンパレス ホテル＆ホール 電話：092-272-1489（9:00～18:30）