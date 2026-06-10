「ひなたフェス2026」開催をJR九州も盛り上げます！

九州旅客鉄道株式会社

９月５日（土）、６日（日）に “日本のひなた” 宮崎で開催される「ひなたフェス2026」にあわせて、JR九州も「ひなたフェス2026」を盛り上げる取り組みを実施します！なお、各取り組みにつきましては、後日詳しくお知らせいたします。

（１）コンサート終了後に木花駅から臨時列車を運行します！

運転日 ： 2026年９月５日（土）、６日（日）

運転区間 ： 木花～南宮崎間（宮崎までご利用の際は、お乗り換えとなります。）

運転本数： 12本以上（19時30分以降～）

その他 ： 上記臨時列車は、乗車券のみでご利用になれます。

※詳細な列車の運転時刻は、別途お知らせします。

（２）コンサート終了に合わせ臨時特急列車を運行します！

運転日 ： 2026年９月５日（土）・９月６日（日）

運転区間 : 宮崎（22時頃発）・南宮崎→鹿児島中央（24時頃着）、

宮崎（22時半頃発）→延岡（24時頃着）、

宮崎（23時半頃発）→小倉（翌６時頃着）

発売開始日 ： ご利用日の１か月前の10時から発売開始

（３）宮崎駅 夜間滞在イベントを実施します！

開催日時 : 2026年９月５日（土）23時半頃～６日（日）６時頃まで

2026年９月６日（日）23時半頃～７日（月）６時頃まで

開催場所 : 宮崎駅ホームに停車する特急列車の車内

参加対象者 : 小学生以上が対象です。※18歳未満の方は大人の同伴が必要です。

その他 : 行程、発売日、予約方法については、決定次第お知らせします。

（４）日向市駅が「日向坂46駅」に変わります！

実施期間 : 2026年８月上旬～2026年10月末（予定）

実施内容 : 日向市駅の駅構内・改札内・自動ドア付近を日向坂46のオリジナルデザインで装飾します。

上記以外の企画については、現在検討中です。決まり次第お知らせします。

（５）2026年１月17日より、会場の最寄り駅である「木花駅」でもICカードがご利用可能となりました！

〇注意事項

・ コンサート当日は、会場の最寄り駅である木花駅は大変な混雑が予想されます。スムーズなご乗車と混雑緩和のため、事前のチャージおよびＩＣカードのご利用にご協力をお願いいたします。

・ コンサート終了後に木花駅から宮崎駅方面へ走行する臨時列車は、「木花駅」と「南宮崎駅」のみ停車します（その他の駅では乗降できません）。 宮崎駅へ行かれる際は、南宮崎駅でお乗り換えとなりますのでご注意ください。

・ コンサート終了後は、木花駅を中心に大変な混雑が予想されます。遠方よりお越しのお客さまは早めのご移動をお願いいたします。

・ 多くのお客さまが集中してご利用されるため、当日は日南線を中心に列車の遅れが発生することが想定されます。あらかじめご了承ください。

ひなたフェス2026 特設サイトはこちら :https://www.hinata-fes2026.com/