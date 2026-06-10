東京衡機試験機、豊橋技術科学大学ロボコン同好会「とよはし☆ロボコンズ」のNHK学生ロボコン2026出場を応援

株式会社東京衡機

株式会社東京衡機のグループ会社である株式会社東京衡機試験機がスポンサーとして応援している、豊橋技術科学大学ロボコン同好会「とよはし☆ロボコンズ」が、NHK学生ロボコン2026への出場を決定しました。

豊橋技術科学大学ロボコン同好会「とよはし☆ロボコンズ」ホームページ

NHK学生ロボコン2026は、2026年6月14日（日）に大田区総合体育館で開催される予定です。

「とよはし☆ロボコンズ」は、豊橋技術科学大学の学生を中心に活動するロボコン同好会です。NHK学生ロボコンで通算8回の優勝実績を有するなど、国内外の大会で実績を重ねながら、ロボットの設計・製作・制御・調整に取り組んでいます。

東京衡機試験機は、材料試験機をはじめとする試験・計測機器の開発・製造を通じて、ものづくりや研究開発の現場を支えてきました。

ロボット開発における設計、製作、検証、改善の積み重ねは、当社グループが大切にしている技術への向き合い方にも通じるものです。当社グループは、高い目標に向けて挑戦を続ける学生の皆さまの活動を、ものづくり人材の育成につながる重要な取り組みとして捉えています。

また、2026年シーズンの作業着にはスポンサー企業のロゴが掲載されており、東京衡機試験機のロゴも掲載いただいております。

「とよはし☆ロボコンズ」2026年シーズン作業着スポンサー企業として掲載いただいた東京衡機試験機ロゴ

東京衡機グループ一同、「とよはし☆ロボコンズ」の皆さまが、これまでの活動成果を大会で存分に発揮されることを心より応援しております。

豊橋技術科学大学ロボコン同好会「とよはし☆ロボコンズ」について

「とよはし☆ロボコンズ」は、豊橋技術科学大学の学生で構成されるロボコン同好会です。NHK学生ロボコンでは通算8回の優勝実績を有し、2022年から2024年まで大会史上初となる3連覇を達成しました。また、2023年には日本代表として出場したABUアジア・太平洋ロボコンで優勝するなど、国内外で高い実績を有するロボコンチームです。

会社概要

株式会社東京衡機試験機について

東京衡機試験機は、東京衡機グループの事業会社として、試験機・計測機器の製造・販売ならびに関連サービスを展開しています。材料試験機をはじめとする各種ソリューションを通じ、ものづくり現場や研究開発分野の品質向上と技術発展に貢献しています。

会社名：株式会社東京衡機試験機

代表者：代表取締役社長 小塚 英一郎

本店所在地：神奈川県相模原市緑区三井315番地

営業拠点：東京支店（神奈川県相模原市）、中部支店（愛知県豊橋市）、大阪支店（大阪市）、広島オフィス（広島市）、全国代理店・販売協力店

生産拠点：相模原工場（神奈川県相模原市）、豊橋工場（愛知県豊橋市）

HP：東京衡機試験機(https://shikenki-tksnet.co.jp/)

株式会社東京衡機について

株式会社東京衡機は東京衡機グループの持株会社として、グループ全体の経営戦略の立案・遂行、グループ子会社の統括管理およびサポートを行っています。

会社名：株式会社東京衡機

代表者：代表取締役社長 小塚 英一郎

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町22-14、N.E.SビルN棟５階

HP：東京衡機(https://tk100.jp/)

(https://tutrobo.rm.me.tut.ac.jp/infomation/6991/)

関連リンク

NHK学生ロボコン2026第2次ビデオ審査通過しました！(https://tutrobo.rm.me.tut.ac.jp/infomation/publicrelations/6965/)

2026年シーズンの作業着が完成しました！(https://tutrobo.rm.me.tut.ac.jp/infomation/6991/)