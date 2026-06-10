麻辣湯専門店 バイウェイヌードル「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー店」を6月24日（水）にオープン

株式会社CRISP

カスタムサラダ専門店「クリスプサラダワークス」を60店舗展開する株式会社CRISP（本社：東京都港区、代表取締役：宮野浩史）は、麻辣湯（マーラータン）専門店「バイウェイヌードル」を2026年6月24日（水）に虎ノ門ヒルズ ステーションタワーでオープンします。



おいしいから通っていたら、いつの間にか身体が軽くなっていた。「バイウェイヌードル」は、そんな一杯をお届けする、忙しい大人のための麻辣湯専門店です。バイウェイ（百味）とは中国語で「数えきれないほど無数の味」。無数のカスタマイズから生まれる自分だけの一杯を、ブランド名に込めました。

自家製のスープを始め、麺・トッピング・辛さを自由に組み合わせた「自分だけの一杯」を、最短5分でお届けします。注文はセルフレジかモバイルオーダーアプリ（7月末リリース予定）でさくっと。行列なしで受け取れます。注文・決済・調理を一気通貫でデジタル化したクリスプ独自のDX基盤「クリスプメソッド」をクリスプサラダワークス60店舗で実証し、麻辣湯業態にそのまま展開することで、ランチピーク時でも待ち時間ゼロを実現。都市部で忙しく働くビジネスパーソンのための、タイムパフォーマンスの高い中華の新定番です。

1号店となる「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー店」は、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」直結、銀座線「虎ノ門駅」からも徒歩圏内とアクセス抜群の好立地に位置する「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」の7階に出店します。

・店舗名 バイウェイヌードル 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー店

・オープン日 2026年6月24日（水）

・住所 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 7F

・客席 21席

・営業時間 平日 11:00-22:00

土日祝 11:00-21:00

・SNS instagram.com/baiweinoodle(https://www.instagram.com/baiweinoodle/?next=%2Faccounts%2Fonetap%2F&hl=ja)・note.com/baiweinoodle(https://note.com/baiweinoodle)

■組み合わせは20万通り以上！自分好みのカスタムからこだわりの一杯まで

メニューは、6種類の定番メニューとカスタム麻辣湯の全7商品。どのメニューも、5種類のスープ、4種類の辛さ、3種類の麺、そして22種類の豊富なトッピング（うちスタンダード14種類）から自由にカスタマイズできます。なかでも「カスタム麻辣湯」は、スープ・辛さ・麺・トッピングを組み合わせると20万通り以上のバリエーションが生まれます。スープには特にこだわり10種類以上のスパイスと生薬を調合した薬膳スープを毎日店舗で炊き、自家製の麻辣醤や担々・トムヤムの自家製ペーストをベースにバイウェイオリジナルのスープに仕上げています。茹で鶏やボイルドポークも自家製。毎日通っても飽きない、安心の一杯をお届けします。

バイウェイ麻辣 \1,280ポークの濃厚担々 \1,3805種きのこの痺れ麻辣 \1,480茹で鶏ともち米焼売の薬膳白湯 \1,280茹で鶏の薬膳トムヤムクン \1,380小籠包の四川麻辣 \1,480カスタム麻辣湯 \1,080～■5週間連続！トッピング無料キャンペーンを開催

初めての方には麻辣湯への入口として、麻辣湯好きの方には週替わりのラインナップから「これだ」という一杯を見つける機会として、このキャンペーンを用意しました。オープン日の6月24日（水）から7月31日（金）まで、「スタンダードトッピング1つ無料」となるオープン記念キャンペーンを実施します。週ごとに変わる対象商品を注文すると、スタンダードトッピング14種類の中からお好きな1品を無料で追加できます。看板メニューである「バイウェイ麻辣」「カスタム麻辣湯」は期間中いつでも対象です。

バイウェイヌードル

おいしいから通っていたら、いつの間にか身体が軽くなっていた。バイウェイヌードルは、忙しい大人のための麻辣湯（マーラータン）専門店。肉も野菜も選べる、日常の麺として気楽に通える中華の新定番。6月24日に虎ノ門ヒルズ ステーションタワーに1号店オープン。今後さらなる店舗展開を予定しています。