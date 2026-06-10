シーズナルフェア「Amalfi～Summer feast～」

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（所在地：東京都港区海岸1丁目16番2号、総支配人：宮田 宏之）では、イタリアンダイニング ジリオンにて、7月1日より、南イタリアの夏を満喫するシーズナルフェア「 Amalfi～Summer feast～ 」を夏季限定で提供します。10種類のタパスや生ハムの食べ放題とともに冷たいイタリアンビールが楽しめるビアプランと、旬の食材を一皿ずつ堪能できるシーズナルコースの2スタイルをご用意。また、鮮やかな地中海カラーに包まれた1日2組限定の特別装飾個室で非日常感溢れるひとときをお過ごしいただけます。

南イタリアの夏を一皿ずつ堪能出来るシーズナルコース生ビール2種、イタリアンビール3種飲み放題付きの賑やかなビアプラン

シーズナルコースは、アマルフィのブルームーンをイメージしたLimoneカクテルで爽やかにスタート。アミューズにはズッキーニとグリーンピースのピュレ、冷前菜は旬の桃とブッラータを合わせたインサラータに、仕上げの生ハムを目の前でカッティングをして提供します。パスタは、イカ墨を生地に練りこんだ自家製のタリオリーニ・ネロを、ズワイガニとウニのフレッシュトマトソースで贅沢に仕上げました。

ブッラータチーズと桃のインサラータズッキーニとグリーンピースのピュレと自家製タリオリーニ・ネロ

魚料理には、島根県浜田港で獲れた魚介のアクアパッツァ、肉料理は羊ロース肉をクレピネット焼きでジューシーに仕上げ、旬の夏野菜を添えて提供します。プレデザートにはレモンのグラニテを、デザートはレモンを丸ごと使用した滑らかなポセットで爽やかな余韻とともにコースを締めくくります。

魚介類のアクアパッツァ羊ロース肉と夏野菜のクレピネット焼きレモンを使用した涼やかなデザート

ビアプランは、ご利用シーンに合わせて選べる3つのプランをご用意。南イタリアの陽気なバル文化をイメージし、10種類の彩り豊かなタパスをはじめ、旬の食材を使用した温前菜や冷製パスタなど、夏らしいイタリアンを大皿スタイルで華やかに取り揃えました。デザートには、ふんわりとした練乳のエスプーマで仕上げる涼やかなグラニテを提供します。

彩り豊かなタパスが10種類旬の夏食材を取り入れた料理ポーク＆チキン盛り合わせ納涼会やご友人との賑やかな集いにおすすめ

さらに生ハムの食べ放題では、目の前で切り分けるライブ感とともに、芳醇な旨みのある生ハムをお好きなだけご堪能いただけます。プランごとにメイン料理も異なり、ポーク＆チキンの盛り合わせから牛肉の盛り合わせまで、ボリューム感のある一皿もラインナップしました。

充実したフリーフローメニュー食べ放題の生ハムは目の前でカッティング

ドリンクは、生ビール2種（エビス・ソラチ）に加え、イタリア産瓶ビール3種、ロゼスパークリングワイン、赤・白ワイン、オリジナルリモンチェッロソーダなどを揃えた充実のフリーフローメニューをお届けします。さらに、世界各国から厳選した20種類の瓶ビールやモエ・エ・シャンドンが飲み放題となるワンランク上のフリーフロープランもご用意しております。

また、アマルフィ海岸から着想を得た1日2組限定の特別装飾個室は、全てのプランでご利用いただけます。鮮やかに吊るされた紫のブーゲンビリアには「永遠の愛」という花言葉が込められており、記念日やデートにもおすすめです。

「永遠の愛」の花言葉を持つ紫のブーゲンビリアに包まれた個室空間

リゾート感あふれる空間で、多彩なシーンを彩るアマルフィの陽気な夏をぜひご体感ください。

＜概 要＞

【期間】 2026年7月1日(水)～9月13日(日)

【店舗】イタリアンダイニング ジリオン／1F

【時間】ランチ 11:30～15:00（L.O. 14:30）

ディナー 17:30～22:00（コースL.O. 20:00）

【料金】＊税金込み、サービス料別

Amalfi～Summer feast～シーズナルコース \7,700～

Amalfi～Summer feast～ビアプラン \7,150～

【ご予約・お問い合わせ】 03-5404-2222（代表）

https://www.interconti-tokyo.com/zillion/plan/zillion-amalfi_2026.html

【メニュー内容】

＊税金込み、サービス料別

＜Amalfi～Summer feast～シーズナルコース＞

ランチ限定コース\7,700／特別個室装飾席\8,800

乾杯カクテル：Limoneカクテル「Blue Moon」

アミューズ：ズッキーニとグリンピースのピュレ トマトクリーム添え

冷前菜：ブッラータチーズと桃のインサラータ 生ハムカッティング

パスタ：自家製タリオリーニ・ネロ ズワイガニとウニのフレッシュトマトソース

魚料理：島根県浜田港より 魚介類のアクアパッツァ

デザート：丸ごとレモンのポセット

お飲み物：コーヒー、紅茶、エスプレッソからお選びいただけます。

プレミアムコース\10,450／特別個室装飾席\11,550

乾杯カクテル：Limoneカクテル「Blue Moon」

アミューズ：ズッキーニとグリンピースのピュレ トマトクリーム添え

冷前菜：ブッラータチーズと桃のインサラータ 生ハムカッティング

パスタ：自家製タリオリーニ・ネロ ズワイガニとウニのフレッシュトマトソース

魚料理：島根県浜田港より 魚介類のアクアパッツァ

肉料理：羊ロース肉と夏野菜のクレピネット焼き バルサミコソース

プレデザート：レモンのグラニテと練乳のエスプーマ

デザート：丸ごとレモンのポセット

お飲み物：コーヒー、紅茶、エスプレッソからお選びいただけます。

＜Amalfi～Summer feast～ビアプラン＞

スタンダード \7,150／特別個室装飾席（4名様まで）\8,250

料理：タパス10種類、生ハム食べ放題、鮮魚のカルパッチョ、冷製ポタージュ、温前菜、冷製パスタ、レモンのグラニテと練乳エスプーマ

フリーフローアイテム（150分L.O.30分前）：

生ビール2種（エビス・ソラチ）、イタリア産瓶ビール3種、ロゼスパークリング、赤・白ワイン、オリジナルリモンチェッロソーダ、オレンジ、ピンクグレープフルーツ、ウーロン茶、コーラ、ジンジャーエール

プレミアム \8,800／特別個室装飾席（4名様まで）\9,900

料理：タパス10種類、生ハム食べ放題、鮮魚のカルパッチョ、冷製ポタージュ、温前菜、冷製パスタ、ポーク&チキン盛り合わせ、レモンのグラニテと練乳エスプーマ

フリーフローアイテム（180分L.O.30分前）：

生ビール2種（エビス・ソラチ）、★ワールド瓶ビール10種、ロゼスパークリング、赤・白ワイン、オリジナルリモンチェッロソーダ、スパークリンググレープジュース、オレンジ、ピンクグレープフルーツ、ウーロン茶、コーラ、ジンジャーエール

★ワールド瓶ビール全10種飲み放題：

【アジア】

333（バーバーバー）＜ベトナム＞

アサヒスーパードライ＜日本＞

【ヨーロッパ】

ペローニ ナストロアズーロ＜イタリア＞

カステッロ・ロッサ＜イタリア＞

ドロミティ・ピルスナー＜イタリア＞

ギネス オリジナルエクストラスタウト＜アイルランド＞

ハイネケン＜オランダ＞

ブリュードッグ パンクIPA＜スコットランド＞

【北米】

コロナエクストラ＜メキシコ＞

ブルックリンラガー＜アメリカ＞

ゴージャス \12,100／特別個室装飾席（4名様まで）\13,200

料理：タパス10種類、生ハム食べ放題、鮮魚のカルパッチョ、冷製ポタージュ、温前菜、冷製パスタ、牛肉盛り合わせ、レモンのグラニテと練乳エスプーマ

フリーフローアイテム（180分L.O.30分前）：

モエ・エ・シャンドン、生ビール2種（エビス・ソラチ）、★ワールド瓶ビール20種、ロゼスパークリング、赤・白ワイン、リモンチェッロソーダ、スパークリンググレープジュース、オレンジ、ピンクグレープフルーツ、ウーロン茶、コーラ、ジンジャーエール

★ワールド瓶ビール全20種飲み放題：

【アジア】

333（バーバーバー）＜ベトナム＞

エビス＜日本＞

キリンハートランド＜日本＞

有機農法 富士ビール＜日本＞

サッポロ ブラックラベル＜日本＞

キリンラガー＜日本＞

アサヒスーパードライ＜日本＞

Far Yeast Brewing 東京IPA＜日本＞

【ヨーロッパ】

カールズバーグ クラブボトル＜デンマーク＞

ギネス オリジナルエクストラスタウト＜アイルランド＞

ペローニ ナストロアズーロ＜イタリア＞

ハイネケン＜オランダ＞

ピルスナーウルケル＜チェコ＞

レフ ブラウン＜ベルギー＞

ビットブルガー プレミアム ピルス＜ドイツ＞

サミエルスミス オーガニックペールエール＜イギリス＞

ブリュードッグ パンクIPA＜スコットランド＞

【北米】

コロナエクストラ＜メキシコ＞

ブルックリンラガー＜アメリカ＞

バドワイザー＜アメリカ＞

料理長・阿部洋平

イタリアンダイニング ジリオン料理長 阿部洋平プロフィール

一つ星イタリアンレストランや五つ星ホテルのシャングリ・ラ ホテル東京のイタリアンレストラン

「ピャチェーレ」にて経験を積み、2013年3月に「イタリアンダイニング ジリオン」がオープンして以来料理長を務める。2015年7月より日本イタリア料理協会に入会、2018年10月～2019年3月の半年間、西武鉄道のプロモーション「西武 旅するレストラン 52席の至福」のメニューを監修。イタリア料理はスピードが命と考え、素材に対してストレスのない調理法を心掛け、料理の出来上がりの瞬間の美味しさをお客様に提供することをモットーとする。常に柔軟な発想と想像力を持ちながら料理に向き合い、お客様に感動と笑顔を届けたいという想いでおもてなししている。

ジリオン内観

「イタリアンダイニング ジリオン」について

新鮮な野菜やオリーブオイルをふんだんに使い、素材の味わいを引き出したヘルシーイタリアンをコンセプトに、自家製生パスタをはじめ、スペシャリティ フルコースやアラカルトなど多彩なメニューをお楽しみいただけます。デザートは隣接するデザート工房「アトリエ・デセール」より、できたてをお届けいたします。記念日や誕生日などの特別な日、また大切なビジネスのご会食や接待にもご利用いただける個室もご用意しております。

ホテル外観

＜ホテル概要＞

世界初にして最大の国際的な高級ホテルブランドであり、世界で最もエキサイティングな地域に220以上のホテルを展開するインターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツに属する当ホテルは、豊かな歴史・伝統と、日本の精神と文化の調和が織りなすアイコニックなラグジュアリーウォーターフロントホテルです。寛ぎを追求した客室からは、夜のライトアップが美しいレインボーブリッジをはじめとする東京湾を見渡せるベイビュー、又はリトルマンハッタンと称されるビル群と豊かに流れる隅田川を臨むリバービューの景観をお楽しみいただけます。個性豊かな7つのレストラン、ラウンジ＆バー、東京ベイを臨む宴会場、フィットネスルームなどを有し、様々な目的に合わせてご利用いただけます。また、都心のビジネスエリアや銀座などのショッピングゾーン、歴史ある増上寺や浜離宮庭園、東京のシンボル「東京タワー」などの観光地、東京国際空港（羽田空港）へ好アクセスの立地にあります。

https://www.interconti-tokyo.com/

インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com その他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。