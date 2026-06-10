ベトナム展開支援｜日本企業とベトナムの専門家をつなぐ新サービス「ONE-VALUE ExpertConnect」（仮称）の展開を決定

ONE-VALUE株式会社

ONE-VALUE株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：フィ ホア、以下「ONE-VALUE」）は、日本企業のベトナム市場における投資判断、市場調査、M&A、新規事業開発を支援する新サービスとして、ベトナムの専門家ネットワークを活用したプラットフォーム「ONE-VALUE ExpertConnect」（仮称）の展開を決定しました。

公開情報だけでは見えないベトナム市場の実態に、専門家ネットワークを通じてアクセス可能に

「ONE-VALUE ExpertConnect」（仮称）は、日本企業とベトナムの専門家をつなぎ、公開情報や統計データだけでは把握しにくい市場の実態、制度運用上の課題、業界構造、現場のニーズを明らかにすることを目的としたサービスです。不動産、エネルギー、製造業、物流、医療、消費財、インフラなど、32以上の業界・分野を対象に、5,000名以上の専門家ネットワークを活用し、企業の意思決定を支援する体制の構築を進めてまいります。

本格的なサービス展開に先立ち、ベトナム市場に関する調査、専門家インタビュー、投資判断、新規事業開発、M&A調査などに関する個別相談を受け付けます。

サービス展開決定の背景

ベトナム市場は、経済成長や産業高度化を背景に、日本企業にとって重要な投資・事業開発先となっています。一方で、海外市場への進出、新規事業の立ち上げ、M&A、インフラ投資、市場調査などにおいて、多くの企業が直面する課題は「公開情報だけでは本当の実態が見えない」という点です。

特にベトナムでは、制度と実務の間にギャップが存在するケースも多く、投資判断や事業戦略の検討においては、現場を知る専門家から一次情報を得ることが不可欠です。

ONE-VALUEはこれまで、ベトナム市場に特化したコンサルティング、調査、投資支援、ビジネスマッチングを行ってきました。その知見とネットワークを活かし、日本企業がより早く、より確実に意思決定できる環境を提供するため、「ONE-VALUE ExpertConnect」（仮称）の展開を決定しました。

「ONE-VALUE ExpertConnect」の概要

「ONE-VALUE ExpertConnect」（仮称）は、ベトナム市場に関する知見を持つ専門家と日本企業をつなぐ専門家ネットワークサービスです。

政府関係者、元官僚、弁護士、会計士、企業経営者、投資家、業界団体関係者、技術者、営業担当者、消費者など、多様な立場の専門家ネットワークを通じて、企業が必要とする実践的なインサイトの提供を目指します。

対象となるテーマは、市場参入戦略、投資機会の検証、M&A候補企業の理解、規制・制度の実務確認、不動産市場調査、電力・エネルギー市場分析、工業団地の需要動向、消費者ニーズの把握など多岐にわたります。

ONE-VALUE ExpertConnectの強み

想定される利用方法- 代理インタビューONE-VALUEがクライアント企業に代わって専門家にインタビューを実施し、得られた知見を整理したインサイトレポートとして提供する形式を想定しています。クライアント企業が直接専門家と面談する必要はなく、ONE-VALUEが調査目的に沿って質問設計、専門家選定、ヒアリング、情報整理まで一括して対応します。市場の初期調査、投資判断前の仮説検証、M&A候補企業の理解、規制・制度の実務確認などに有効です。- 直接予約クライアント企業と専門家とのオンラインまたは対面での面談を、ONE-VALUEが手配する形式を想定しています。企業が専門家に直接質問できるため、リアルタイムで疑問点を確認しながら、より深い議論を行うことが可能です。不動産、電力、製造業、医療、消費財など、特定業界の実態や今後の市場見通しを把握したい場合に適しています。想定される利用の流れ- リクエスト送信相談内容、調査目的、確認したい論点をONE-VALUEに共有します。- ファインディングONE-VALUEがリクエスト内容に基づき、条件に適した専門家を選定します。- マッチング専門家を確定し、インタビュー条件およびスケジュールを調整します。- インタビュー実施代理インタビューまたは直接ミーティングを実施します。- 資料提供インタビュー内容を整理し、インサイトレポートまたはミーティングメモとして提供します。

最大の特徴は、単一の専門家ではなく、業界全体のバリューチェーンを網羅する専門家ネットワークを保有している点です。一般的な市場調査では、特定の企業や業界関係者へのヒアリングに留まるケースが多くあります。一方、ONE-VALUEは、政府・行政機関、業界団体、弁護士・会計士、投資家、事業会社、現場担当者、販売担当者、消費者まで、多様な立場の専門家をネットワーク化しています。

例えば不動産市場を分析する場合、都市計画を策定する政府関係者、プロジェクトを開発するデベロッパー、実際に販売を行う営業担当者、住宅購入者の声を総合的に把握することができます。電力業界であれば、政策立案者、エネルギー専門弁護士、発電事業者、工業団地、電力需要家といった複数の視点から市場を検証できます。

これにより、公開情報や統計データだけでは見えない市場の実態、制度運用上の課題、現場のニーズ、将来の方向性を多角的に把握することが可能となります。

ベトナム市場の「本当の情報」にアクセスしませんか

ベトナム市場では、公開情報だけでは見えない規制運用の実態、業界構造の変化、競争環境の動向が数多く存在します。市場参入、投資判断、M&A、新規事業開発において重要なのは、現場を知る専門家から一次情報を得ることです。

「ONE-VALUE ExpertConnect」（仮称）は、「制度を作る側」「ビジネスを動かす側」「利用する側」のすべての視点をつなぎ、日本企業のベトナム市場における意思決定を支援するサービスとして展開を予定しています。

ベトナム市場に関する調査、専門家インタビュー、市場参入、投資判断、M&A、新規事業開発をご検討の企業様は、本格展開に先立ち、ぜひ当社までお問い合わせください。

「調査の前に、まず専門家に聞く。」

それが、より早く、より確実な意思決定への第一歩です。

当社へのお問い合わせはこちら(https://onevalue.jp/document-request/)

または、下記メールアドレスまでご連絡ください。

contact@onevalue.jp

ONE-VALUEについて

創業以来、ベトナムに特化した経営コンサルティングのプロとして、活動しています。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションを御提案し続けます。ベトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。



【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様の御要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。

【メディア事業】

ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関するメディア運営を行っております。このほか、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

ベトナムビジネス・経済専門メディア⇒https://vietbiz.jp/

【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

コーポレートサイト⇒https://onevalue.jp/

・本件に関するお問い合わせ先

ONE-VALUE株式会社 お客様窓口

contact@onevalue.jp