寝苦しい夜のいびき・口呼吸問題に新提案。鼻呼吸をサポートする快眠アイテム。鼻に入れるだけ「いびき防止リング」

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30～50代男性の「いびき悩み」睡眠中の口呼吸・鼻づまり対策に！「水洗いOK」毎日清潔に使える

いびき・鼻づまり・睡眠の質低下に。

働く男性たちの間で注目されている “鼻呼吸サポート習慣” 。

「しっかり寝たはずなのに疲れが残る」

「朝から頭が重い」

「家族にいびきを指摘された」

そんな悩みを感じている30～50代男性は少なくありません。

特にデスクワーク中心の会社員は、

ストレス・疲労・運動不足などによって、睡眠の質が低下しやすいと言われています。

その中でも最近注目されているのが、「睡眠中の口呼吸」。

口呼吸になると、

喉の乾燥やいびきにつながりやすく、

眠りが浅くなる原因のひとつとも言われています。

そこで話題になっているのが、鼻呼吸をサポートするノーズクリップ。

鼻に装着することで鼻腔をやさしく広げ、睡眠中の呼吸をサポートしてくれるアイテムです。

今回紹介する商品は、

柔らかいシリコン素材を使用しており、長時間でも違和感が少なく使いやすい仕様。

また、

・ 出張先でも持ち運びしやすい

・ 装着が簡単

・ 就寝前にすぐ使える

・ 家族に気を遣う「いびき対策」としても人気

など、忙しい会社員でも続けやすい点が支持されています。

「朝の喉の乾燥がラクになった」

「鼻が通りやすく感じる」

「睡眠環境を見直すきっかけになった」

という声もあり、睡眠ケアアイテムとして注目が高まっています。

毎日の仕事のパフォーマンスは、「睡眠の質」から変わるかもしれません。

▼いびき測定数値比較▼

38歳男性を対象に、製品の装着有無による測定結果を比較しました。

・測定期間：2026年6月1日（月）～2026年6月3日（水）

→商品装着時には、未装着時の「141」と比較して、

それぞれ「52」、「84」まで数値が低下し、改善が確認されました。

「夫のいびきで夜中に何度も目が覚める――。」、「眠不足は肌コンディションや翌朝の気分にも影響する」大切な美容睡眠を守りたい20~50代の女性たちの間で、手軽に始められる “鼻呼吸サポート習慣” が注目されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/163_1_a18bde7ba44a976318bef036dd530655.jpg?v=202606100451 ]

「夫のいびきで夜中に何度も起きてしまう」

「朝起きても疲れが残る」

「自分自身も口の乾燥やむくみが気になる」

そんな “睡眠悩み” を抱える20～50代女性が増えているそうです。

最近では、スキンケアや食事管理だけでなく、“睡眠の質” を美容の一部として考える「睡眠美容」という考え方も注目されています。特に睡眠中の口呼吸は、喉や口元の乾燥、睡眠の浅さにつながるとも言われており、男女問わず気にする人が増えているとのこと。

そんな中、SNSや口コミで話題なのが、鼻呼吸をサポートするノーズクリップ。

鼻にやさしく装着することで、自然な鼻呼吸をサポートし、快適な睡眠環境づくりをサポートしてくれるアイテムです。

「彼のいびき対策として購入した」という声も多く、

・ パートナーのいびきが気になる

・ 同棲・結婚後に睡眠の質が下がった

・ 朝の喉の乾燥をどうにかしたい

・ 美容のためにも睡眠環境を整えたい

という女性たちから支持されているそうです。

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