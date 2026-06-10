伝統のサッカー・カップ戦 「ドイツカップ（DFBポカール）」GAORAオンデマンドで2026-27シーズン全63試合の配信決定！GAORA SPORTSでも注目試合をテレビ独占放送！

株式会社GAORA

GAORAが運営する映像配信サービス「GAORAオンデマンド」では、ドイツで最も権威と歴史のあるカップ戦、サッカー「ドイツカップ（DFBポカール）」の2026-27シーズン全63試合を配信することが決まりました。

また、CS放送のGAORA SPORTSでも、63試合の中から注目試合をテレビ独占放送でお届けします。

堂安律

毎年8月から翌年5月にかけてドイツで行われるサッカーのカップ戦「ドイツカップ(DFBポカール)」。

ドイツのプロサッカーリーグ『ブンデスリーガ』の1部から3部の48チームに、アマチュアチームを加えた計64チームが出場する大会で、1935年に創設されたドイツで最も歴史と権威のあるノックアウト方式のカップ戦です。1回戦はアマチュアチームを含め、下位チームにホームでの開催権が与えられるため、ジャイアントキリング（下剋上）が起こりやすい大会として知られています。

なお、『ブンデスリーガ』では近年、堂安律や伊藤洋輝、鈴木唯人をはじめ、多くの日本代表クラスの選手がプレーしていて、注目度が高まっています。

2025-26シーズンの「ドイツカップ」1回戦では堂安律（アイントラハト・フランクフルト）が2ゴール1アシストで勝利に貢献、2回戦では町野修斗（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）が移籍後、初ゴールを決めるなど、多くの日本人選手が活躍しました。

5月23日に首都・ベルリンで行われた決勝戦では、鈴木唯人が所属するSCフライブルクを準決勝で破ったVfBシュツットガルト（前回大会王者）と、伊藤洋輝が所属する名門FCバイエルン・ミュンヘン（歴代最多20回の優勝を誇る強豪）が激突。権威あるカップ戦にふさわしい好カードとなりました。

試合は、バイエルンのハリー・ケイン（イングランド代表）がハットトリックを達成し、3-0でバイエルンが勝利。ケインは1回戦から決勝までの全試合でゴールを決めるという、史上3人目の偉業を成し遂げました。後半には日本代表の伊藤洋輝もピッチに登場。2023-24シーズンまで所属した古巣・シュツットガルトとの対戦というドラマチックな大舞台で、歓喜の瞬間をピッチ上で迎えました。

伊藤洋輝 IMAGO / Sven Simon

GAORAオンデマンドでは、「ドイツカップ」2026-27シーズン全63試合を配信することが決定。また、CS放送のGAORA SPORTSでも、63試合の中から日本人選手が出場する試合を中心に、テレビ独占放送でお届けします。

その「ドイツカップ」2026-27シーズンの8月開幕に先駆け、GAORAオンデマンドでは7月、「ドイツカップ」2025-26シーズンで日本人選手が活躍した試合を中心に20試合を会員無料配信します。

また、GAORA SPORTSでも7月、2025-26シーズンの7試合について、スカパー！無料放送が決定。スカパー！サービスおよびスカパー！プレミアムサービスにおいて、GAORA SPORTSの加入契約なしでも視聴可能となります。どうぞお見逃しなく！

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《配信概要》

GAORAオンデマンド

■番組名

サッカー ドイツカップ「DFBポカール」2026-27

※全63試合をGAORAオンデマンドで配信

※配信日時は未定

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■番組名

サッカー ドイツカップ「DFBポカール」2025-26

日本人選手が活躍した試合を中心に20試合を会員無料配信

1、【藤田譲瑠チマ出場】＜1回戦＞ノルデンシュタット vs ザンクトパウリ

2、【鈴木唯人出場】＜1回戦＞ロッテ vs フライブルク

3、【松田隼風/横田大祐出場】＜1回戦＞コットブス vs ハノーファー

4、【堂安律出場】＜1回戦＞エンガース vs フランクフルト

5、【佐野海舟出場】＜1回戦＞ドレスデン vs マインツ

6、【水多海斗出場】＜1回戦＞ロートヴァイス・エッセン vs ドルトムント

7、＜1回戦＞ブラウンシュヴァイク vs シュツットガルト

8、【堂安律出場】＜2回戦＞フランクフルト vs ドルトムント

9、【町野修斗/福田師王出場】＜2回戦＞ボルシアMG vs カールスルーエ

10、【佐野海舟出場】＜2回戦＞マインツ vs シュツットガルト

11、【鈴木唯人出場】＜2回戦＞デュッセルドルフ vs フライブルク

12、【町野修斗/藤田譲瑠チマ出場】＜3回戦＞ボルシアMG vs ザンクトパウリ

13、【鈴木唯人/秋山裕紀出場】＜3回戦＞フライブルク vs ダルムシュタット

14、【伊藤洋輝出場】＜3回戦＞ウニオン・ベルリン vs バイエルン

15、【藤田譲瑠チマ/安藤智哉/原大智出場】＜準々決勝＞レバークーゼン vs ザンクトパウリ

16、【鈴木唯人出場】＜準々決勝＞ヘルタ vs フライブルク

17、【伊藤洋輝出場】＜準々決勝＞バイエルン vs RBライプツィヒ

18、【伊藤洋輝所属】＜準決勝＞レバークーゼン vs バイエルン

19、【鈴木唯人出場】＜準決勝＞シュツットガルト vs フライブルク

20、【伊藤洋輝出場】＜決勝＞バイエルン vs シュツットガルト

■配信URL

https://vod.gaora.co.jp/set/1727

GAORAオンデマンドは月額980円(税込)で視聴いただける映像配信サービスです。

スマートフォン、PC、タブレットなどでお楽しみいただけます。

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《放送概要》

GAORA SPORTS

■番組名

サッカー ドイツカップ「DFBポカール」2026-27

※全63試合のうち、25試合をGAORA SPORTSで放送

※放送日時は未定

★視聴方法

https://www.gaora.co.jp/guide/

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■番組名

サッカー ドイツカップ「DFBポカール」2025-26

日本人選手が活躍した試合を中心に20試合を放送

1、【佐野海舟出場】＜1回戦＞ドレスデン vs マインツ

7月12日（日）20:00～

2、【堂安律出場】＜2回戦＞フランクフルト vs ドルトムント

7月17日（金）19:00～

3、【町野修斗/福田獅王出場】＜2回戦＞ボルシアMG vs カールスルーエ

7月18日（土）19:00～

4、【町野修斗/藤田譲瑠チマ出場】＜3回戦＞ボルシアMG vs ザンクトパウリ

7月19日（日）19:00～

5、【鈴木唯人出場】＜準々決勝＞ヘルタ vs フライブルク

7月20日（月）19:30～

6、【鈴木唯人出場】＜準決勝＞シュツットガルト vs フライブルク

7月25日（土）19:00～

7、【伊藤洋輝出場】＜決勝＞バイエルン vs シュツットガルト

7月26日（日）19:00～

★番組ホームページ

https://www.gaora.co.jp/soccer/4345780

★視聴方法

https://www.gaora.co.jp/guide/

GAORA SPORTSは、「スカパー！」・「J:COMをはじめとする全国のケーブルテレビ」・「ひかりTV」・「auひかりテレビサービス」を通じてご視聴いただけます。

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※記載の内容は予告なく変更になる場合があります