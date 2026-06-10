立川の小学生が、トップリーグの熱気を体感

メットライフ生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン 以下、メットライフ生命）は、2026年6月22日（月）に国内最高峰フットサルリーグ、メットライフ生命Ｆリーグ（以下、Ｆリーグ）に加盟する立川アスレティックFC（代表理事 皆本晃）と連携し、東京都立川市内の小学生約1,000名をＦリーグ公式試合観戦招待する「アスレ全校応援プロジェクト supported by メットライフ生命（以下、本プロジェクト）」を実施します。



本取り組みは、Ｆリーグとともに推進する共創プロジェクトの第1弾として、クラブ・地域・子どもたちがつながる体験を、まずは立川の地で形にするものです。

■背景・目的

メットライフ生命は、「ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。」というパーパスのもと、人々が自信を持って前に進める社会の実現を目指しています。Ｆリーグとのパートナーシップ2年目となる今シーズンは、リーグ全体への支援にとどまらず、各クラブや地域とともに取り組みを設計・実施する「共創プロジェクト」を推進しています。

本プロジェクトは、その具体的な取り組みの一つとして、地域に根ざしたクラブと連携し、子どもたちにスポーツを通じた学びや感動体験の機会を提供するものです。立川という地域において、クラブとともに企画・実施することで、子どもたちが「自分のまちにトップリーグのスポーツクラブがあること」を身近に感じ、地域への愛着や誇りを育む機会となることを目指しています。

■主な実施内容（予定）

１. 全校生徒招待・小学校一斉観戦

立川市立第八小学校・立川市立若葉台小学校の全校生徒を対象に、授業の一環としてアリーナ立川立飛で開催されるホームゲームの一斉観戦を実施します。試合後には選手との交流機会を設けるなど、試合日ならではの臨場感や一体感を体感できるプログラムを通じて、地域に根ざしたトップリーグのスポーツクラブの存在を身近に感じてもらう機会を提供します。また、この体験を通じて、フットサルをはじめとしたスポーツへの興味・関心を高めるきっかけとなることを目指します。

２. メットライフ生命によるミニプレゼンテーション

メットライフ生命は、「ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。」というパーパスのもと、その背景にある考え方の一つとして「Confidence（自信）」を大切にしています。本プロジェクトでは、その考え方を子どもたちにわかりやすく伝えるためのプレゼンテーションを予定しています。

３. 教材（絵本）の配布

メットライフ生命が制作に関わる児童向け教材を配布します。「自信」や「挑戦する力」をテーマに、子どもたちが前向きに行動する力を育む内容となっています。

４. ハーフタイムの応援練習

ハーフタイムでは、DJの進行のもと、招待した小学生全員を対象としたスタンド全体で一体となって応援練習を行う参加型企画を実施します。実際の試合で使用されるコールやリズムに触れながら、トップリーグのスポーツならではの応援文化や会場の一体感を体験します。

■実施概要

・施策名称：「アスレ全校応援プロジェクト supported by メットライフ生命」

・日時：2026年6月22日（月）開場10:30／キックオフ12:00

・会場：アリーナ立川立飛（東京都立川市泉町500-4）

・対象：立川市立第八小学校、立川市立若葉台小学校 全校生徒

・対象試合：メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 Div.1 第4節 vs ボアルース長野

■会場アクセス

アリーナ立川立飛（東京都立川市泉町500-4）

・多摩モノレール「立飛駅」から徒歩１分

・立川バス「立飛駅」から徒歩１分

■共創プロジェクトについて

メットライフ生命がＦリーグとともに推進する「共創プロジェクト」は、地域・クラブ・企業が一体となり、子どもたちの教育・成長機会を創出する取り組みです。各地域の特性を活かした施策を展開し、スポーツを通じた社会課題解決と地域活性化を目指しています。

以上

メットライフ生命について

メットライフ生命は日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、革新的な商品の提供に努めています。www.metlife.co.jp(https://www.metlife.co.jp)